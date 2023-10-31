Что вас ожидает:
- Воскресенская улица
- Соборная площадь
- Набережная Достоевского
- Музей романа "Братья Карамазовы"
- Дом Гайдебурова
- Дом-музей Ф. М. Достоевского (сад)
- Писательский переулок
- Церковь св. Мины
- Церковь Георгия Победоносца
- Река Малышка
- Пушкинская улица
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Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Приготовьтесь совершить незабываемое путешествие в вымышленный мир гения, окунуться в роман «Братья Карамазовы» - одно из величайших произведений русской и мировой литературы. Это финальное, и в какой-то степени, главное произведение Достоевского было полностью написано в Старой Руссе.
С помощью специальных стереонаушников мы перенесёмся в круговорот событий романа, действия в котором происходят в Скотопригоньевске – уездном городе, который с географической точностью писатель перенёс на страницы романа «Братья Карамазовы» со Старой Руссы.
Мы познакомимся с героями и вместе с ними переживём каждый миг, погрузимся в детали их жизни, мысли и переживания, а полному погружению в атмосферу провинциальной России XIX века будут способствовать живые декорации, которыми станут улицы города и местные достопримечательности.
С помощью специальных стереонаушников мы перенесёмся в круговорот событий романа, действия в котором происходят в Скотопригоньевске – уездном городе, который с географической точностью писатель перенёс на страницы романа «Братья Карамазовы» со Старой Руссы.
Мы познакомимся с героями и вместе с ними переживём каждый миг, погрузимся в детали их жизни, мысли и переживания, а полному погружению в атмосферу провинциальной России XIX века будут способствовать живые декорации, которыми станут улицы города и местные достопримечательности.
Программа
- Воскресенская улица - при Фёдоре Михайловиче здесь находились постоялые дворы, а ныне - пешеходный променад в центре Старой Руссы.
- Соборная площадь - сердце купеческого города, где была сосредоточена вся торговая жизнь уездного центра, стояли линии Гостиной двора. Сейчас это центральная площадь города, в романе отражена как Базарная площадь.
- Набережная Достоевского - живописная зелёная набережная рек Перерытицы и Полисти, была излюбленным местом уединенных прогулок Фёдора Михайловича. Со смотровых площадок реки Полисти открываются лучшие виды на Воскресенский кафедральный собор.
- Музей романа "Братья Карамазовы" - уникальный музей одной книги. Экспозиция рассказывает о жизни Достоевского в Старой Руссе, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя.
- Дом Гайдебурова - дом расположенный по соседству со старорусской дачей Достоевских, в те времена он принадлежал петербургскому издателю и знакомому семьи писателя.
- Дом-музей Ф. М. Достоевского (сад) - единственная недвижимая собственность писателя, где он работал над последним произведением своего пятикнижия - романом «Братья Карамазовы», знаменитой "Пушкинской речью", создавал главы «Дневника писателя».
- Писательский переулок - небольшой зелёный переулок, упирающийся в берег реки Малашки (прежнее русло Порусьи).
- Церковь св. Мины - храм, обросший множеством легенд, дата основания до сих пор остаётся неизвестной.
- Церковь Георгия Победоносца - здесь Достоевские крестили младшего сына Алексея (который и родился в Старой Руссе). Сегодня сюда приходят поклониться главной святыне города - Чудотворной иконе "Богородица Старорусская".
- Река Малашка - заболоченная река, на берегах которой происходит ключевые события романа "Братья Карамазовы"..
- Пушкинская улица - некогда здесь стоял храм Дмитрия Солунского, упоминаемый в романе.
- Никольская церковь - когда-то этот храм называли Николой-на-торгу, и располагался он в самом центре древнего города. Теперь церковь передана старообрядческой общине.
- Памятник Ф. М. Достоевскому - памятник, установленный в честь 180-летия со дня рождения писателя, работа скульптора Вячеслава Клыкова.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Wi-Fi наушники Входной билет в дом-музей Ф. М. Достоевского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 18:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Старой Руссе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Музеи
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