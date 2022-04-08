Что вас ожидает

Кузнечество: история и секреты мастерства

Начнем с интересных фактов о кузнечном ремесле и с теории. Я расскажу, с чего всё начиналась и как люди пришли к использованию каменного угля как топлива. Объясню, как устроена кузня, что такое наковальня и по какому принципу работает горн. Вы также увидите любопытные самородки и разные металлические изделия, посмотрите на работы студентов-кузнецов.

Сковать свой сувенир из Суздаля

Под моим руководством вы попробуете себя в ковке простого изделия. Это может быть гвоздь с первой буквой вашего имени на «шляпке», дверная ручка, крючок, небольшая подкова или кочерга. Попутно вы поймете, каким пластичным бывает металл и как защитить металлические предметы у вас дома.

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