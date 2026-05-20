Светлогорск — самый медленный город России, и это звание он носит с гордостью.
Бывший немецкий Раушен превратился в курорт ещё в 19 веке, когда состоятельные бюргеры открыли для себя прелесть отдыха у моря.
Мы пройдём весь исторический центр и поговорим о том, как развивался один из самых красивых городов Калининградской области.
Описание экскурсии
Озеро Тихое — отсюда началось превращение рыбацкого посёлка в модный курорт. На берегу сохранились липы возрастом около 450 лет. Здесь же живёт один из городских светлоёжиков — Пыхтик.
Церковь Серафима Саровского — изысканное здание начала 20 века, построенное как лютеранская кирха.
Исторические виллы, а также фигурные фронтоны, эркеры, фахверк, флоральные мотивы и башенки — я расскажу о владельцах и архитекторах этого пряничного городка.
Памятник Ивану Павлову — или всё-таки не ему, а немецкому учёному Роберту Коху? Разберёмся на экскурсии.
Лиственничный парк и копия скульптуры «Нимфа, несущая воду». Вы узнаете о его аллегорическом смысле.
А ещё увидите:
- водогрязелечебницу с солнечными часами на фасаде
- претендента на звание самого красивого здания Калининградской области
- современный театр эстрады «Янтарь Холл»
И полюбуетесь видом на Балтийское море с высоты 60 метров.
Организационные детали
- По дороге по желанию остановимся на кофе — не входит в стоимость
- Светлогорск — город рельефный, мы поднимемся на высоту 43 метра. Рассчитывайте свои силы
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Тихого озера
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Артем — ваш гид в Светлогорске
Я дипломированный и аккредитованный гид с большим опытом работы. С самого детства очень люблю историю, географию и искусство. Люблю общение, людей и делиться знаниями о своём родном крае. Приглашаю вас на приятные исторические прогулки, чтобы вместе окунуться в богатую историю Калининграда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
И
Очень интересная, познавательная и живая экскурсия. От души советую. Спасибо Артему!
