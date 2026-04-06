2 отзыва оставили туристы

Это насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли — семь памятников! Вы побываете в соборах Владимира и Суздальском кремле; полюбуетесь самой лиричной русской церковью — Покрова на Нерли. В рассказах перед вами оживут истории о князьях и зодчих, не ускользнут детали архитектуры и любопытные факты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу. Я расскажу, как в древности медь золотили огнем и почему во Владимире Екатерину II некоторые ругают больше, чем хана Батыя.

Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи. Рассмотрите богатейший великокняжеский некрополь, «екатерининский» иконостас, фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.

Дмитровский собор Владимира — чудо белокаменной резьбы. Не сходя с одного места, мы увидим царя Давида, Александра Македонского и всадника без головы. А потом еще больше тысячи резных рельефов XII века. На примере этого храма я наглядно объясню вам, почему домонгольская Русь ближе к западной Европе, чем принято считать.

Церковь Покрова на Нерли. Путь к ней лежит по заповедному лугу, а сама церковь гармонично стоит на берегу речки. Вы насладитесь элегантной архитектурой и поймете значимость этого храма.

Суздальский кремль с Рождественским собором. Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберетесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века.

В итоге за 7 часов вы получите полное и яркое представление о лучшей эпохе Владимиро-Суздальского княжества и о белокаменном зодчестве Северо-Восточной Руси.

Организационные детали

Поедем на легковом автомобиле

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на вашем транспорте. В нём должно быть место для гида

Оплачивается дополнительно

Входные билеты: Успенский собор во Владимире — 350 ₽, Рождественский собор в Суздальском Кремле — 350 ₽, школьники/студенты — со скидкой, многодетные и участники боевых действий — бесплатно

Обед

Особенности формата

Указанные достопримечательности — это программа максимум. Маршрут может быть сокращён/дополнен/скорректирован по вашим пожеланиям

К сожалению, экскурсия не может быть проведена для путешественников с животными и маленькими детьми до 10 лет

Пожалуйста, не стесняйтесь уточнять все детали и непонятные моменты.