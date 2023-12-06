Пройти по древнейшим местам города и получить объёмное представление о его истории
Пешком в историю — именно так проходит моя экскурсия по Суздалю. Мы проследуем необычным маршрутом: начнём не в сердце города, а на его окраине.
Шаг за шагом вы погрузитесь в секреты Суздаля, познакомитесь с его архитектурой и яркими событиями прошлого. А я раскрою вам тайные смыслы суздальских древностей: народных промыслов, обычаев и фольклора.
Шаг за шагом вы погрузитесь в секреты Суздаля, познакомитесь с его архитектурой и яркими событиями прошлого. А я раскрою вам тайные смыслы суздальских древностей: народных промыслов, обычаев и фольклора.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Сказки, сказы и рассказы
Суздаль — это живая история. Она скрывается в пейзажах, старинных зданиях, резьбе на деревянных домах, местных мифах и легендах. По образованию я историк и с радостью стану вашим проводником в мир неизвестного, но такого чарующего прошлого. Вы не просто услышите факты о городе, но и научитесь «считывать» их, словно со страниц увлекательной книги.
- Начнём с невероятных видов на реку Каменку рядом со Спасо-Евфимиевым монастырём, который больше похож на средневековый кремль. После экскурсии рекомендую вернуться сюда и насладиться закатом.
- Обсудим историю создания монастыря, его особенности и связь с «пророком в своём Отечестве» Львом Николаевичем Толстым.
- Окунёмся в прошлое великих сражений и судьбоносных побед, почтим память великого витязя нашей страны — Дмитрия Пожарского.
- Разберём принципы древнего зодчества, полюбуемся храмовой и гражданской архитектурой и узнаем связанную с ней мифологию.
- Узнаем легенды древнего Суздаля, посетим сакральные места и раскроем миропонимание наших предков — от язычества через двоеверие к христианству.
- Пройдём Александровский и Ризоположенский монастыри, познавая их тайную историю.
- По пути разведаем, кто такие офени, как менялся Суздаль сквозь века и при чём здесь огурцы.
- Подойдём к храму под кодовым названием «Пряничный домик», от которого дух захватывает.
- Выйдем к Торговой площади, которой уже более 800 лет.
- Закончим у древнего ведического храма богини Макоши, весьма почитаемой в славянском пантеоне.
- После экскурсии я подскажу, где ещё погулять, попробовать суздальскую еду и прикупить к чаю деликатес — огуречное варенье.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без захода в музеи, дополнительных расходов не предусмотрено
- Программа будет интересна детям с 11 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Спасо-Евфимиева монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Суздале
Привет! Я Анна — профессиональный историк, культуролог, этнограф. Обожаю историю и с увлечением рассказываю её всем. Особенностью моей является раскрытие мифологических сюжетов, отражённых в архитектуре, резьбе по дереву и камню, сказочных и былинных корнях миропонимания наших предков, удивительного быта и мудрости, по крупицам собранных мною в Суздале, Владимире, Боголюбово. Эти драгоценные жемчужины познания я передаю гостям города в лёгкой беседе и с долей юмора. До встречи на экскурсиях!
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