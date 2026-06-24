Заряжая оптимизмом и опираясь на факты, я ёмко и познавательно расскажу о моём родном Суздале.
Древнем городе-музее на крохотной территории которого сохранилось 45 храмов, 21 колокольня, 5 монастырей и множество купеческих
Древнем городе-музее на крохотной территории которого сохранилось 45 храмов, 21 колокольня, 5 монастырей и множество купеческих
Описание экскурсии
История города и атмосфера русской старины
- Следуя древним маршрутом, я последовательно расскажу, как и почему появился Суздаль. Вы будете осматривать усадьбы и их редкие фото 19 века, чтобы сравнить город тогда и сейчас. Также я покажу дореволюционные снимки несохранившихся храмов и расскажу, почему здесь их строили так много
- Если захотите, по пути посетим деревянную избу 18 века — дом купца Табачникова. Здесь вы сможете узнать о быте и забытых приметах наших предков
- Рассмотрим кремль и, гуляя по крепостным валам 12 века, обсудим, как они сохранились со времён Владимира Мономаха.
- Изучая храмы, мы отдельно поговорим о суздальском сакральном зодчестве. Как художник-реставратор я объясню, какие особенности вы больше нигде не увидите — ни в России, ни в других странах мира. Также вы узнаете, почему здесь сохранилось столько христианских памятников.
- При желании зайдём в Успенский храм.
Купеческая история города
На территории посада вы увидите старинный трактир и узнаете, как работало и отдыхало купеческое сословие в своём рассвете на рубеже 18-19 вв. На Торговой площади представим, как проходила самая массовая Евфросиньевская ярмарка ещё до появления Макарьевской в Нижнем Новгороде. Также я покажу дома купцов. Здесь же можно будет посетить Казанский храм.
Суздаль и кино
Кроме того, вы побываете в местах, где проходили съёмки многих фильмов. А попутно будете смотреть 30-секундные отрывки известных картин, отмечая ракурсы, с которых снимали эпизоды.
После экскурсии я буду рад подсказать хорошие заведения для обеда и отдыха в городе. Если же вам интересны мастер-классы, я расскажу, где можно сшить куклу-оберег, попробовать себя в роли гончара или кузнеца.
Расширенная программа (плюс полчаса к экскурсии)
- Мы пройдём по старейшей улице к монастырской окраине. В обители 13 века вы увидите самую высокую колокольню в городе и узнаете, почему её решили построить именно такой.
- В самом живописном уголке Суздаля посетим ещё один монастырь 13 века, где с горы вам откроется вид на два монастыря 14 века. Это и лучшая в городе точка для любования закатом.
- Я покажу, куда сослали жену Василия lll, и поделюсь секретом о законном наследнике, который должен был править вместо Ивана Грозного.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия рассчитана на взрослых, но также понравится детям и подросткам от 10 лет, которым интересны легенды, архитектура и малоизвестные факты из истории Руси и Российской империи.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но если вы на своём авто, между некоторым точками мы можем перемещаться на транспорте
- В экскурсию не входит посещение музеев, все объекты мы осматриваем снаружи
- Дополнительные расходы: посещение избы 18 века купца Табачникова — 200 ₽ с группы
- Одевайтесь, учитывая погодные условия и сезон. Зимой у нас довольно холодно, летом не будет лишним прихватить зонты и дождевики.
- Стоимость трёхчасовой расширенной экскурсии обсуждается с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Кремлевская дом 9, Школа искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2441 туриста
Я гид-экскурсовод, художник-реставратор храмовой архитектуры, объектов культурного наследия и коренной житель Суздаля. Живу в моём городе-музее с 1990-х годов и знаю здесь каждый уголок. Окончил СХРУ. Долгие годы реставрировал храмы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 175 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей показал самые красивые места Суздаля, исходя из моих пожеланий. Очень много любопытных фактов, приятное общение, экскурсия в формате прогулки – впечатления самые положительные!
летом очень рекомендую прокатиться на кораблике!
летом очень рекомендую прокатиться на кораблике!
+3
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Суздаль попал в самое сердце,благодаря очень познавательной прогулке вместе с гидом Сергеем. Интересная беседа,много тонкостей от происхождения слов в русском языке до значения фамилий в Суздале,на которые гид обратил внимание. Некоторые факты были для нас открытием! Очень рекомендую обзорную экскурсию с Сергеем,чтобы окунуться в интересные факты истории города,обратить внимание на достопримечательные места и сформировать представление о невероятно красивом городе Суздаль!
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Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию, любовь к родному городу и истории Отечества! Время пролетело незаметно! Любимый Суздаль открыл новые тайны…
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М
Огромная благодарность Сергею!
Это была шикарная экскурсия. 2,5 часа пролетело на одном дыхании. Не смотря на 25 градусный мороз было жарко от фактов и историй! Легко, с юмором, насыщенно, интересно!
Влюбились в Суздаль. Планируем вернуться летом еще раз!
СПАСИБО!!! ☺️
Это была шикарная экскурсия. 2,5 часа пролетело на одном дыхании. Не смотря на 25 градусный мороз было жарко от фактов и историй! Легко, с юмором, насыщенно, интересно!
Влюбились в Суздаль. Планируем вернуться летом еще раз!
СПАСИБО!!! ☺️
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Несмотря на плотность гостей города в зимние праздники и небольшую метель, маршрут экскурсии был выстроен удобно, так что замёрзнуть мы не успели))
Время пролетело очень быстро: Сергей - замечательный рассказчик и
Время пролетело очень быстро: Сергей - замечательный рассказчик и
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Н
отличная экскурсия! Сергей прекрасный экскурсовод, рассказывал интересно и увлекательно!
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