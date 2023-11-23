Открыть удивительную историю и архитектуру города с гидом и художником-реставратором храмов
Заряжая оптимизмом и опираясь на факты, я увлечённо, ёмко и познавательно расскажу о прошлом Суздаля.
Города, на крохотной территории которого сохранилось 45 храмов, 20 колоколен, 5 монастырей и множество купеческих домов! Мы проследим его историю от первых языческих поселений до последнего российского царя. А как реставратор я объясню, чем уникально наше храмовое зодчество.
Города, на крохотной территории которого сохранилось 45 храмов, 20 колоколен, 5 монастырей и множество купеческих домов! Мы проследим его историю от первых языческих поселений до последнего российского царя. А как реставратор я объясню, чем уникально наше храмовое зодчество.
Описание
Что вас ожидает
История города и атмосфера русской старины
- Гуляя по древнему маршруту, я последовательно расскажу, как и почему появился Суздаль. Вы будете осматривать усадьбы и их редкие фото 19 века, чтобы сравнить город тогда и сейчас. Также я покажу дореволюционные снимки несохранившихся храмов.
- Зайдём в деревянную избу 18 века. Здесь вы узнаете о быте и забытых приметах наших предков.
- Рассмотрим кремль и, гуляя по крепостным валам 12 века, обсудим, как они сохранились со времён Владимира Мономаха.
Святой Суздаль
- Чуть позже пройдём по старейшей улице к монастырской окраине. В обители 13 века вы увидите самую высокую колокольню в городе и узнаете, почему её решили построить именно такой.
- В самом живописном уголке Суздаля посетим ещё один монастырь 13 века, где с горы вам откроется вид на два монастыря 14 века. Это и лучшая в городе точка для любования закатом.
- Я покажу, куда сослали жену Василия lll, и поделюсь секретом о законном наследнике, который должен был править вместо Ивана Грозного.
- Изучая храмы, мы отдельно поговорим о суздальском сакральном зодчестве. Как художник-реставратор я объясню, какие особенности вы больше нигде не увидите — ни в России, ни в других странах мира. Также вы узнаете, почему здесь сохранилось столько христианских памятников.
Купеческая история города
На территории посада вы увидите старинный трактир и узнаете, как работало и отдыхало купеческое сословие в своём рассвете на рубеже 18-19 вв. На Торговой площади представим, как проходила самая массовая Евфросиньевская ярмарка ещё до появления Макарьевской в Нижнем Новгороде. Также я покажу дома купцов.
Суздаль и кино
Кроме того, вы побываете в местах, где проходили съёмки многих фильмов. А попутно будете смотреть 30-секундные отрывки известных картин, отмечая ракурсы, с которых снимали эпизоды.
После экскурсии я буду рад подсказать хорошие заведения для обеда и отдыха в городе. Если же вам интересны мастер-классы, я расскажу, где можно сшить куклу-оберег, попробовать себя в роли гончара или кузнеца.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но если вы на своём авто, между некоторым точками мы можем перемещаться на транспорте
- Дополнительные расходы: посещение избы 18 века купца Табачникова — 100 руб. с группы
- Одевайтесь, учитывая погодные условия и сезон. Зимой у нас довольно холодно, летом не будет лишним прихватить зонты и дождевики.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Кремлевская 6
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Суздале
Я гид-экскурсовод, художник-реставратор храмовой архитектуры, объектов культурного наследия и коренной житель Суздаля. Живу в моём городе-музее вот уже 36 лет. Знаю здесь любой уголок. Окончил СХРУ. Долгие годы реставрировал храмы Суздаля, Кидекши, а также Владимира и Москвы. В 2017 году реставрировал памятник А. С. Пушкина на Тверской и множество других столичных объектов, в том числе на Новодевичьем, Ваганьковском и Введенском кладбищах. Изучал и продолжаю изучать свой родной суздальский край. Как человек творческий люблю исследовать разные формы искусства и занимаюсь также музыкой, кино и театром.
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