Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту

Фотопрогулка по Светлогорску: индивидуальный подход и запоминающиеся кадры

Описание
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Приглашаю вас на фотопрогулку в Светлогорск, он же бывший Раушен – хорошее место, чтобы отвлечься от суеты и насладится природой. Это атмосферный город. Уютный, тихий, сказочный.

Проведу для Вас фотопрогулку, на которой мы: прогуляемся по маленьким уютным улочкам, я поделюсь с вами историей этого места и расскажу, как живет этот город сейчас!
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Ближайшие даты:
3
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апр
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Что вас ожидает:

  • Светлогорск
  • Филинская бухта
  • Балтийское море
  • Башня Раушен
  • Солнечные часы
  • Променад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Филинская бухта

Первым делом мы посетим с вами Филинскую бухту — одно из красивейших мест Калининградской области, откуда открывается невероятный вид на море. Сделаем вам кадры и отправимся в Светлогорск, где мы прогуляемся по маленьким уютным улочкам и я сделаю запоминающие кадры!

Важно знать:

Трансфер из Калининграда и обратно включен в стоимость!

Каждый день, с 9 до 14

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Калининграда и обратно
  • Экскурсия
  • Фотосессия
Что не входит
  • Посещение музеев, смотровых площадок
  • Обед
Место начала и завершения?
Калининград, ул. Октябрьская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, с 9 до 14
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Необычные

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