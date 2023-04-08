Филинская бухта

Первым делом мы посетим с вами Филинскую бухту — одно из красивейших мест Калининградской области, откуда открывается невероятный вид на море. Сделаем вам кадры и отправимся в Светлогорск, где мы прогуляемся по маленьким уютным улочкам и я сделаю запоминающие кадры!

Важно знать:

Трансфер из Калининграда и обратно включен в стоимость!