1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в город Старая Русса: Курорт, Музей Достоевского и Северо-Западного фронта
Погрузитесь в историю Старой Руссы, посетите курорт, музей Достоевского и Северо-Западного фронта. Уникальная возможность узнать больше о прошлом города
Начало: Наб. Достоевского, 42/2
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Русса по вашему маршруту: Индивидуальная экскурсия
Профессиональные гиды проведут вас по уникальным маршрутам Старой Руссы. Гибкий график и комфортные условия для групп до 6 человек
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия «Русса Достоевского» в Старой Руссе
Каждый вторник вас ждёт увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского в Старой Руссе
Начало: Минеральная ул., 59, Старая Русса
Расписание: По вторникам в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 мая 2024Понравилась очень экскурсия по музею Достоевского и музею Северо-западного фронта
- ААндрей7 ноября 2023Все классно!
- ААлександр6 ноября 2023Экскурсия понравилась, спасибо гиду Ольге!) Что не понравилось, так это сервис на сайте. Если уж допускаете прием заказа на экскурсию
- ЕЕвгений24 августа 2023Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо гиду, интеллигентная, грамотная, рассказ было приятно слушать.
- ЕЕвгения20 августа 2023Спасибо огромное Наталье Юрьевне Прокопчук за прекрасную экскурсию по Старой Руссе, её музеям и храмам! Теперь и мы узнали и
- ТТатьяна10 августа 2023Экскурсия очень понравилась. Получили огромное удовольствие от знакомства с городом и его достопримечательностями. Старая Русса предстала для нас в новом свете. Большое спасибо нашим экскурсоводам за прекрасные рассказы, которые помогли нам лучше познакомиться с этим старинным и красивым городом.
- РРузакова18 мая 2023Спасибо огромное за экскурсию) Нам очень понравилось в Старой Руссе, обязательно вернемся еще!
- ААндрей13 мая 2023Интересная прогулка, увлекательный рассказ про город-курорт. Очень понравился Храм Георгия-победоносца. Дом-музей Достоевского выглядит достойно, интерьеры и рассказ о писателе и его семье весьма на уровне.
- ООльга26 ноября 2022Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод замечательный. Я узнала много интересных фактов из жизни Ф. М. Достоевского и историческом прошлом города.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Достоевский»
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