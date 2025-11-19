Экскурсия в Суздале предлагает уникальную возможность узнать о куртизанках и борделях с древности до 1917 года.
Участники смогут погрузиться в атмосферу ретрогостиной, где без неловких пауз обсудят, кто такие коты, камелии
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная историческая тема
- 🏛️ Лекция в центре Суздаля
- 📰 Старинные любовные объявления
- 🎨 Тематические иллюстрации
- 👩🏫 Опытный гид Екатерина
Что можно увидеть
- Исторический центр Суздаля
Описание экскурсии
Встретимся в ретрогостиной в центре города — и обсудим без краснеющих щёк и неловких пауз:
- кто такие коты, камелии и тётки
- где искать любовь, если ты не такой, как все
- можно ли выйти из бизнеса
- где были знаменитые бордели
- почему легализовали проституцию и к чему это привело
А ещё:
- почитаем любовные объявления в старинных газетах
- поговорим о ценах и разрядах в домах терпимости
- рассмотрим тематические иллюстрации
Организационные детали
- Лекция рассчитана на путешественников старше 18 лет
- Для ретрогостиной я выбрала несколько локаций в центре Суздаля. Точное место зависит от времени встречи и количества людей
- Еду и напитки, если мы встречаемся в ресторане, вы оплачиваете отдельно и по желанию. Средний чек — 1000–1500 ₽ за чел.
- Лекцию можно организовать для большего количества человек — до 12. Детали уточняйте в переписке
- Лекцию проведёт гид Екатерина
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Екатерина — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 950 туристов
Нас зовут Сергей и Екатерина. С 2005 года мы работаем гидами и безумно влюблены в Суздаль. Проводим взрослые и детские экскурсии, обзорные и тематические, на русском и английском языках. У
