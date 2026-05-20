Светлогорск — самый медленный город России, и это звание он носит с гордостью. Бывший немецкий Раушен превратился в курорт ещё в 19 веке, когда состоятельные бюргеры открыли для себя прелесть отдыха у моря. Мы пройдём весь исторический центр и поговорим о том, как развивался один из самых красивых городов Калининградской области.

Ваш гид в Светлогорске

Описание экскурсии

Озеро Тихое — отсюда началось превращение рыбацкого посёлка в модный курорт. На берегу сохранились липы возрастом около 450 лет. Здесь же живёт один из городских светлоёжиков — Пыхтик.

Церковь Серафима Саровского — изысканное здание начала 20 века, построенное как лютеранская кирха.

Исторические виллы, а также фигурные фронтоны, эркеры, фахверк, флоральные мотивы и башенки — я расскажу о владельцах и архитекторах этого пряничного городка.

Памятник Ивану Павлову — или всё-таки не ему, а немецкому учёному Роберту Коху? Разберёмся на экскурсии.

Лиственничный парк и копия скульптуры «Нимфа, несущая воду». Вы узнаете о его аллегорическом смысле.

А ещё увидите:

водогрязелечебницу с солнечными часами на фасаде

претендента на звание самого красивого здания Калининградской области

современный театр эстрады «Янтарь Холл»

И полюбуетесь видом на Балтийское море с высоты 60 метров.

