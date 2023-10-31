Описание

Приготовьтесь совершить незабываемое путешествие в вымышленный мир гения, окунуться в роман «Братья Карамазовы» - одно из величайших произведений русской и мировой литературы. Это финальное, и в какой-то степени, главное произведение Достоевского было полностью написано в Старой Руссе.

С помощью специальных стереонаушников мы перенесёмся в круговорот событий романа, действия в котором происходят в Скотопригоньевске – уездном городе, который с географической точностью писатель перенёс на страницы романа «Братья Карамазовы» со Старой Руссы.

Мы познакомимся с героями и вместе с ними переживём каждый миг, погрузимся в детали их жизни, мысли и переживания, а полному погружению в атмосферу провинциальной России XIX века будут способствовать живые декорации, которыми станут улицы города и местные достопримечательности.