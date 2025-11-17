Мои заказы

«Девка, баба, молодуха» - авторская лекция в Суздале

Погрузитесь в атмосферу прошлого на лекции в Суздале. Узнайте о жизни крестьян, их традициях и обрядах в уютной ретро-гостиной
Авторская лекция в Суздале предлагает уникальную возможность узнать о жизни русских крестьян.

В уютной ретро-гостиной вы услышите истории о любви, браке и быте, которые не входят в школьную программу. Подлинные крестьянские предметы из личной коллекции лектора позволят прикоснуться к истории.

Лекция подходит для аудитории 16+ и проводится в центре Суздаля, где вас ждёт уютная атмосфера и интересные факты

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальные исторические факты
  • 🏡 Уютная ретро-гостиная
  • 🗣️ Авторская лекция от эксперта
  • 🔍 Подлинные крестьянские предметы
  • 👥 Индивидуальный формат
«Девка, баба, молодуха» - авторская лекция в Суздале© Сергей и Екатерина
«Девка, баба, молодуха» - авторская лекция в Суздале© Сергей и Екатерина
«Девка, баба, молодуха» - авторская лекция в Суздале© Сергей и Екатерина

Что можно увидеть

  • Ретро-гостиная

Описание экскурсии

Во время встречи мы обсудим весь жизненный цикл без прикрас:

  • занятия молодёжи на посиделках
  • любовные игры и добрачные связи
  • происхождение фразы «обещать — не значит жениться»
  • допустимый брачный возраст и партнёрские роды
  • пятилетних нянек и девятилетних мужей
  • деревенскую моду: как одеться и не разорить отца
  • свадебные обряды, традиции и привороты
  • школы и ясли в деревне
  • приметы и суеверия, в которые верили крестьяне⠀

Специально для вас я принесу подлинные крестьянские предметы из своей личной коллекции — им более ста лет! Всё можно рассмотреть и потрогать.

Организационные детали

  • Лекция рассчитана на аудиторию 16+
  • Программа возможна в двух форматах: только лекция или лекция + чаепитие
  • Чаепитие или заказ по меню вы оплачиваете отдельно по желанию. Средний чек — 1000–1500 ₽ за чел.
  • Для ретрогостиной я выбрала несколько локаций в центре Суздаля. Точное место зависит от времени встречи, количества участников и выбранного вами формата (только лекция или лекция с чаепитием)
  • Лекцию проводит Екатерина — гид, лектор, коллекционер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Екатерина
Сергей и Екатерина — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 950 туристов
Нас зовут Сергей и Екатерина. С 2005 года мы работаем гидами и безумно влюблены в Суздаль. Проводим взрослые и детские экскурсии, обзорные и тематические, на русском и английском языках. У
читать дальше

нас есть лицензия во все музеи Владимира и Суздаля. Мы придерживаемся достоверных исторических фактов, но всегда готовы разбавить их шутками, легендами и преданиями. Скука, занудство и сомнительная информация — это не про нас!

Входит в следующие категории Суздаля

Похожие экскурсии из Суздаля

Суздаль в контексте русской истории
Пешая
1.5 часа
144 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 11:00
19 ноя в 11:00
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Суздаль: самый русский город
Пешая
2 часа
148 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
21 ноя в 09:30
23 ноя в 11:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Пешая
2.5 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Суздале