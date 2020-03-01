Александр проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Инструктаж и история древнерусских стрелков-лучников. Мы расскажем вам об основах этого азартного мастерства и поделимся секретами техники меткой стрельбы. Вы узнаете об особых отрядах, которые когда-то не только охраняли войска в походе, но и выдерживали первые атаки врагов. А еще мы научим вас отличать лучника от стрельца.

Мастер-класс по стрельбе из лука. Вам будет предложен реконструированный древний деревянный английский лук. Оружие изготовлено из цельного куска древесины (клён) с плетёной тетивой из льна. Лук и стрелы изготовлены вручную. Стрелы оснащены металлическими наконечниками. Всё как в древности!