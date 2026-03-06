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Сказы о Суздальской земле

Пешая экскурсия по Суздалю с историком. Узнайте тайны древнего города, его архитектуру и легенды. Погружение в прошлое шаг за шагом
Пешая экскурсия по Суздалю предлагает уникальный маршрут, начиная с окраин города. Туристы узнают о секретах Суздаля, его архитектуре и ярких событиях прошлого. Гид-историк расскажет о народных промыслах, обычаях и фольклоре.

В
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программе: виды на реку Каменку, Спасо-Евфимиев монастырь, история Дмитрия Пожарского, древнее зодчество, мифология, Александровский и Ризоположенский монастыри, Торговая площадь и храм Макоши. Завершение у древнего ведического храма с рекомендациями по местной кухне и сувенирам

4.9
41 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный маршрут
  • 📜 Исторические факты
  • 🏞️ Живописные виды
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🍲 Рекомендации по местной кухне

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы - июнь, июль и август - идеально подходят для прогулок по Суздалю. В это время город утопает в зелени, погода тёплая и солнечная, что делает экскурсию особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулки тоже возможны, но стоит учесть холод и снег, которые могут усложнить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле
Сказы о Суздальской земле

Что можно увидеть

  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Торговая площадь
  • Александровский монастырь
  • Ризоположенский монастырь
  • Храм Макоши

Описание экскурсии

Сказки, сказы и рассказы

Суздаль — это живая история. Она скрывается в пейзажах, старинных зданиях, резьбе на деревянных домах, местных мифах и легендах. По образованию я историк и с радостью стану вашим проводником в мир неизвестного, но такого чарующего прошлого. Вы не просто услышите факты о городе, но и научитесь «считывать» их, словно со страниц увлекательной книги.

  • Начнём с невероятных видов на реку Каменку рядом со Спасо-Евфимиевым монастырём, который больше похож на средневековый кремль. После экскурсии рекомендую вернуться сюда и насладиться закатом.
  • Обсудим историю создания монастыря, его особенности и связь с «пророком в своём Отечестве» Львом Николаевичем Толстым.
  • Окунёмся в прошлое великих сражений и судьбоносных побед, почтим память великого витязя нашей страны — Дмитрия Пожарского.
  • Разберём принципы древнего зодчества, полюбуемся храмовой и гражданской архитектурой и узнаем связанную с ней мифологию.
  • Изучим легенды древнего Суздаля, посетим сакральные места и раскроем миропонимание наших предков — от язычества через двоеверие к христианству.
  • Пройдём Александровский и Ризоположенский монастыри, познавая их тайную историю.
  • По пути разведаем, кто такие офени, как менялся Суздаль сквозь века и при чём здесь огурцы.
  • Подойдём к храму под кодовым названием «Пряничный домик», от которого дух захватывает.
  • Выйдем к Торговой площади, которой уже более 800 лет.
  • Закончим у древнего ведического храма богини Макоши, весьма почитаемой в славянском пантеоне.
  • После экскурсии я подскажу, где ещё погулять, попробовать суздальскую еду и прикупить к чаю деликатес — огуречное варенье.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без захода в музеи, дополнительных расходов не предусмотрено
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 11 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 334 туристов
Привет! Я Анна — профессиональный историк, культуролог, этнограф. Обожаю историю и с увлечением рассказываю её всем. Особенностью моей является раскрытие мифологических сюжетов, отражённых в архитектуре, резьбе по дереву и камню,
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сказочных и былинных корнях миропонимания наших предков, удивительного быта и мудрости, по крупицам собранных мною в Суздале, Владимире, Боголюбово. Эти драгоценные жемчужины познания я передаю гостям города в лёгкой беседе и с долей юмора. До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Надежда
Анна очень приятный, спокойный и приветливый экскурсовод. Экскурсия очень понравилась, интересный взгляд на многие события и историю. Тем кто любит разные вариации- понравится. Спасибо Анна.
Анна очень приятный, спокойный и приветливый экскурсовод. Экскурсия очень понравилась, интересный взгляд на многие события и
Анна очень приятный, спокойный и приветливый экскурсовод. Экскурсия очень понравилась, интересный взгляд на многие события и
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо огромное за теплый отзыв! Приезжайте в наш удивительный город ещё!
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М
Сказать, что экскурсия понравилась - не сказать ничего. Жаль, что нельзя поставить больше 5 звезд.
Нужно понимать, что это не "банальная" экскурсия в стиле "посмотрите налево, там храм такого-то века, а
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теперь посмотрите на право там тоже старинное здание". Это путешествие на 30-35 тыс лет назад, с погружением в далекую историю, пропитанную очень глубокими и важными темами. Очень много безумно интересной информации, которая заставляет и о многом задуматься, и на какие-то вещи/события посмотреть иначе.
Если честно в конце Анну даже не хотелось отпускать, т. к. понимали что они может рассказать еще безумное количество всего интересного.
В общем настоятельно рекомендую для посещения!

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О
Анна продемонстрировала невероятное мастерство в изложении информации. Материал был представлен не просто как набор фактов, а как увлекательная история, наполненная интересными деталями и неожиданными поворотами. Я чувствовала, что погружаюсь в
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тему с каждым словом. Особенно поразили собственные выводы Анны. Они были нетривиальными, заставляли взглянуть на известные вещи под новым углом и побуждали к размышлению. Это был настоящий интеллектуальный вызов!
Информация усваивалась легко и надолго осталась в памяти! Я получила не только ценные знания, но и огромное удовольствие от процесса.
Большое спасибо Анне за профессионализм, энтузиазм и искреннюю любовь к своему делу!
Всем рекомендую!

Анна
Анна
Ответ организатора:
Ольга, здравствуйте! Спасибо за тёплый отзыв, рада, что вы получили незабываемые впечатления! Жду снова в гости!
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К
Огромное спасибо за увлекательное путешествие в прошлое красивейшего г. Суздаль гиду Анне! Это было необыкновенно интересно!
2,5 часа пролетело как мгновение!
За это время мы увидели все достопримечательности города! Экскурсия обзорная (без
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захода в музеи, монастыри и церкви. Это мы сделали после экскурсии уже вооружённые знаниями о любом значимом месте.) Главное это не банальная экскурсия:"Посмотрите направо, посмотрите налево!"
Анна сумела преподать нам урок истории с наводящими вопросами, элементами юмора и душевным повествованием! Нас было 2 человека я и муж. Мы приехали из г. Орехово - Зуево.
Спасибо Анне за её знания, душевность, терпение и улыбчивость!

Огромное спасибо за увлекательное путешествие в прошлое красивейшего г. Суздаль гиду Анне! Это было необыкновенно интересно!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие в прошлое красивейшего г. Суздаль гиду Анне! Это было необыкновенно интересно!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие в прошлое красивейшего г. Суздаль гиду Анне! Это было необыкновенно интересно!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие в прошлое красивейшего г. Суздаль гиду Анне! Это было необыкновенно интересно!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие в прошлое красивейшего г. Суздаль гиду Анне! Это было необыкновенно интересно!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие в прошлое красивейшего г. Суздаль гиду Анне! Это было необыкновенно интересно!
Огромное спасибо за увлекательное путешествие в прошлое красивейшего г. Суздаль гиду Анне! Это было необыкновенно интересно!
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Наталья
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати, вписалась в тему. Информация из найденных ею альтернативных источников очень интересная и побуждает дополнительно изучать, а где-то и переосмысливать, известные факты исторических событий. Единственно о чем жалею, что экскурсия длилась меньше заявленного времени, что было Анной компенсировано, а так хотелось бы послушать все.
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати,
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати,
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати,
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати,
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати,
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати,
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати,
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати,+1
Приезжала во Владимир и Суздаль в середине марта, на проводы Масленицы. Экскурсия Анны, как нельзя кстати,
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Ирина
Были на экскурсии 30 сентября, с погодой очень повезло. Солнце и прекрасные виды сделали 2,5 часа, проведенные с Анной с ее незабываемым рассказом о древнем Суздале, чудесным временем. Вспоминаем экскурсию
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с теплотой и благодарностью Анне. Рассказ касается древней истории Суздальской земли - как была обустроена, кто жил и правил, какие верования были у суздальцев, какие памятники остались с тех времен, как видеть эти самые древности. Рассказ Анны строен и логичен, подкреплен глубокими знаниями исторических фактов, результатами археологических изысканий, не раскрытых официальной исторической наукой. Анна профессиональный историк, увлеченный своей профессией, старается поделиться накопленными знаниями с нами, людьми, любящими свою Родину и желающими больше узнать о ее истории. Рекомендую однозначно всем, кто любит глубокое погружение в историю, а не «что слева, что справа, кто приезжал» и тому подобное. Услышите незабываемую историю Суздальской земли. У Анны есть телеграм канал об исторических древностях, спрашивайте у нее и подписывайтесь там много интересного исторического

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