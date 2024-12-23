Мастер-класс включает экскурсию по музею, знакомство с деревообработкой и концепцией создания матрёшек. Вы посетите фабрику с демонстрацией процессов обработки дерева и ручной росписи. Участники узнают секреты местных стилей росписи и смогут создать собственное расписное изделие. Для детей предлагается специальный мастер-класс по росписи магнитов в виде матрёшки с адаптированной историей и музыкальным сопровождением.

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Описание мастер-класса

Мастер-классы от НХП "Владимиро-Суздальские узоры"

Приглашаем вас и ваших детей на увлекательные мастер-классы по росписи матрешек! Это отличная возможность не только научиться чему-то новому, но и провести время в творческой атмосфере.

Что мы предлагаем?

Мастер-класс по росписи матрешек: Узнайте секреты создания уникальных матрешек, раскрасьте их в яркие цвета и дайте волю своему творчеству!

Узнайте секреты создания уникальных матрешек, раскрасьте их в яркие цвета и дайте волю своему творчеству! Детские мастер-классы по росписи магнитов в форме матрешки: Маленькие художники смогут создать свои собственные магниты, которые станут прекрасным сувениром и напоминанием о веселом времени, проведенном на занятии.

Почему стоит прийти?

Наши мастер-классы помогут развить творческие способности, а также подарят возможность насладиться процессом создания искусства. Это замечательная возможность для детей и взрослых провести время вместе, научиться новому и получить удовольствие от творчества.

Не упустите шанс окунуться в мир творчества и самовыражения! Ждем вас на наших мастер-классах!