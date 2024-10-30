Н Нина Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Спасибо Максиму за знакомство с г. Ставрополь! Грамотно составленная экскурсия, прошла легко и комфортно. Гид приятный, спокойный, скромный. Экскурсии прошла легко и комфортно. Нам ответили на все интересующие вопросы. Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом.

Д Дарья Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Максим, чудесный экскурсовод! Спасибо за новые знания!

А Анна Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Посетила экскурсию в сентябре, спасибо большое Максиму, душевный человек, учитывает пожелания клиента. Хочется пожелать дальнейшего успеха))

С Светлана Ставрополь Михаила Лермонтова Рекомендуем экскурсию! Прошла очень насыщенно и интересно! Узнали много нового и про поэта, и про Ставрополь. Андрей учитывал темп нашей ходьбы, паузы на фотографирование. Поддерживал настроение!

И Ирина Ставрополь Михаила Лермонтова Спасибо экскурсоводу. Понравилось.