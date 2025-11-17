Авторская лекция в Суздале предлагает уникальную возможность узнать о жизни русских крестьян.
В уютной ретро-гостиной вы услышите истории о любви, браке и быте, которые не входят в школьную программу. Подлинные крестьянские предметы из личной коллекции лектора позволят прикоснуться к истории.
Лекция подходит для аудитории 16+ и проводится в центре Суздаля, где вас ждёт уютная атмосфера и интересные факты
В уютной ретро-гостиной вы услышите истории о любви, браке и быте, которые не входят в школьную программу. Подлинные крестьянские предметы из личной коллекции лектора позволят прикоснуться к истории.
Лекция подходит для аудитории 16+ и проводится в центре Суздаля, где вас ждёт уютная атмосфера и интересные факты
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальные исторические факты
- 🏡 Уютная ретро-гостиная
- 🗣️ Авторская лекция от эксперта
- 🔍 Подлинные крестьянские предметы
- 👥 Индивидуальный формат
Что можно увидеть
- Ретро-гостиная
Описание экскурсии
Во время встречи мы обсудим весь жизненный цикл без прикрас:
- занятия молодёжи на посиделках
- любовные игры и добрачные связи
- происхождение фразы «обещать — не значит жениться»
- допустимый брачный возраст и партнёрские роды
- пятилетних нянек и девятилетних мужей
- деревенскую моду: как одеться и не разорить отца
- свадебные обряды, традиции и привороты
- школы и ясли в деревне
- приметы и суеверия, в которые верили крестьяне⠀
Специально для вас я принесу подлинные крестьянские предметы из своей личной коллекции — им более ста лет! Всё можно рассмотреть и потрогать.
Организационные детали
- Лекция рассчитана на аудиторию 16+
- Программа возможна в двух форматах: только лекция или лекция + чаепитие
- Чаепитие или заказ по меню вы оплачиваете отдельно по желанию. Средний чек — 1000–1500 ₽ за чел.
- Для ретрогостиной я выбрала несколько локаций в центре Суздаля. Точное место зависит от времени встречи, количества участников и выбранного вами формата (только лекция или лекция с чаепитием)
- Лекцию проводит Екатерина — гид, лектор, коллекционер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Екатерина — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 950 туристов
Нас зовут Сергей и Екатерина. С 2005 года мы работаем гидами и безумно влюблены в Суздаль. Проводим взрослые и детские экскурсии, обзорные и тематические, на русском и английском языках. У
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 11:00
19 ноя в 11:00
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
21 ноя в 09:30
23 ноя в 11:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.