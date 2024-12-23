Мастер-класс включает экскурсию по музею, знакомство с деревообработкой и концепцией создания матрёшек. Вы посетите фабрику с демонстрацией процессов обработки дерева и ручной росписи. Участники узнают секреты местных стилей росписи и смогут создать собственное расписное изделие.
Для детей предлагается специальный мастер-класс по росписи магнитов в виде матрёшки с адаптированной историей и музыкальным сопровождением.
Для детей предлагается специальный мастер-класс по росписи магнитов в виде матрёшки с адаптированной историей и музыкальным сопровождением.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание мастер-класса
Мастер-классы от НХП "Владимиро-Суздальские узоры"
Приглашаем вас и ваших детей на увлекательные мастер-классы по росписи матрешек! Это отличная возможность не только научиться чему-то новому, но и провести время в творческой атмосфере.
Что мы предлагаем?
- Мастер-класс по росписи матрешек: Узнайте секреты создания уникальных матрешек, раскрасьте их в яркие цвета и дайте волю своему творчеству!
- Детские мастер-классы по росписи магнитов в форме матрешки: Маленькие художники смогут создать свои собственные магниты, которые станут прекрасным сувениром и напоминанием о веселом времени, проведенном на занятии.
Почему стоит прийти?
Наши мастер-классы помогут развить творческие способности, а также подарят возможность насладиться процессом создания искусства. Это замечательная возможность для детей и взрослых провести время вместе, научиться новому и получить удовольствие от творчества.
Не упустите шанс окунуться в мир творчества и самовыражения! Ждем вас на наших мастер-классах!
Каждый будний день с 9 до 16. Выходные дни обговариваются по телефону.
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Роспись матрёшки
|2000 ₽
|Роспись магнита в форме матрёшки
|1000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Материалы и инструменты для мастер-класса
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 16А
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый будний день с 9 до 16. Выходные дни обговариваются по телефону.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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