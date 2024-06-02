Экскурсии в помещении Суздаля

Найдено 6 экскурсий в категории «В помещении» в Суздале, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Индивидуальная
1.5 часа
227 отзывов
Уникальный мастер-класс по кузнечному делу в домашней кузнице Суздаля
Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы
Начало: В центре Суздаля (переулок Шевченко)
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
5 300 за всё до 5 чел.
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки
Начало: На улице Толстого
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Мастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
от 2 000 за человека
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале
Групповая
1.5 часа
5 отзывов
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    2 июня 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Сергей - человек,который любит свое дело и это главное! Поэтому мастер-класс прошёл интересно, и на одном дыхании! Обязательно приезжайте, вам понравится)))
  • В
    Василий
    28 мая 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел за кругом и могу
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    порекомендовать этот опыт получения нового знания и создания чего-то из ничего отдельным путешественникам или небольшим группам 2-3 человека. Результат МК, оформленный в чашку под чутким руководством и с помощью мастера, представлен на фото. Надеюсь всё получится и через пару недель я получу на память о Суздале и его людях индивидуальный сувенир. Спасибо большое ребятам! Успехов в труде и творчестве!

    Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи. Создавать своими руками изделия
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    из куска глины, это что-то невероятное. А в скором будущем после обжига и покрытии глазурью, наши работы приедут к нам домой и будут приятным воспоминанием об этом удивительном путешествии в Суздаль. Если и вы планируете поездку в обязательном порядке забронируйте мастер класс с гончаром Александром. Очень интересный рассказчик и добрейшей души человек.

    Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи
  • М
    Максим
    22 мая 2024
    Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
    Была очень интересная и познавательная экскурсия! Детям и взрослым все понравилось! Рекомендую эту экскурсию с детьми. Сделали брелоки на память.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
    Хотим выразить благодарность за проведенный мастер класс. Были с четырьмя маленькими детьми (5 лет, 5 лет, 6 лет, 7 лет).
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    Антон очень доступно и интересно поделился своими опытом и знаниями. Было познавательно как детям, так и взрослым. Желаем процветания кузне. Спасибо большое за теплый прием и приятные, запоминающиеся воспоминания!

  • О
    Олег
    17 мая 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Добрый вечер! Вы знаете, если бы была возможность поставить оценку выше, без сомнения поставил бы больше! Настолько красиво и досконально объяснять, и так любить свое дело! Это просто бомба! Мы получили огромное удовольствие от посещения! Уже сегодня порекомендовал знакомым.
    Добрый вечер! Вы знаете, если бы была возможность поставить оценку выше, без сомнения поставил бы больше!
  • В
    Варвара
    15 мая 2024
    Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
    Очень крутой мастер-класс! Зашёл на ура нашей компании из шести человек от 7 до 40 лет. Все получили свой уникальный
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    гвоздь с выбранной буквой. Единственное, для самых маленьких хотелось бы подачу материала чуть попроще и похвальбы побольше. Спасибо большое, с удовольствтеием приедем ещё раз и в Суздаль и к Антону!

    Очень крутой мастер-класс! Зашёл на ура нашей компании из шести человек от 7 до 40 летОчень крутой мастер-класс! Зашёл на ура нашей компании из шести человек от 7 до 40 летОчень крутой мастер-класс! Зашёл на ура нашей компании из шести человек от 7 до 40 летОчень крутой мастер-класс! Зашёл на ура нашей компании из шести человек от 7 до 40 лет
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
    У нас мастер-класс проводила Катя. Очень приятная девушка, отлично разбирается в своем деле. Мастерица одним словом. знает все тонкости и
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    замеса теста и истории крендельков и их выпечки. Нам всем было очень интересно и познавательно. провели время с удовольствием и крендельков поели с чаем и вареньем. Все проходило в спокойной, душевной обстановке. Очень рекомендуем. Еще рекомендуем идти не сразу после завтрака и обеда - а то крендельки не сможете попробовать с пылу с жару.

  • М
    Маргарита
    11 мая 2024
    Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
    Очень хороший мастер - класс. Вкуснейшие крендели, уютный дом, приятная обстановка. Ребенок устался довольный. Может быть, для полного счастья, чуть больши истории про хлебопечение на Руси.
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!
    Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «В помещении»

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  1. Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
  2. Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
  3. Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
  4. Мастер-класс «Вышитые украшения»
  5. Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "В помещении" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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