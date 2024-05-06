Л Лариса Экскурсия в город Старая Русса Понравилась очень экскурсия по музею Достоевского и музею Северо-западного фронта

А Андрей Старая Русса по вашему маршруту Все классно!

А Александр Старая Русса по вашему маршруту читать дальше с возможностью оплаты на месте, то очень некрасиво допускать возможность после этого требовать предоплату, да еще и с повторным подтверждением заказа после оплаты субьектом, предлагающим экскурсию( Экскурсия понравилась, спасибо гиду Ольге!) Что не понравилось, так это сервис на сайте. Если уж допускаете прием заказа на экскурсию

Е Евгений Русса Достоевского Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо гиду, интеллигентная, грамотная, рассказ было приятно слушать.

Е Евгения Экскурсия в город Старая Русса читать дальше полюбили этот замечательный, уютный, гостеприимный город! И огромная благодарность и низкий поклон Любови Анатольевне. Музей Северо-Западного фронта и партизанского края - это история людей, защищавших свой край, свою страну от врага и возрождавщих её потом из руин. Мы не должны её забывать! Мы должны их помнить! Спасибо огромное Наталье Юрьевне Прокопчук за прекрасную экскурсию по Старой Руссе, её музеям и храмам! Теперь и мы узнали и

Т Татьяна Экскурсия в город Старая Русса Экскурсия очень понравилась. Получили огромное удовольствие от знакомства с городом и его достопримечательностями. Старая Русса предстала для нас в новом свете. Большое спасибо нашим экскурсоводам за прекрасные рассказы, которые помогли нам лучше познакомиться с этим старинным и красивым городом.

Р Рузакова Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского Спасибо огромное за экскурсию) Нам очень понравилось в Старой Руссе, обязательно вернемся еще!

А Андрей Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского Интересная прогулка, увлекательный рассказ про город-курорт. Очень понравился Храм Георгия-победоносца. Дом-музей Достоевского выглядит достойно, интерьеры и рассказ о писателе и его семье весьма на уровне.