Фотопрогулка по Светлогорску: индивидуальный подход и запоминающиеся кадры
Приглашаю вас на фотопрогулку в Светлогорск, он же бывший Раушен – хорошее место, чтобы отвлечься от суеты и насладится природой. Это атмосферный город. Уютный, тихий, сказочный.
Проведу для Вас фотопрогулку, на которой мы: прогуляемся по маленьким уютным улочкам, я поделюсь с вами историей этого места и расскажу, как живет этот город сейчас!
Проведу для Вас фотопрогулку, на которой мы: прогуляемся по маленьким уютным улочкам, я поделюсь с вами историей этого места и расскажу, как живет этот город сейчас!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Светлогорск
- Филинская бухта
- Балтийское море
- Башня Раушен
- Солнечные часы
- Променад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Филинская бухта
Первым делом мы посетим с вами Филинскую бухту — одно из красивейших мест Калининградской области, откуда открывается невероятный вид на море. Сделаем вам кадры и отправимся в Светлогорск, где мы прогуляемся по маленьким уютным улочкам и я сделаю запоминающие кадры!
Важно знать:
Трансфер из Калининграда и обратно включен в стоимость!
Каждый день, с 9 до 14
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Калининграда и обратно
- Экскурсия
- Фотосессия
- Что не входит
- Посещение музеев, смотровых площадок
- Обед
- Место начала и завершения?
- Калининград, ул. Октябрьская, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день, с 9 до 14Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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