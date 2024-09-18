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до 12 лет. Экскурсию проводил Евгений, человек эрудированный и увлекающийся своим делом. Он провел на околицей и показал красоты Суздаля изнутри, там где обычно туристов не водят. Поднялись на колокольню и смогли послушать жемчужный перезвон мастера звонаря и сами побыть звонарями. Все и дети и взрослые остались в полном восторге. Огромное спасибо Евгению за замечательную экскурсию!!!