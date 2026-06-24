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Суздаль: самый русский город

Открыть удивительную историю и архитектуру города с гидом и художником-реставратором храмов
Заряжая оптимизмом и опираясь на факты, я ёмко и познавательно расскажу о моём родном Суздале.

Древнем городе-музее на крохотной территории которого сохранилось 45 храмов, 21 колокольня, 5 монастырей и множество купеческих
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домов 19, 18 и даже 17 вв.

Мы проследим его историю от первых языческих поселений до последнего российского царя. От меня, коренного суздальца, вы узнаете какие секреты хранит в себе этот аутентичный город.

А как реставратор я объясню, чем уникально наше суздальское храмовое зодчество и какие символы заложены в его образах.

5
175 отзывов
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город
Суздаль: самый русский город

Описание экскурсии

История города и атмосфера русской старины

  • Следуя древним маршрутом, я последовательно расскажу, как и почему появился Суздаль. Вы будете осматривать усадьбы и их редкие фото 19 века, чтобы сравнить город тогда и сейчас. Также я покажу дореволюционные снимки несохранившихся храмов и расскажу, почему здесь их строили так много
  • Если захотите, по пути посетим деревянную избу 18 века — дом купца Табачникова. Здесь вы сможете узнать о быте и забытых приметах наших предков
  • Рассмотрим кремль и, гуляя по крепостным валам 12 века, обсудим, как они сохранились со времён Владимира Мономаха.
  • Изучая храмы, мы отдельно поговорим о суздальском сакральном зодчестве. Как художник-реставратор я объясню, какие особенности вы больше нигде не увидите — ни в России, ни в других странах мира. Также вы узнаете, почему здесь сохранилось столько христианских памятников.
  • При желании зайдём в Успенский храм.

Купеческая история города

На территории посада вы увидите старинный трактир и узнаете, как работало и отдыхало купеческое сословие в своём рассвете на рубеже 18-19 вв. На Торговой площади представим, как проходила самая массовая Евфросиньевская ярмарка ещё до появления Макарьевской в Нижнем Новгороде. Также я покажу дома купцов. Здесь же можно будет посетить Казанский храм.

Суздаль и кино

Кроме того, вы побываете в местах, где проходили съёмки многих фильмов. А попутно будете смотреть 30-секундные отрывки известных картин, отмечая ракурсы, с которых снимали эпизоды.

После экскурсии я буду рад подсказать хорошие заведения для обеда и отдыха в городе. Если же вам интересны мастер-классы, я расскажу, где можно сшить куклу-оберег, попробовать себя в роли гончара или кузнеца.

Расширенная программа (плюс полчаса к экскурсии)

  • Мы пройдём по старейшей улице к монастырской окраине. В обители 13 века вы увидите самую высокую колокольню в городе и узнаете, почему её решили построить именно такой.
  • В самом живописном уголке Суздаля посетим ещё один монастырь 13 века, где с горы вам откроется вид на два монастыря 14 века. Это и лучшая в городе точка для любования закатом.
  • Я покажу, куда сослали жену Василия lll, и поделюсь секретом о законном наследнике, который должен был править вместо Ивана Грозного.

Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия рассчитана на взрослых, но также понравится детям и подросткам от 10 лет, которым интересны легенды, архитектура и малоизвестные факты из истории Руси и Российской империи.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но если вы на своём авто, между некоторым точками мы можем перемещаться на транспорте
  • В экскурсию не входит посещение музеев, все объекты мы осматриваем снаружи
  • Дополнительные расходы: посещение избы 18 века купца Табачникова — 200 ₽ с группы
  • Одевайтесь, учитывая погодные условия и сезон. Зимой у нас довольно холодно, летом не будет лишним прихватить зонты и дождевики.
  • Стоимость трёхчасовой расширенной экскурсии обсуждается с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Кремлевская дом 9, Школа искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2441 туриста
Я гид-экскурсовод, художник-реставратор храмовой архитектуры, объектов культурного наследия и коренной житель Суздаля. Живу в моём городе-музее с 1990-х годов и знаю здесь каждый уголок. Окончил СХРУ. Долгие годы реставрировал храмы
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Суздаля, Кидекши, а также Владимира и Москвы. В 2017 году реставрировал памятник А. С. Пушкина на Тверской и множество других столичных объектов, в том числе на Новодевичьем, Ваганьковском и Введенском кладбищах. Изучал и продолжаю изучать свой родной суздальский край. Как человек творческий люблю исследовать разные формы искусства и занимаюсь также музыкой, кино и театром.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 175 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дарья
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение, экскурсия в формате прогулки – впечатления самые положительные!
летом очень рекомендую прокатиться на кораблике!
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,+3
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение,
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Юлия
Суздаль попал в самое сердце,благодаря очень познавательной прогулке вместе с гидом Сергеем. Интересная беседа,много тонкостей от происхождения слов в русском языке до значения фамилий в Суздале,на которые гид обратил внимание. Некоторые факты были для нас открытием! Очень рекомендую обзорную экскурсию с Сергеем,чтобы окунуться в интересные факты истории города,обратить внимание на достопримечательные места и сформировать представление о невероятно красивом городе Суздаль!
Суздаль попал в самое сердце,благодаря очень познавательной прогулке вместе с гидом Сергеем. Интересная беседа,много тонкостей от
Суздаль попал в самое сердце,благодаря очень познавательной прогулке вместе с гидом Сергеем. Интересная беседа,много тонкостей от
Суздаль попал в самое сердце,благодаря очень познавательной прогулке вместе с гидом Сергеем. Интересная беседа,много тонкостей от
Суздаль попал в самое сердце,благодаря очень познавательной прогулке вместе с гидом Сергеем. Интересная беседа,много тонкостей от
Суздаль попал в самое сердце,благодаря очень познавательной прогулке вместе с гидом Сергеем. Интересная беседа,много тонкостей от
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Ольга
Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию, любовь к родному городу и истории Отечества! Время пролетело незаметно! Любимый Суздаль открыл новые тайны…
Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию, любовь к родному городу и истории Отечества! Время пролетело незаметно!
Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию, любовь к родному городу и истории Отечества! Время пролетело незаметно!
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М
Огромная благодарность Сергею!
Это была шикарная экскурсия. 2,5 часа пролетело на одном дыхании. Не смотря на 25 градусный мороз было жарко от фактов и историй! Легко, с юмором, насыщенно, интересно!
Влюбились в Суздаль. Планируем вернуться летом еще раз!
СПАСИБО!!! ☺️
Огромная благодарность Сергею!
Огромная благодарность Сергею!
Огромная благодарность Сергею!
Огромная благодарность Сергею!
Огромная благодарность Сергею!
Огромная благодарность Сергею!
Огромная благодарность Сергею!
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Мария
Несмотря на плотность гостей города в зимние праздники и небольшую метель, маршрут экскурсии был выстроен удобно, так что замёрзнуть мы не успели))
Время пролетело очень быстро: Сергей - замечательный рассказчик и
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интересный человек.
Даже подростки многое запомнили с экскурсии, и в ресторане "Виноградов" обратили внимание взрослых на то, что в интерьере - вензель W, как на фарфоре, и что на шкатулке для чаевых - виноградный узор - визитная карточка этого замечательного человека 🥰

Так же остались под впечатлением от выступления хора "Поющие фрески".

Спасибо Сергею за замечательно проведённое время!

Несмотря на плотность гостей города в зимние праздники и небольшую метель, маршрут экскурсии был выстроен удобно, так что замёрзнуть мы не успели))
Несмотря на плотность гостей города в зимние праздники и небольшую метель, маршрут экскурсии был выстроен удобно, так что замёрзнуть мы не успели))
Несмотря на плотность гостей города в зимние праздники и небольшую метель, маршрут экскурсии был выстроен удобно, так что замёрзнуть мы не успели))
Несмотря на плотность гостей города в зимние праздники и небольшую метель, маршрут экскурсии был выстроен удобно, так что замёрзнуть мы не успели))
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Н
отличная экскурсия! Сергей прекрасный экскурсовод, рассказывал интересно и увлекательно!
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