Суздаль: самый русский город

Открыть удивительную историю и архитектуру города с гидом и художником-реставратором храмов

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Заряжая оптимизмом и опираясь на факты, я увлечённо, ёмко и познавательно расскажу о прошлом Суздаля.

Города, на крохотной территории которого сохранилось 45 храмов, 20 колоколен, 5 монастырей и множество купеческих домов! Мы проследим его историю от первых языческих поселений до последнего российского царя. А как реставратор я объясню, чем уникально наше храмовое зодчество.
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город

Описание

Что вас ожидает

История города и атмосфера русской старины

  • Гуляя по древнему маршруту, я последовательно расскажу, как и почему появился Суздаль. Вы будете осматривать усадьбы и их редкие фото 19 века, чтобы сравнить город тогда и сейчас. Также я покажу дореволюционные снимки несохранившихся храмов.
  • Зайдём в деревянную избу 18 века. Здесь вы узнаете о быте и забытых приметах наших предков.
  • Рассмотрим кремль и, гуляя по крепостным валам 12 века, обсудим, как они сохранились со времён Владимира Мономаха.

Святой Суздаль

  • Чуть позже пройдём по старейшей улице к монастырской окраине. В обители 13 века вы увидите самую высокую колокольню в городе и узнаете, почему её решили построить именно такой.
  • В самом живописном уголке Суздаля посетим ещё один монастырь 13 века, где с горы вам откроется вид на два монастыря 14 века. Это и лучшая в городе точка для любования закатом.
  • Я покажу, куда сослали жену Василия lll, и поделюсь секретом о законном наследнике, который должен был править вместо Ивана Грозного.
  • Изучая храмы, мы отдельно поговорим о суздальском сакральном зодчестве. Как художник-реставратор я объясню, какие особенности вы больше нигде не увидите — ни в России, ни в других странах мира. Также вы узнаете, почему здесь сохранилось столько христианских памятников.

Купеческая история города

На территории посада вы увидите старинный трактир и узнаете, как работало и отдыхало купеческое сословие в своём рассвете на рубеже 18-19 вв. На Торговой площади представим, как проходила самая массовая Евфросиньевская ярмарка ещё до появления Макарьевской в Нижнем Новгороде. Также я покажу дома купцов.

Суздаль и кино

Кроме того, вы побываете в местах, где проходили съёмки многих фильмов. А попутно будете смотреть 30-секундные отрывки известных картин, отмечая ракурсы, с которых снимали эпизоды.

После экскурсии я буду рад подсказать хорошие заведения для обеда и отдыха в городе. Если же вам интересны мастер-классы, я расскажу, где можно сшить куклу-оберег, попробовать себя в роли гончара или кузнеца.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но если вы на своём авто, между некоторым точками мы можем перемещаться на транспорте
  • Дополнительные расходы: посещение избы 18 века купца Табачникова — 100 руб. с группы
  • Одевайтесь, учитывая погодные условия и сезон. Зимой у нас довольно холодно, летом не будет лишним прихватить зонты и дождевики.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Кремлевская 6
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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