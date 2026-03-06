Пешая экскурсия по Суздалю предлагает уникальный маршрут, начиная с окраин города. Туристы узнают о секретах Суздаля, его архитектуре и ярких событиях прошлого. Гид-историк расскажет о народных промыслах, обычаях и фольклоре.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный маршрут
- 📜 Исторические факты
- 🏞️ Живописные виды
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🍲 Рекомендации по местной кухне
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы - июнь, июль и август - идеально подходят для прогулок по Суздалю. В это время город утопает в зелени, погода тёплая и солнечная, что делает экскурсию особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулки тоже возможны, но стоит учесть холод и снег, которые могут усложнить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Торговая площадь
- Александровский монастырь
- Ризоположенский монастырь
- Храм Макоши
Описание экскурсии
Сказки, сказы и рассказы
Суздаль — это живая история. Она скрывается в пейзажах, старинных зданиях, резьбе на деревянных домах, местных мифах и легендах. По образованию я историк и с радостью стану вашим проводником в мир неизвестного, но такого чарующего прошлого. Вы не просто услышите факты о городе, но и научитесь «считывать» их, словно со страниц увлекательной книги.
- Начнём с невероятных видов на реку Каменку рядом со Спасо-Евфимиевым монастырём, который больше похож на средневековый кремль. После экскурсии рекомендую вернуться сюда и насладиться закатом.
- Обсудим историю создания монастыря, его особенности и связь с «пророком в своём Отечестве» Львом Николаевичем Толстым.
- Окунёмся в прошлое великих сражений и судьбоносных побед, почтим память великого витязя нашей страны — Дмитрия Пожарского.
- Разберём принципы древнего зодчества, полюбуемся храмовой и гражданской архитектурой и узнаем связанную с ней мифологию.
- Изучим легенды древнего Суздаля, посетим сакральные места и раскроем миропонимание наших предков — от язычества через двоеверие к христианству.
- Пройдём Александровский и Ризоположенский монастыри, познавая их тайную историю.
- По пути разведаем, кто такие офени, как менялся Суздаль сквозь века и при чём здесь огурцы.
- Подойдём к храму под кодовым названием «Пряничный домик», от которого дух захватывает.
- Выйдем к Торговой площади, которой уже более 800 лет.
- Закончим у древнего ведического храма богини Макоши, весьма почитаемой в славянском пантеоне.
- После экскурсии я подскажу, где ещё погулять, попробовать суздальскую еду и прикупить к чаю деликатес — огуречное варенье.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без захода в музеи, дополнительных расходов не предусмотрено
- Программа будет интересна взрослым и детям с 11 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 334 туристов
Привет! Я Анна — профессиональный историк, культуролог, этнограф. Обожаю историю и с увлечением рассказываю её всем. Особенностью моей является раскрытие мифологических сюжетов, отражённых в архитектуре, резьбе по дереву и камню,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна очень приятный, спокойный и приветливый экскурсовод. Экскурсия очень понравилась, интересный взгляд на многие события и историю. Тем кто любит разные вариации- понравится. Спасибо Анна.
Анна
Ответ организатора:
Спасибо огромное за теплый отзыв! Приезжайте в наш удивительный город ещё!
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М
Сказать, что экскурсия понравилась - не сказать ничего. Жаль, что нельзя поставить больше 5 звезд.
Нужно понимать, что это не "банальная" экскурсия в стиле "посмотрите налево, там храм такого-то века, а
Нужно понимать, что это не "банальная" экскурсия в стиле "посмотрите налево, там храм такого-то века, а
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О
Анна продемонстрировала невероятное мастерство в изложении информации. Материал был представлен не просто как набор фактов, а как увлекательная история, наполненная интересными деталями и неожиданными поворотами. Я чувствовала, что погружаюсь в
Анна
Ответ организатора:
Ольга, здравствуйте! Спасибо за тёплый отзыв, рада, что вы получили незабываемые впечатления! Жду снова в гости!
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К
Огромное спасибо за увлекательное путешествие в прошлое красивейшего г. Суздаль гиду Анне! Это было необыкновенно интересно!
2,5 часа пролетело как мгновение!
За это время мы увидели все достопримечательности города! Экскурсия обзорная (без
2,5 часа пролетело как мгновение!
За это время мы увидели все достопримечательности города! Экскурсия обзорная (без
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Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати, вписалась в тему. Информация из найденных ею альтернативных источников очень интересная и побуждает дополнительно изучать, а где-то и переосмысливать, известные факты исторических событий. Единственно о чем жалею, что экскурсия длилась меньше заявленного времени, что было Анной компенсировано, а так хотелось бы послушать все.
+1
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Были на экскурсии 30 сентября, с погодой очень повезло. Солнце и прекрасные виды сделали 2,5 часа, проведенные с Анной с ее незабываемым рассказом о древнем Суздале, чудесным временем. Вспоминаем экскурсию
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