Групповая
Групповая экскурсия по Ставрополю
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 дек в 12:00
16 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 20:00
11 дек в 17:00
от 3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Начало: На Крепостной горе
13 дек в 09:30
14 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
