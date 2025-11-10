читать дальше захотелось побольше узнать о нем.

Очень удобно, что экскурсия была на авто. Мы посмотрели и исторический центр, и современные кварталы.

Влюбились в историю, атмосферу и красоту Ставрополя, ощутив её уникальность. Экскурсия подарила массу впечатлений и вдохновила посмотреть на город совсем другими глазами!

Ждем новых маршрутов и экскурсий!

От всей души благодарим Максима за незабываемое путешествие по Ставрополю!Мы с супругом бываем в городе наездами, а в этот раз