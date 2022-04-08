Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале

Разобраться в основах ковки, послушать истории кузнеца и сделать оригинальный сувенир

Индивидуальная
Я очень люблю свое ремесло и с радостью познакомлю с ним вас! Мастер-класс пройдет в домашней действующей кузнице недалеко от центра Суздаля.

Вы услышите об истории кузнечного дела и реставрации металлических изделий, об изготовлении и использовании инструментов кузнеца.

Поймете основы работы на наковальне, сделаете свой гвоздик и монетку по желанию.
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Мастер-класс по кузнечному делу в Суздале
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кузнечество: история и секреты мастерства

Начнем с интересных фактов о кузнечном ремесле и с теории. Я расскажу, с чего всё начиналась и как люди пришли к использованию каменного угля как топлива. Объясню, как устроена кузня, что такое наковальня и по какому принципу работает горн. Вы также увидите любопытные самородки и разные металлические изделия, посмотрите на работы студентов-кузнецов.

Сковать свой сувенир из Суздаля

Под моим руководством вы попробуете себя в ковке простого изделия. Это может быть гвоздь с первой буквой вашего имени на «шляпке», дверная ручка, крючок, небольшая подкова или кочерга. Попутно вы поймете, каким пластичным бывает металл и как защитить металлические предметы у вас дома.

Организационные детали

  • Все необходимые материалы предоставляются и включены в стоимость
  • Мастер-класс можно провести и для большего количества участников — до 12 человек. Стоимость договорная (6000-9000 руб.).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Суздаля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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