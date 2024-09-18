Уникальный опыт – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Суздале, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Мастер-класс по стрельбе из лука
Пешая
25 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по стрельбе из лука в Суздале: погружение в историю
Окунитесь в эпоху Древней Руси, став участником мастер-класса по стрельбе из лука. Уникальный опыт для всей семьи
Начало: Суздальский кремль
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 10 чел.
Колокольни Суздаля со звонарем
Пешая
90 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
Завтра в 09:00
22 сен в 13:00
10 000 за всё до 10 чел.
Мотопрогулка по Суздалю
На мотоцикле
1 час
Индивидуальная
Мотопрогулка по Суздалю
Прокатиться по идиллическому городу, наслаждаясь видами монастырей и среднерусских пейзажей
Начало: По договорённости
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    18 сентября 2024
    Колокольни Суздаля со звонарем
    На такой экскурсии вы н когда не бывали! Не упустите шанс!
  • Е
    Евгения
    22 августа 2024
    Мастер-класс по стрельбе из лука
    Очень интересный и увлекательный мастер-класс, мы постреляли из разных видов лука, узнали очень много из истории возникновения луков. Маленькое пожелание к организаторам - обеспечить какими-то сидячими местами на первую лекционную часть, стоять на одном месте даже взрослым непросто.
  • Е
    Екатерина
    22 августа 2024
    Колокольни Суздаля со звонарем
    Добрый день! Были в Суздале и брали экскурсию по колокольням Суздаля со звонарем. На экскурсии были с детьми от 3
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    до 12 лет. Экскурсию проводил Евгений, человек эрудированный и увлекающийся своим делом. Он провел на околицей и показал красоты Суздаля изнутри, там где обычно туристов не водят. Поднялись на колокольню и смогли послушать жемчужный перезвон мастера звонаря и сами побыть звонарями. Все и дети и взрослые остались в полном восторге. Огромное спасибо Евгению за замечательную экскурсию!!!

  • И
    Илья
    23 июля 2024
    Мастер-класс по стрельбе из лука
    Интересный исторический материал о создании и использовании луков и отличное практическое занятие по стрельбе, доступное и подросткам, и взрослым.
    Интересный исторический материал о создании и использовании луков и отличное практическое занятие по стрельбе, доступное и подросткам, и взрослым
  • м
    марк
    1 июня 2024
    Колокольни Суздаля со звонарем
    Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Мастер-класс по стрельбе из лука
    Добрый день! хочется выразить благодарность за проведенный мастер-класс по стрельбе из лука! Ожидание-реальность полностью соответствует. Были семьей с мужем и сыном 5,5 лет. Прекрасно постреляли, у каждого получилось. Также удалось опробовать арбалет, за что отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по стрельбе из лука
  2. Колокольни Суздаля со звонарем
  3. Мотопрогулка по Суздалю
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Преподобенская колокольня
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в сентябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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