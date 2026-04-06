2 отзыва оставили туристы

Белокаменный детокс: Суздаль, Владимир, церковь Покрова на Нерли и Андрей Рублёв
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Это насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли — семь памятников! Вы побываете в соборах Владимира и Суздальском кремле; полюбуетесь самой лиричной русской церковью — Покрова на Нерли.
В рассказах перед вами оживут истории о князьях и зодчих, не ускользнут детали архитектуры и любопытные факты.
Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу. Я расскажу, как в древности медь золотили огнем и почему во Владимире Екатерину II некоторые ругают больше, чем хана Батыя.
Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи. Рассмотрите богатейший великокняжеский некрополь, «екатерининский» иконостас, фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.
Дмитровский собор Владимира — чудо белокаменной резьбы. Не сходя с одного места, мы увидим царя Давида, Александра Македонского и всадника без головы. А потом еще больше тысячи резных рельефов XII века. На примере этого храма я наглядно объясню вам, почему домонгольская Русь ближе к западной Европе, чем принято считать.
Церковь Покрова на Нерли. Путь к ней лежит по заповедному лугу, а сама церковь гармонично стоит на берегу речки. Вы насладитесь элегантной архитектурой и поймете значимость этого храма.
Суздальский кремль с Рождественским собором. Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберетесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века.
В итоге за 7 часов вы получите полное и яркое представление о лучшей эпохе Владимиро-Суздальского княжества и о белокаменном зодчестве Северо-Восточной Руси.
Организационные детали
Поедем на легковом автомобиле
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на вашем транспорте. В нём должно быть место для гида
Оплачивается дополнительно
Входные билеты: Успенский собор во Владимире — 350 ₽, Рождественский собор в Суздальском Кремле — 350 ₽, школьники/студенты — со скидкой, многодетные и участники боевых действий — бесплатно
Обед
Особенности формата
Указанные достопримечательности — это программа максимум. Маршрут может быть сокращён/дополнен/скорректирован по вашим пожеланиям
К сожалению, экскурсия не может быть проведена для путешественников с животными и маленькими детьми до 10 лет
Пожалуйста, не стесняйтесь уточнять все детали и непонятные моменты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 4376 туристов
Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова «профессиональный» не стыжусь, это не синоним слова «скучный». Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание читать дальшеуменьшить
того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Екатерина
Очень понравилась экскурсия, качественно, грамотно, а главное интересно) спасибо огромное
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Юлия
Очень понравилась экскурсия. Сергей - отличный гид с глубокими знаниями истории и культуры. Однозначно рекомендую!!!
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М
Мария
Нам понравилась как Сергей провел экскурсию. Было познавательно, интересно, с юмором. Мы посмотрели всё, что было запланировано и остались довольны тем, как провели день.
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Ольга
Очень понравился маршрут и гид Сергей! Очень понятно, интеллектуально, аккуратно на машине. Сам маршрут позволяет посмотреть основные достопримечательности Суздаля и Владимира! Особенно всем хотелось посмотреть храм на Нерли
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А
Анна
Хорошая, познавательная, организованная экскурсия. Сергей грамотный специалист. Мой ребенок, увлекающийся историей остался очень доволен. Сами места пропитаны многовековой русской историей, чувствуется особая энергетика. Сюда хочется вернуться снова.
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Ольга
Боагодарим Сергея за интересную экскурсию! За один день удалось увидеть много и захотеть вернуться для более подробного изучения. Начали с замечательного вида Суздаля с высоты птичьего полета и закончили церковью Покрова читать дальшеуменьшить
на Нерли, которую давно мечтали увидеть. Подача информации понравилась: ничего лишнего, в то же время на все вопросы - достойный ответ. Погрузились в историю, отвлеклись полностью от всего. Действительно - Белокаменный детокс». Ещё раз благодарим!
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