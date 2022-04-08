Добро пожаловать в Суздаль

Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом

Индивидуальная
Суздаль — идиллический русский городок с церквями, заливными лугами, реками и неспешным ритмом жизни.

Вместе мы пройдем по его историческому центру, рассматривая очаровательные деревянные дома и величественные храмы.

Я расскажу о великих князьях и местной архитектурной школе, суздальских традициях и обычаях.
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Добро пожаловать в Суздаль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Суздале

Вы погуляете по уютным улицам Суздаля, посетите Торговую площадь и увидите Гостиный двор в стиле ампир. Полюбуетесь идиллическими панорамами со смотровой площадки Ильинский луг, заглянете в подворье ремесленников и продегустируете местную медовуху. А также осмотрите изнутри три монастыря: Покровский, Александро-Невский и Ризоположенский. Раскроете их богатую историю и услышите связанные с ними интересные факты.

Погружение в прошлое

Я расскажу о великих Владимиро-Суздальских князьях: Александре Невском, Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо и Юрие Долгоруком. Вы узнаете, где находились их дворы, как они жили и где похоронены. Кроме того, я расшифрую особенности белокаменной школы зодчества и раскрою, как в Суздале отражались волновавшие страну события.

Организационные детали

  • Для детей бесплатно
  • По желанию мы можем дополнить экскурсию посещением старинной деревни Кидекша. Стоимость такси в одну сторону — около 150 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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