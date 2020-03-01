Александр проводит ещё 4 экскурсии

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Почувствовать себя древним воином и пострелять из настоящего английского лука

Александр
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Александр – представитель гидов
Найти древний лук в современном мире непросто, пострелять из него и подавно.

А принять участие в этом боевом мастер-классе в Суздале или Владимире – это возможность по-настоящему окунуться в эпоху Древней Руси, почувствовать дух старины и побыть отважным славянским стрелком, который не знал себе равных во всей Европе.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Суздальский кремль
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Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука

Что вас ожидает

Инструктаж и история древнерусских стрелков-лучников. Мы расскажем вам об основах этого азартного мастерства и поделимся секретами техники меткой стрельбы. Вы узнаете об особых отрядах, которые когда-то не только охраняли войска в походе, но и выдерживали первые атаки врагов. А еще мы научим вас отличать лучника от стрельца.

Мастер-класс по стрельбе из лука. Вам будет предложен реконструированный древний деревянный английский лук. Оружие изготовлено из цельного куска древесины (клён) с плетёной тетивой из льна. Лук и стрелы изготовлены вручную. Стрелы оснащены металлическими наконечниками. Всё как в древности!

Организационные детали

Мастер-класс подойдёт как взрослым, так и детям c 5 лет. Детям младшего возраста мы готовы предложить уменьшенную копию английского лука со стрелами без наконечников. Но даже в этом случае азарт будет недетским :)

Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука
Мастер-класс по стрельбе из лука

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Суздальский кремль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
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Александр проводит ещё 4 экскурсии

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