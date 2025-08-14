Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Сегодня в 17:00
Завтра в 20:00
от 3000 ₽ за человека
Групповая
Групповая экскурсия по Ставрополю
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
Сегодня в 12:00
11 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
Аудиогид
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Начало: Проспект Октябрьской Революции, 2
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман14 августа 2025Интересно и удобно. Люблю такие прогулки.
- ММария11 июля 2024Были приятно удивлены глубоким содержанием экскурсии. Отличное знакомство с городом. Шли в своём темпе. Всем буду рекомендовать. Планирую и в других городах попробовать.
