Александр проводит ещё 4 экскурсии

Найти древний лук в современном мире непросто, пострелять из него и подавно. Но на боевом мастер-классе в Суздале или Владимире у вас появится возможность по-настоящему окунуться в эпоху Древней Руси, почувствовать дух старины и побыть отважным славянским стрелком, который не знал себе равных во всей Европе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Инструктаж

Перед началом мастер-класса мы проговорим правила безопасности, расскажем об основах мастерства и поделимся секретами меткой стрельбы.

История древнерусских лучников

Вы узнаете о древних отрядах лучников, которые охраняли войска в походах и выдерживали первые атаки врагов. А ещё научитесь отличать лучника от стрельца.

Мастер-класс по стрельбе из лука

И вот у вас в руках деревянный английский лук, выполненный из цельного клена с плетёной тетивой из льна. Стрелы с металлическими наконечниками изготовлены вручную. Всё точно так же, как в древности. Пора переходить к практике!

Организационные детали