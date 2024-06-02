1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Уникальный мастер-класс по кузнечному делу в домашней кузнице Суздаля
Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы
Начало: В центре Суздаля (переулок Шевченко)
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки
Начало: На улице Толстого
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
от 2 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся2 июня 2024Сергей - человек,который любит свое дело и это главное! Поэтому мастер-класс прошёл интересно, и на одном дыхании! Обязательно приезжайте, вам понравится)))
- ВВасилий28 мая 2024Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел за кругом и могу
- ААнжелика27 мая 2024Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи. Создавать своими руками изделия
- ММаксим22 мая 2024Была очень интересная и познавательная экскурсия! Детям и взрослым все понравилось! Рекомендую эту экскурсию с детьми. Сделали брелоки на память.
- ААнна21 мая 2024Хотим выразить благодарность за проведенный мастер класс. Были с четырьмя маленькими детьми (5 лет, 5 лет, 6 лет, 7 лет).
- ООлег17 мая 2024Добрый вечер! Вы знаете, если бы была возможность поставить оценку выше, без сомнения поставил бы больше! Настолько красиво и досконально объяснять, и так любить свое дело! Это просто бомба! Мы получили огромное удовольствие от посещения! Уже сегодня порекомендовал знакомым.
- ВВарвара15 мая 2024Очень крутой мастер-класс! Зашёл на ура нашей компании из шести человек от 7 до 40 лет. Все получили свой уникальный
- ТТатьяна12 мая 2024У нас мастер-класс проводила Катя. Очень приятная девушка, отлично разбирается в своем деле. Мастерица одним словом. знает все тонкости и
- ММаргарита11 мая 2024Очень хороший мастер - класс. Вкуснейшие крендели, уютный дом, приятная обстановка. Ребенок устался довольный. Может быть, для полного счастья, чуть больши истории про хлебопечение на Руси.
- ЕЕлена8 мая 2024Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «В помещении»
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