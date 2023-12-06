Сказы о Суздальской земле

Индивидуальная экскурсия в Суздале

Пройти по древнейшим местам города и получить объёмное представление о его истории

Пешком в историю — именно так проходит моя экскурсия по Суздалю. Мы проследуем необычным маршрутом: начнём не в сердце города, а на его окраине.

Шаг за шагом вы погрузитесь в секреты Суздаля, познакомитесь с его архитектурой и яркими событиями прошлого. А я раскрою вам тайные смыслы суздальских древностей: народных промыслов, обычаев и фольклора.
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Сказки, сказы и рассказы

Суздаль — это живая история. Она скрывается в пейзажах, старинных зданиях, резьбе на деревянных домах, местных мифах и легендах. По образованию я историк и с радостью стану вашим проводником в мир неизвестного, но такого чарующего прошлого. Вы не просто услышите факты о городе, но и научитесь «считывать» их, словно со страниц увлекательной книги.

  • Начнём с невероятных видов на реку Каменку рядом со Спасо-Евфимиевым монастырём, который больше похож на средневековый кремль. После экскурсии рекомендую вернуться сюда и насладиться закатом.
  • Обсудим историю создания монастыря, его особенности и связь с «пророком в своём Отечестве» Львом Николаевичем Толстым.
  • Окунёмся в прошлое великих сражений и судьбоносных побед, почтим память великого витязя нашей страны — Дмитрия Пожарского.
  • Разберём принципы древнего зодчества, полюбуемся храмовой и гражданской архитектурой и узнаем связанную с ней мифологию.
  • Узнаем легенды древнего Суздаля, посетим сакральные места и раскроем миропонимание наших предков — от язычества через двоеверие к христианству.
  • Пройдём Александровский и Ризоположенский монастыри, познавая их тайную историю.
  • По пути разведаем, кто такие офени, как менялся Суздаль сквозь века и при чём здесь огурцы.
  • Подойдём к храму под кодовым названием «Пряничный домик», от которого дух захватывает.
  • Выйдем к Торговой площади, которой уже более 800 лет.
  • Закончим у древнего ведического храма богини Макоши, весьма почитаемой в славянском пантеоне.
  • После экскурсии я подскажу, где ещё погулять, попробовать суздальскую еду и прикупить к чаю деликатес — огуречное варенье.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без захода в музеи, дополнительных расходов не предусмотрено
  • Программа будет интересна детям с 11 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Спасо-Евфимиева монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыСуздальский кремльПопулярные местаТорговая площадьРизоположенский монастырьСпасо-Евфимиев монастырьАлександровский монастырьСамое главное

Похожие туры из Суздаля

Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Обаяние суздальской самобытности
Обзорная прогулка по городу-заповеднику
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
от 2 900 за человека
Легенды и предания суздальской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Легенды и предания суздальской земли
Познакомиться с главными достопримечательностями и городскими сказаниями
Торговая площадь
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
6 700 за всё до 5 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
Погулять по заповедным местам и услышать легенды о сокровище владимирской земли
на Торговой площади
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
5 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ