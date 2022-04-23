Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный

Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться шикарными панорамами

Индивидуальная
Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться шикарными панорамами Балтики, ощутить свежесть моря, прогуляться по чистейшему песку и услышать самые интересные факты о Калининградской области? Тогда эта экскурсия для вас!
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный

Что вас ожидает 🤩

  • Визит-центр «Куршская коса» (музейный комплекс)
  • Высота Мюллера
  • Озеро «Чайка»
  • Высота Эфа
  • Зеленоградск: кирха Святого Адальберта, водонапорная башня Кранца
  • Светлогорск: старая водонапорная башня, самые большие в мире солнечные часы, Музей Мирового океана, по желанию
  • Янтарный: производство янтаря, старая немецкая кирха, водонапорная башня Пальмникена, парк Беккера, самый экологически чистый в России пляж

Об экскурсии

Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться шикарными панорамами Балтики, ощутить свежесть моря, прогуляться по чистейшему песку и услышать самые интересные факты о Калининградской области? Тогда эта экскурсия для вас!

Программа

Вы посетите визит-центр «Куршская коса» (музейный комплекс), Высоту Мюллера (увидите косу с высоты птичьего полета), озеро «Чайка», Высоту Эфа (самую высокую точку заповедника, с которой открывается шикарный вид на Куршский залив, песчаные дюны и п. Морское), погуляете по широким безлюдным пляжам с «поющими» песками. По желанию, вы сможете посетить рыбный ресторан и отведать вкуснейшие блюда из свежевыловленной рыбы, а в местном магазине – приобрести копченую рыбную продукцию.
Мы погуляем по главным улицам атмосферного Зеленоградска, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.
Погуляем и по узким улочкам Светлогорска, увидим старую водонапорную башню, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, спустимся на променад и поднимемся по серпантинному спуску начала XX века, увидим крутые склоны Балтийского побережья, по желанию посетим Музей Мирового океана.
В поселке Янтарный побываем на реально действующем производстве янтаря (нам покажут, как изготавливают изделия, как отличить настоящий от поддельного, угостят настойкой из янтаря), увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье.
По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фотографии достопримечательностей на электронную почту.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др.).
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)).
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно (трансфер оплачивается дополнительно).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на легковых автомобилях (Ford Focus, Hyundai Santa Fe и др.).
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)).
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно (трансфер оплачивается дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

🎩Индивидуальные☀️На весь день🌊Куршская коса🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Светлогорске

«Сливки» Балтийского побережья: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
8 часов
Индивидуальная
Руслан
Нет отзывов
«Сливки» Балтийского побережья: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
Нас ждёт: Куршская коса - великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей
9 800 за 1-6 чел.
Из Светлогорска на Куршскую Косу
8 часов
Индивидуальная
Наталия
5
26 отзывов
Из Светлогорска на Куршскую Косу
Куршская коса - узкая песчаная полоска, которая растянулась на 98 километров
11 520 за 1-4 чел.
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
8 часов
Индивидуальная
Егор
Нет отзывов
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Предлагаю вам отправиться в путешествие по трем городам Калининградской области - Янтарный, Светлогорск и Зеленоград
9 000 за 1-4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
4.9
22 отзыва
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
10 000 за 1-4 чел.
Куршская Коса под ключ
6.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Универсал-Тур
Нет отзывов
Куршская Коса под ключ
Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать
1 200 за 1 человека
Куршская Коса с личным гидом
6 часов
Индивидуальная
Егор
5
1 отзыв
Куршская Коса с личным гидом
Куршская коса - невероятно красивое место
7 750 за 1-4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталия
4.9
14 отзывов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
1181010 629 за 1-4 чел.
Национальный парк «Куршская коса»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Планета
Нет отзывов
Национальный парк «Куршская коса»
Вас ждет встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы между Балтийским морем и Куршским заливом
1 300 за 1 человека
Добро пожаловать на Куршскую косу
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Эдуард
4.5
4 отзыва
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
8 450 за 1-4 чел.
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
8 часов
Индивидуальная
Вячеслав
5
2 отзыва
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете
9 500 за 1-4 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Лариса
4.9
105 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
7 500 за 1-4 чел.
Куршская коса для всей семьи
6.5 часов
Индивидуальная
Лариса
5
3 отзыва
Куршская коса для всей семьи
Отправляясь со мной в путешествие, вы познаете сказочный и таинственный мир Куршской косы! Я покажу вам удивительные
7 150 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Светлогорске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ