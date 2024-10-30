2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
Прогулка по Ставрополю, где Михаил Лермонтов провел значимые моменты своей жизни. Узнайте, как город повлиял на его творчество и судьбу
Начало: У Тифлисских ворот
«Наша дружеская прогулка пройдет по историческому центру города: через улицы Карла Маркса и Дзержинского»
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
2 400₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
«Его улицы, дома и укромные уголки хранят удивительные тайны»
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
от 2 200₽ за человека
1.5 часа
Групповая
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Погрузиться в культуру, историю и атмосферу очаровательного города и узнать его изнутри
Начало: На Крепостной горе
«Пройдёте по улице Карла Маркса, зайдёте на территорию храма с трагической и яркой судьбой и прогуляетесь по парку Барятинского»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00
19 ноя в 11:00
21 ноя в 11:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина30 октября 2024Спасибо Максиму за знакомство с г. Ставрополь! Грамотно составленная экскурсия, прошла легко и комфортно. Гид приятный, спокойный, скромный. Экскурсии прошла легко и комфортно. Нам ответили на все интересующие вопросы. Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом.
- ДДарья23 октября 2024Максим, чудесный экскурсовод! Спасибо за новые знания!
- ААнна23 сентября 2024Посетила экскурсию в сентябре, спасибо большое Максиму, душевный человек, учитывает пожелания клиента. Хочется пожелать дальнейшего успеха))
- ССветлана18 сентября 2024Рекомендуем экскурсию! Прошла очень насыщенно и интересно! Узнали много нового и про поэта, и про Ставрополь. Андрей учитывал темп нашей ходьбы, паузы на фотографирование. Поддерживал настроение!
- ИИрина2 сентября 2024Спасибо экскурсоводу. Понравилось.
- ММаксим7 августа 2024Хорошая обзорная прогулка по городу с вкраплениями интересных фактов из кавказского периода жизни М. Ю. Лермонтова, которая откроет весьма интересные детали его биографии.
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в ноябре 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 2 400. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ставрополя. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод