Суздаль — идиллический русский городок с церквями, заливными лугами, реками и неспешным ритмом жизни.
Вместе мы пройдем по его историческому центру, рассматривая очаровательные деревянные дома и величественные храмы. Я расскажу о великих князьях и местной архитектурной школе, суздальских традициях и обычаях.
Вместе мы пройдем по его историческому центру, рассматривая очаровательные деревянные дома и величественные храмы. Я расскажу о великих князьях и местной архитектурной школе, суздальских традициях и обычаях.
Описание экскурсии
Самое-самое в Суздале
Вы погуляете по уютным улицам Суздаля, посетите Торговую площадь и увидите Гостиный Двор в стиле ампир. Полюбуетесь идиллическими панорамами со смотровой площадки «Ильинский луг», заглянете в подворье ремесленников и продегустируете местную медовуху. А также осмотрите изнутри три монастыря: Покровский, Александро-Невский и Ризоположенский. Раскроете их богатую историю и услышите связанные с ними интересные факты.
Погружение в прошлое
Я расскажу о великих Владимиро-Суздальских князьях: Александре Невском, Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо и Юрие Долгоруком. Вы узнаете, где находились их дворы, как они жили и где похоронены. Кроме того, я расшифрую особенности белокаменной школы зодчества и раскрою, как в Суздале отражались волновавшие страну события.
Организационные детали
- Возрастное ограничение — от 12 лет
- По желанию за доплату мы можем посетить старинную деревню Кидекш — 700 ₽ + стоимость такси или паломнический монастырь Никольского в с. Санино (на 1 час) — 700 ₽ + стоимость такси. Поехать также можно на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида.
- Также можно увеличить число человек, доплата составит 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2022 туристов
Я выросла в городе-музее Суздале и с детства люблю прогуливаться по его средневековым улочкам, наслаждаясь видами храмов, монастырских крепостей, купеческих и дворянских домов, изб с цветочными палисадниками и резными наличниками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 254 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Дата посещения: 24 июн 2026
Очень интересная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Анне.
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Н
Брали экскурсию на 3 часа с экскурсоводом Анной. Время пролетело незаметно, экскурсия познавательная, неспешная, содержательная, Анна умело сочетает историю города и современность, прекрасно чувствует слушателей, любит свой город. Общение на высшем уровне. Рекомендуем этого гида однозначно
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К
Мы путешествовали семьёй по Золотому кольцу. Выбрали экскурсовода по отзывам с сайта. Анна не только прекрасный экскурсовод, но и добрый, открытый человек. Преподнесла всю информацию с душой и с огромной любовью к своему городу. Экскурсия была чётко спланирована. Выражаем огромную благодарность за такую работу! Мы решили обязательно вернуться в этот чудесный город, чтобы вновь насладиться его атмосферой!
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О
Спасибо огромное Анне за интересную и полезную экскурсию! Все рассказала, показала, дала полезные советы! Рекомендую! Четко, информативно и очень красиво!!!
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Анна отличный, грамотный гид с поставленным голосом. три часа экскурсии пролетели на двадцать минут.
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С
Недавно мы посетили летний фестиваль Дениса Мацуева в чудесном городе Суздаль. И, чтобы скоротать дневное время, приняли участие в обзорной экскурсии по городу с участием замечательного гида Анны.
Хочется отметить профессионализм
Хочется отметить профессионализм
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