Заряжая оптимизмом и опираясь на факты, я ёмко и познавательно расскажу о моём родном Суздале.Древнем городе-музее на крохотной территории которого сохранилось 45 храмов, 21 колокольня, 5 монастырей и множество купеческих

домов 19, 18 и даже 17 вв. Мы проследим его историю от первых языческих поселений до последнего российского царя. От меня, коренного суздальца, вы узнаете какие секреты хранит в себе этот аутентичный город. А как реставратор я объясню, чем уникально наше суздальское храмовое зодчество и какие символы заложены в его образах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История города и атмосфера русской старины

Следуя древним маршрутом, я последовательно расскажу, как и почему появился Суздаль. Вы будете осматривать усадьбы и их редкие фото 19 века, чтобы сравнить город тогда и сейчас. Также я покажу дореволюционные снимки несохранившихся храмов и расскажу, почему здесь их строили так много

Если захотите, по пути посетим деревянную избу 18 века — дом купца Табачникова. Здесь вы сможете узнать о быте и забытых приметах наших предков

Рассмотрим кремль и, гуляя по крепостным валам 12 века, обсудим, как они сохранились со времён Владимира Мономаха.

Изучая храмы, мы отдельно поговорим о суздальском сакральном зодчестве. Как художник-реставратор я объясню, какие особенности вы больше нигде не увидите — ни в России, ни в других странах мира. Также вы узнаете, почему здесь сохранилось столько христианских памятников.

При желании зайдём в Успенский храм.

Купеческая история города

На территории посада вы увидите старинный трактир и узнаете, как работало и отдыхало купеческое сословие в своём рассвете на рубеже 18-19 вв. На Торговой площади представим, как проходила самая массовая Евфросиньевская ярмарка ещё до появления Макарьевской в Нижнем Новгороде. Также я покажу дома купцов. Здесь же можно будет посетить Казанский храм.

Суздаль и кино

Кроме того, вы побываете в местах, где проходили съёмки многих фильмов. А попутно будете смотреть 30-секундные отрывки известных картин, отмечая ракурсы, с которых снимали эпизоды.

После экскурсии я буду рад подсказать хорошие заведения для обеда и отдыха в городе. Если же вам интересны мастер-классы, я расскажу, где можно сшить куклу-оберег, попробовать себя в роли гончара или кузнеца.

Расширенная программа (плюс полчаса к экскурсии)

Мы пройдём по старейшей улице к монастырской окраине. В обители 13 века вы увидите самую высокую колокольню в городе и узнаете, почему её решили построить именно такой.

В самом живописном уголке Суздаля посетим ещё один монастырь 13 века, где с горы вам откроется вид на два монастыря 14 века. Это и лучшая в городе точка для любования закатом.

Я покажу, куда сослали жену Василия lll, и поделюсь секретом о законном наследнике, который должен был править вместо Ивана Грозного.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых, но также понравится детям и подросткам от 10 лет, которым интересны легенды, архитектура и малоизвестные факты из истории Руси и Российской империи.

Организационные детали