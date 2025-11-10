Это не просто экскурсия, а путешествие во времени. Вы проедете по улицам Ставрополя, где каждый поворот словно глава увлекательной книги. Увидите Крепостную гору, триумфальную арку, храмы и прочие исторические места.
Выясните, какие знаменитости были связаны с городом, где в Ставрополе можно найти древнее море и узнаете много другого интересного.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Крепостную гору — место основания Ставрополя
- Первые улицы и проспекты города с историческими зданиями 18–19 веков
- Главную площадь и изящную триумфальную арку «Тифлисские ворота»
- Здание железнодорожного вокзала с необычной архитектурой
- Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы — старейший в городе из переживших бурный 20 век
- Два храма разных религий, построенные по проектам известного ставропольского архитектора
- Площадь Святого князя Владимира и свето-музыкальный фонтан
- Церковь Владимира равноапостольного — один из символов современного города
О чём поговорим:
- Какова роль Суворова в истории Ставрополя
- Какие ещё знаменитости оставили свой след в городе и какое влияние оказали на них «Врата Кавказа»
- Откуда взялись названия «Город Креста» и «Врата Кавказа» и причём здесь слоны
- Где под ногами скрывается древнее море
- В каких двориках сохранился дух старинного Ставрополя
- Где подают кофе с историческим послевкусием, где найти сувениры с настоящей ставропольской душой и в каких уголках получаются самые атмосферные фото
Организационные детали
В экскурсии могут принять участие дети старше 7 лет и ростом не менее 150 см, так как в автомобиле нет детских кресел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Крепостной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Ставрополе
Провёл экскурсии для 187 туристов
Люблю искать интересные факты, увлекаюсь историей. Я буду рад познакомить вас с моим замечательным городом! Постараюсь показать самые интересные места в центре, чтобы прогулка по Ставрополю стала ярким событием вашего посещения «Ворот Кавказа».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
10 ноя 2025
Максим влюбил нас в Ставрополь. Очень хорошая экскурсия, наполненная, информативная. Много красивых и исторически значимых мест посетили. Самостоятельно это не обойти за такое время. Интересная подача информации, речь, внимательность. Огромная благодарность Максиму. Вы превзошли наши ожидания. Развития и процветания Вам, вашей семье и Ставрополю. С приветом, из Казахстана
Н
Надежда
15 сен 2025
От всей души благодарим Максима за незабываемое путешествие по Ставрополю!
Мы с супругом бываем в городе наездами, а в этот раз захотелось побольше узнать о нем.
Очень удобно, что экскурсия была на
