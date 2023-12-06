Пешком в историю — именно так проходит моя экскурсия по Суздалю. Мы проследуем необычным маршрутом: начнём не в сердце города, а на его окраине.



Шаг за шагом вы погрузитесь в секреты Суздаля, познакомитесь с его архитектурой и яркими событиями прошлого. А я раскрою вам тайные смыслы суздальских древностей: народных промыслов, обычаев и фольклора.