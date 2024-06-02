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замеса теста и истории крендельков и их выпечки. Нам всем было очень интересно и познавательно. провели время с удовольствием и крендельков поели с чаем и вареньем. Все проходило в спокойной, душевной обстановке. Очень рекомендуем. Еще рекомендуем идти не сразу после завтрака и обеда - а то крендельки не сможете попробовать с пылу с жару.