2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
2 часа
Квест
до 15 чел.
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
19001 710₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальный мастер-класс по кузнечному делу в домашней кузнице Суздаля
Приглашаем вас стать частью древнего ремесла и создать свой уникальный сувенир в атмосфере настоящей кузницы
Начало: В центре Суздаля (переулок Шевченко)
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю
Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: Суздальский кремль
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборМастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «В гости к пасечнику» в Суздале: пчеловодство и дегустация меда
Посетите деревенскую пасеку в Суздале, узнайте о пчеловодстве и истории меда, попробуйте свежий мед и чай на травах
Начало: По договоренности
26 авг в 10:00
27 авг в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
5 сен в 14:00
6 сен в 09:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Пленэр в былинном Суздале: мастер-класс по акварели
Личный мастер-класс по акварельной живописи в Суздале: вдохновение и творчество на пленэре
Начало: У Суздальского кремля
13 авг в 08:30
14 авг в 08:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия с суздальским крестьянином
Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 17:30
17 авг в 15:00
5 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны суздальских икон
История суздальской иконописи - от истоков к современности
Начало: Возле кремля
Завтра в 10:00
15 авг в 14:00
7 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина9 июня 2024Веселенькое путешествие получилось:)
- ТТатьяна18 августа 2023Были у Николая на пленэре-экскурсии в Суздале (я и сын). Нам очень понравилось! Мы нашли живописный вид на берегу Каменки,
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Нескучные экскурсии»
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