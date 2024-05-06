Экскурсии по Старой Руссе Достоевского

Найдено 4 экскурсии в категории «Достоевский» в Старой Руссе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в город Старая Русса
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Экскурсия в город Старая Русса: Курорт, Музей Достоевского и Северо-Западного фронта
Погрузитесь в историю Старой Руссы, посетите курорт, музей Достоевского и Северо-Западного фронта. Уникальная возможность узнать больше о прошлом города
Начало: Наб. Достоевского, 42/2
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.
Старая Русса по вашему маршруту
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Старая Русса по вашему маршруту: Индивидуальная экскурсия
Профессиональные гиды проведут вас по уникальным маршрутам Старой Руссы. Гибкий график и комфортные условия для групп до 6 человек
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Русса Достоевского
Групповая
2 часа
4 отзыва
Экскурсия «Русса Достоевского» в Старой Руссе
Каждый вторник вас ждёт увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского в Старой Руссе
Начало: Минеральная ул., 59, Старая Русса
Расписание: По вторникам в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500 за человека
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 мая 2024
    Экскурсия в город Старая Русса
    Понравилась очень экскурсия по музею Достоевского и музею Северо-западного фронта
  • А
    Андрей
    7 ноября 2023
    Старая Русса по вашему маршруту
    Все классно!
  • А
    Александр
    6 ноября 2023
    Старая Русса по вашему маршруту
    Экскурсия понравилась, спасибо гиду Ольге!) Что не понравилось, так это сервис на сайте. Если уж допускаете прием заказа на экскурсию
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    с возможностью оплаты на месте, то очень некрасиво допускать возможность после этого требовать предоплату, да еще и с повторным подтверждением заказа после оплаты субьектом, предлагающим экскурсию(

  • Е
    Евгений
    24 августа 2023
    Русса Достоевского
    Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо гиду, интеллигентная, грамотная, рассказ было приятно слушать.
  • Е
    Евгения
    20 августа 2023
    Экскурсия в город Старая Русса
    Спасибо огромное Наталье Юрьевне Прокопчук за прекрасную экскурсию по Старой Руссе, её музеям и храмам! Теперь и мы узнали и
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    полюбили этот замечательный, уютный, гостеприимный город! И огромная благодарность и низкий поклон Любови Анатольевне. Музей Северо-Западного фронта и партизанского края - это история людей, защищавших свой край, свою страну от врага и возрождавщих её потом из руин. Мы не должны её забывать! Мы должны их помнить!

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2023
    Экскурсия в город Старая Русса
    Экскурсия очень понравилась. Получили огромное удовольствие от знакомства с городом и его достопримечательностями. Старая Русса предстала для нас в новом свете. Большое спасибо нашим экскурсоводам за прекрасные рассказы, которые помогли нам лучше познакомиться с этим старинным и красивым городом.
  • Р
    Рузакова
    18 мая 2023
    Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
    Спасибо огромное за экскурсию) Нам очень понравилось в Старой Руссе, обязательно вернемся еще!
  • А
    Андрей
    13 мая 2023
    Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
    Интересная прогулка, увлекательный рассказ про город-курорт. Очень понравился Храм Георгия-победоносца. Дом-музей Достоевского выглядит достойно, интерьеры и рассказ о писателе и его семье весьма на уровне.
  • О
    Ольга
    26 ноября 2022
    Русса Достоевского
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод замечательный. Я узнала много интересных фактов из жизни Ф. М. Достоевского и историческом прошлом города.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Достоевский»

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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Соборная площадь
  2. Церковь Георгия Победоносца
  3. Набережная Достоевского
  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Воскресенский собор
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Достоевский" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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