От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя

Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Это не просто экскурсия, а путешествие во времени. Вы проедете по улицам Ставрополя, где каждый поворот словно глава увлекательной книги. Увидите Крепостную гору, триумфальную арку, храмы и прочие исторические места.

Выясните, какие знаменитости были связаны с городом, где в Ставрополе можно найти древнее море и узнаете много другого интересного.
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Крепостную гору — место основания Ставрополя
  • Первые улицы и проспекты города с историческими зданиями 18–19 веков
  • Главную площадь и изящную триумфальную арку «Тифлисские ворота»
  • Здание железнодорожного вокзала с необычной архитектурой
  • Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы — старейший в городе из переживших бурный 20 век
  • Два храма разных религий, построенные по проектам известного ставропольского архитектора
  • Площадь Святого князя Владимира и свето-музыкальный фонтан
  • Церковь Владимира равноапостольного — один из символов современного города

О чём поговорим:

  • Какова роль Суворова в истории Ставрополя
  • Какие ещё знаменитости оставили свой след в городе и какое влияние оказали на них «Врата Кавказа»
  • Откуда взялись названия «Город Креста» и «Врата Кавказа» и причём здесь слоны
  • Где под ногами скрывается древнее море
  • В каких двориках сохранился дух старинного Ставрополя
  • Где подают кофе с историческим послевкусием, где найти сувениры с настоящей ставропольской душой и в каких уголках получаются самые атмосферные фото

Организационные детали

В экскурсии могут принять участие дети старше 7 лет и ростом не менее 150 см, так как в автомобиле нет детских кресел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Крепостной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Ставрополе
Провёл экскурсии для 187 туристов
Люблю искать интересные факты, увлекаюсь историей. Я буду рад познакомить вас с моим замечательным городом! Постараюсь показать самые интересные места в центре, чтобы прогулка по Ставрополю стала ярким событием вашего посещения «Ворот Кавказа».

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
Елена
10 ноя 2025
Максим влюбил нас в Ставрополь. Очень хорошая экскурсия, наполненная, информативная. Много красивых и исторически значимых мест посетили. Самостоятельно это не обойти за такое время. Интересная подача информации, речь, внимательность. Огромная благодарность Максиму. Вы превзошли наши ожидания. Развития и процветания Вам, вашей семье и Ставрополю. С приветом, из Казахстана🩷
Н
Надежда
15 сен 2025
От всей души благодарим Максима за незабываемое путешествие по Ставрополю!
Мы с супругом бываем в городе наездами, а в этот раз захотелось побольше узнать о нем.
Очень удобно, что экскурсия была на
авто. Мы посмотрели и исторический центр, и современные кварталы.
Влюбились в историю, атмосферу и красоту Ставрополя, ощутив её уникальность. Экскурсия подарила массу впечатлений и вдохновила посмотреть на город совсем другими глазами!
Ждем новых маршрутов и экскурсий!

Входит в следующие категории Ставрополя

