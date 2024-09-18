1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю
Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: Суздальский кремль
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
Завтра в 09:00
22 сен в 13:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
Мотопрогулка по Суздалю
Прокатиться по идиллическому городу, наслаждаясь видами монастырей и среднерусских пейзажей
Начало: По договорённости
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 сентября 2024На такой экскурсии вы н когда не бывали! Не упустите шанс!
- ЕЕвгения22 августа 2024Очень интересный и увлекательный мастер-класс, мы постреляли из разных видов лука, узнали очень много из истории возникновения луков. Маленькое пожелание к организаторам - обеспечить какими-то сидячими местами на первую лекционную часть, стоять на одном месте даже взрослым непросто.
- ЕЕкатерина22 августа 2024Добрый день! Были в Суздале и брали экскурсию по колокольням Суздаля со звонарем. На экскурсии были с детьми от 3
- ИИлья23 июля 2024Интересный исторический материал о создании и использовании луков и отличное практическое занятие по стрельбе, доступное и подросткам, и взрослым.
- ммарк1 июня 2024Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
- ААнастасия28 мая 2024Добрый день! хочется выразить благодарность за проведенный мастер-класс по стрельбе из лука! Ожидание-реальность полностью соответствует. Были семьей с мужем и сыном 5,5 лет. Прекрасно постреляли, у каждого получилось. Также удалось опробовать арбалет, за что отдельное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в сентябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 115 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь