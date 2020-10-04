2 отзыва оставили туристы

Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу. Я расскажу, как в древности медь золотили огнем и почему во Владимире Екатерину II некоторые ругают больше, чем хана Батыя.
Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи. Рассмотрите богатейший великокняжеский некрополь, «екатерининский» иконостас, фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.
Дмитровский собор Владимира — чудо белокаменной резьбы. Не сходя с одного места, мы увидим царя Давида, Александра Македонского и всадника без головы. А потом еще больше тысячи резных рельефов XII века. На примере этого храма я наглядно объясню вам, почему домонгольская Русь ближе к западной Европе, чем принято считать.
Палаты Андрея Боголюбского под Владимиром — уникальный памятник гражданской архитектуры домонгольского периода. Здесь вы узнаете, как Владимир обрел столичный статус и почему князь Андрей считается одним из самых противоречивых русских правителей.
Церковь Покрова на Нерли. Путь к ней лежит по заповедному лугу, а сама церковь ⛪ гармонично стоит на берегу речки. Вы насладитесь элегантной архитектурой и поймете значимость этого храма.
Суздальский кремль с Рождественским собором. Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберетесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века.
Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — «проба белокаменного пера» Юрия Долгорукого. Мы обсудим, почему этого князя ценят на Владимиро-Суздальской земле, осмотрим древний омфалий и фрески 12 века.
В итоге за 8 часов вы получите полное и яркое представление о лучшей эпохе Владимиро-Суздальского княжества и о белокаменном зодчестве Северо-Восточной Руси.
Что входит в стоимость, а что — нет
Особенности формата
Пожалуйста, не стесняйтесь уточнять все детали и непонятные моменты.