Мои заказы

Центральный парк – экскурсии в Ставрополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральный парк» в Ставрополе, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Сегодня в 17:00
Завтра в 20:00
от 3000 ₽ за человека
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия по Ставрополю
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
Сегодня в 12:00
11 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Пешая
2 часа
6 отзывов
Аудиогид
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Начало: Проспект Октябрьской Революции, 2
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Центральный парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ставрополе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
  2. Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
  3. Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Ставрополе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тифлисские ворота
  2. Крепостная Гора
  3. Самое главное
  4. Успенская Церковь
  5. Центральный парк
  6. Целебный родник
  7. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в декабре 2025
Сейчас в Ставрополе в категории "Центральный парк" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 3000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ставрополе на 2025 год по теме «Центральный парк», 50 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль