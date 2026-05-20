Светлогорск от древних пруссов до современного курорта

Ужасные языческие традиции и приятные мелочи из жизни отдыхающих - на неспешной прогулке
Светлогорск — самый медленный город России, и это звание он носит с гордостью.

Бывший немецкий Раушен превратился в курорт ещё в 19 веке, когда состоятельные бюргеры открыли для себя прелесть отдыха у моря.

Мы пройдём весь исторический центр и поговорим о том, как развивался один из самых красивых городов Калининградской области.
Описание экскурсии

Озеро Тихое — отсюда началось превращение рыбацкого посёлка в модный курорт. На берегу сохранились липы возрастом около 450 лет. Здесь же живёт один из городских светлоёжиков — Пыхтик.

Церковь Серафима Саровского — изысканное здание начала 20 века, построенное как лютеранская кирха.

Исторические виллы, а также фигурные фронтоны, эркеры, фахверк, флоральные мотивы и башенки — я расскажу о владельцах и архитекторах этого пряничного городка.

Памятник Ивану Павлову — или всё-таки не ему, а немецкому учёному Роберту Коху? Разберёмся на экскурсии.

Лиственничный парк и копия скульптуры «Нимфа, несущая воду». Вы узнаете о его аллегорическом смысле.

А ещё увидите:

  • водогрязелечебницу с солнечными часами на фасаде
  • претендента на звание самого красивого здания Калининградской области
  • современный театр эстрады «Янтарь Холл»

И полюбуетесь видом на Балтийское море с высоты 60 метров.

Организационные детали

  • По дороге по желанию остановимся на кофе — не входит в стоимость
  • Светлогорск — город рельефный, мы поднимемся на высоту 43 метра. Рассчитывайте свои силы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Тихого озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
Артем — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Я дипломированный и аккредитованный гид с большим опытом работы. С самого детства очень люблю историю, географию и искусство. Люблю общение, людей и делиться знаниями о своём родном крае. Приглашаю вас на приятные исторические прогулки, чтобы вместе окунуться в богатую историю Калининграда!

И
Очень интересная, познавательная и живая экскурсия. От души советую. Спасибо Артему!
