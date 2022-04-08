Что вас ожидает

Самое-самое в Суздале

Вы погуляете по уютным улицам Суздаля, посетите Торговую площадь и увидите Гостиный двор в стиле ампир. Полюбуетесь идиллическими панорамами со смотровой площадки Ильинский луг, заглянете в подворье ремесленников и продегустируете местную медовуху. А также осмотрите изнутри три монастыря: Покровский, Александро-Невский и Ризоположенский. Раскроете их богатую историю и услышите связанные с ними интересные факты.

Погружение в прошлое

Я расскажу о великих Владимиро-Суздальских князьях: Александре Невском, Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо и Юрие Долгоруком. Вы узнаете, где находились их дворы, как они жили и где похоронены. Кроме того, я расшифрую особенности белокаменной школы зодчества и раскрою, как в Суздале отражались волновавшие страну события.

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