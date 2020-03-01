Александр проводит ещё 4 экскурсии

Инструктаж и история древнерусских стрелков-лучников. Мы расскажем вам об основах этого азартного мастерства и поделимся секретами техники меткой стрельбы. Вы узнаете об особых отрядах, которые когда-то не только охраняли войска в походе, но и выдерживали первые атаки врагов. А еще мы научим вас отличать лучника от стрельца.
Мастер-класс по стрельбе из лука. Вам будет предложен реконструированный древний деревянный английский лук. Оружие изготовлено из цельного куска древесины (клён) с плетёной тетивой из льна. Лук и стрелы изготовлены вручную. Стрелы оснащены металлическими наконечниками. Всё как в древности!
Организационные детали
Мастер-класс подойдёт как взрослым, так и детям c 5 лет. Детям младшего возраста мы готовы предложить уменьшенную копию английского лука со стрелами без наконечников. Но даже в этом случае азарт будет недетским :)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Суздальский кремль.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
Увидеть знаковые места города, проникнуться очарованием древности — и совсем не устать
Без вороха дат и списка незнакомых имён — на экскурсии вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Мы будем перемещаться на машине, чтобы вы могли, не отвлекаясь, любоваться городом. Старинные храмы и монастыри, крепостные валы и смотровые площадки — я дополню эту красоту красочными рассказами о прошлом этих мест, быте и традициях русского народа.
Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой Суздаля в веселой интерактивной форме
На этой экскурсии ваши дети смогут в веселой и интересной форме познакомиться с историей древнего Суздаля. Мы не будем утомлять ребят скучными датами и сухими фактами, вместо этого гид в историческом костюме проведет их по улицам старого города, покажет самые интересные памятники и расскажет о городе понятно и просто.
Хотите погрузиться в историю Суздаля весело? Тогда отправляйтесь с нами на интерактивную экскурсию по городу!
Вас разделят на 2 команды, и в сопровождении ведущих в исторических костюмах вы познакомитесь с самыми знаменательными местами города.
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Суздаль — это ожившая древнерусская сказка. Купеческие дома, старинные торговые ряды, монастыри и церкви — вы узнаете о судьбе города и полюбите его улочки и строения. С вершины колокольни посмотрите на природные красоты и городские пейзажи. А после детей ждёт знакомство со старинными играми и укладом древности, а взрослых — рассказы о жизни города и страны.
Узнать городские предания тихих улочек и послушать колокола, любуясь панорамами
Колокольный звон идеально дополняет облик старинного и такого уютного Суздаля. Приглашаю вас послушать и прочувствовать его на красивейших колокольнях Ризоположенского монастыря и Козьмодемьянской церкви. С любовью к своему ремеслу я расскажу об истории и особенностях колоколов в России, о прошлом и легендах города. Кроме того, вы сами попробуете позвонить в колокола и насладитесь лучшими панорамами Суздаля.
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
На историческом квесте по Суздалю вы не только познакомитесь с историей древнего города, но и погрузитесь в атмосферу старины, увидите изнутри быт и обычаи наших предков. Вам предстоит вернуться в эпоху великих князей, научиться играть в игры наших прабабушек и прадедушек и погрузиться в мир суздальских ремесел. А наградой путешественникам, прошедшим все испытания, станет суздальский клад!
Знакомство с традициями и техникой русской филигранной вышивки
Мастер-класс познакомит вас с историей народной вышивки, традиции которой сейчас возрождаются в творческих мастерских Суздаля. В наши дни этот промысел незаслуженно забыт, хотя раньше почти в каждом доме можно было встретить вышитую брошь или кулон. Вы увидите, как в одном миниатюрном изделии могут сочетаться несколько техник вышивки, узнаете об особенностях этого вида творчества, а затем под руководством мастера создадите своё авторское вышитое украшение.