Суздаль — идиллический русский городок с церквями, заливными лугами, реками и неспешным ритмом жизни. Вместе мы пройдем по его историческому центру, рассматривая очаровательные деревянные дома и величественные храмы. Я расскажу о великих князьях и местной архитектурной школе, суздальских традициях и обычаях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек

Описание экскурсии

Самое-самое в Суздале

Вы погуляете по уютным улицам Суздаля, посетите Торговую площадь и увидите Гостиный Двор в стиле ампир. Полюбуетесь идиллическими панорамами со смотровой площадки «Ильинский луг», заглянете в подворье ремесленников и продегустируете местную медовуху. А также осмотрите изнутри три монастыря: Покровский, Александро-Невский и Ризоположенский. Раскроете их богатую историю и услышите связанные с ними интересные факты.

Погружение в прошлое

Я расскажу о великих Владимиро-Суздальских князьях: Александре Невском, Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо и Юрие Долгоруком. Вы узнаете, где находились их дворы, как они жили и где похоронены. Кроме того, я расшифрую особенности белокаменной школы зодчества и раскрою, как в Суздале отражались волновавшие страну события.

Организационные детали