1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Уникальный мастер-класс по кузнечному делу в домашней кузнице Суздаля
Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы
Начало: В центре Суздаля (переулок Шевченко)
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки
Начало: На улице Толстого
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Суздале: «Печём русский пряник» - искусство и традиции
Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля
Начало: На ул. Толстого 16
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Пленэр в былинном Суздале
Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели
Начало: У Суздальского кремля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса29 апреля 2024Очень душевная семья приглашает прийти в гости в их собственный дом, чтобы дружной компанией погрузиться в интересный процесс - печь
- ККира14 апреля 2024Очень интересный мастер-класс. С огромным удовольствием узнали секреты изготовления пряников. С собой увезли вкусности и мастерство🫶
- ТТатьяна5 марта 2024Отлично испекли пряники и печенье! Душевная хозяйка Юля, чистый, теплый деревянный дом, кошка-красотка, все очень приятно. Все получили удовольствие и очень вкусные прянички и печенье. Едим с удовольствием! Спасибо!
- ЛЛада23 февраля 2024Совершенно сказочный мастер-класс от невероятно талантливой Марии. Глядя на ее работы, не верится, что нитками и иглой можно передать настроение,
- ООльга13 февраля 2024Отличный урок с прекрасной молодой мастерицей - душевной и красивой, знающей свой предмет, любящей свою профессию и родной край. Всем кому нужна перезагрузка и немного успокоиться, и побыть наедине с самим собой создавая предмет рукоделия - рекомендую:)
- ААлександра3 ноября 2022Вышитые украшения и при том за полтора часа с Марией - это полный восторг! Отличный рассказчик и знающий своё дело человек, очень много ценной информации. Будем рады в следующий раз приехать и продолжить общение. Низкий поклон!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Мастер-классы для детей»
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