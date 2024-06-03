читать дальше порекомендовать этот опыт получения нового знания и создания чего-то из ничего отдельным путешественникам или небольшим группам 2-3 человека. Результат МК, оформленный в чашку под чутким руководством и с помощью мастера, представлен на фото. Надеюсь всё получится и через пару недель я получу на память о Суздале и его людях индивидуальный сувенир. Спасибо большое ребятам! Успехов в труде и творчестве!

Очень интересно было посмотреть на мастерскую и своими руками опробовать материал и инструменты. Первый раз посидел за кругом и могу