Александр проводит ещё 4 экскурсии

Найти древний лук в современном мире непросто, пострелять из него и подавно.
Но на боевом мастер-классе в Суздале или Владимире у вас появится возможность по-настоящему окунуться в эпоху Древней Руси, почувствовать дух старины и побыть отважным славянским стрелком, который не знал себе равных во всей Европе.
Но на боевом мастер-классе в Суздале или Владимире у вас появится возможность по-настоящему окунуться в эпоху Древней Руси, почувствовать дух старины и побыть отважным славянским стрелком, который не знал себе равных во всей Европе.
Описание мастер-класса
Инструктаж
Перед началом мастер-класса мы проговорим правила безопасности, расскажем об основах мастерства и поделимся секретами меткой стрельбы.
История древнерусских лучников
Вы узнаете о древних отрядах лучников, которые охраняли войска в походах и выдерживали первые атаки врагов. А ещё научитесь отличать лучника от стрельца.
Мастер-класс по стрельбе из лука
И вот у вас в руках деревянный английский лук, выполненный из цельного клена с плетёной тетивой из льна. Стрелы с металлическими наконечниками изготовлены вручную. Всё точно так же, как в древности. Пора переходить к практике!
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт как взрослым, так и детям c 5 лет
- Детям младшего возраста мы готовы предложить уменьшенную копию английского лука со стрелами без наконечников. Но даже в этом случае азарт будет недетским:)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Суздальского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8446 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
мастер-класс прошел на одном дыхании. делали подарок своим мужчинам на 23 февраля. и маленькие и большие мужчины остались в полном восторге. спасибо огромное, обязательно всем буду рекомендовать и сами при случае вернемся 🫶
Вам был полезен этот отзыв?
Занятие провел Михаил. Прекрасный рассказчик, замечательный инструктор! Обязательно приедем ещё на этот мастер-класс.
Вам был полезен этот отзыв?
Познавательный рассказ о истории возникновения и развития данного вида оружия. Завораживающий момент пристрелки из разных типов оружия.
Вам был полезен этот отзыв?
Были второй раз на этом мастер классе. Больше понравилось, когда нас было двое. К концу времени можно натренироваться и стать прям лучником. Очень круто!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отлично и полезно провели время) Получилось вдоволь пострелять у всех.
Отзывчивый и терпеливый инструктор. Конечно рекомендуем!
Отзывчивый и терпеливый инструктор. Конечно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
4 января посетили экскурсию, а вернее мастер класс пл стрельбе из лука. Не смотря на сильные морозы, вся наша большая компания, которая включала и детей 6 и 8 лет осталась
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии на «Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале»
Квест
до 5 чел.
Игры и загадки древнего Суздаля
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
Начало: На Торговой площади
Завтра в 10:00
11 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Древний Суздаль - град медовый
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Завтра в 14:00
11 авг в 14:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 6950 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Были старого Суздаля
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
от 10 667 ₽ за экскурсию