Куртизанки: деликатно о пикантном

Увлекательная экскурсия по историческому центру Суздаля, где тактично и с иронией расскажут о куртизанках и борделях до 1917 года
Экскурсия в Суздале предлагает уникальную возможность узнать о куртизанках и борделях с древности до 1917 года.

Участники смогут погрузиться в атмосферу ретрогостиной, где без неловких пауз обсудят, кто такие коты, камелии
и тётки, а также узнают, где находились знаменитые бордели.

Лекция, рассчитанная на взрослых, позволит рассмотреть тематические иллюстрации и почитать любовные объявления из старинных газет. Гид Екатерина проведёт вас по историческим местам, сохраняя атмосферу такта и иронии

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная историческая тема
  • 🏛️ Лекция в центре Суздаля
  • 📰 Старинные любовные объявления
  • 🎨 Тематические иллюстрации
  • 👩‍🏫 Опытный гид Екатерина
Что можно увидеть

  • Исторический центр Суздаля

Описание экскурсии

Встретимся в ретрогостиной в центре города — и обсудим без краснеющих щёк и неловких пауз:

  • кто такие коты, камелии и тётки
  • где искать любовь, если ты не такой, как все
  • можно ли выйти из бизнеса
  • где были знаменитые бордели
  • почему легализовали проституцию и к чему это привело

А ещё:

  • почитаем любовные объявления в старинных газетах
  • поговорим о ценах и разрядах в домах терпимости
  • рассмотрим тематические иллюстрации

Организационные детали

  • Лекция рассчитана на путешественников старше 18 лет
  • Для ретрогостиной я выбрала несколько локаций в центре Суздаля. Точное место зависит от времени встречи и количества людей
  • Еду и напитки, если мы встречаемся в ресторане, вы оплачиваете отдельно и по желанию. Средний чек — 1000–1500 ₽ за чел.
  • Лекцию можно организовать для большего количества человек — до 12. Детали уточняйте в переписке
  • Лекцию проведёт гид Екатерина

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Екатерина
Сергей и Екатерина — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 950 туристов
Нас зовут Сергей и Екатерина. С 2005 года мы работаем гидами и безумно влюблены в Суздаль. Проводим взрослые и детские экскурсии, обзорные и тематические, на русском и английском языках. У
нас есть лицензия во все музеи Владимира и Суздаля. Мы придерживаемся достоверных исторических фактов, но всегда готовы разбавить их шутками, легендами и преданиями. Скука, занудство и сомнительная информация — это не про нас!

