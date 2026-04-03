Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться шикарными панорамами Балтики, ощутить свежесть моря, прогуляться по чистейшему песку и услышать самые интересные факты о Калининградской области? Тогда эта экскурсия для вас! 5 26 отзывов

Андрей Ваш гид в Светлогорске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 26 отзывов 10 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Программа На Куршской косе вы подниметесь на Высоту Мюллера и Высоту Эфа, погуляете по широким безлюдным пляжам с «поющими» песками. По желанию сможете посетить рыбный ресторан и отведать вкуснейшие блюда из свежевыловленной рыбы, а в местном магазине – приобрести копченую рыбную продукцию. Далее мы погуляем по главным улицам атмосферного Зеленоградска, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое. Погуляем и по узким улочкам Светлогорска, увидим старую водонапорную башню, спустимся на променад и поднимемся по серпантинному спуску начала XX века, полюбуемся крутыми склонами Балтийского побережья. В поселке Янтарный побываем в мастерской по производству янтаря (нам покажут, как изготавливают изделия, как отличить настоящий от поддельного и не только), увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье. Организационные детали • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске и в аэропорту "Храброво".

Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Куршская коса: Высота Мюллера, Высота Эфа

Зеленоградск: кирха Святого Адальберта, водонапорная башня Кранца

Светлогорск: старая водонапорная башня, пляж

Янтарный: производство янтаря, старая немецкая кирха, водонапорная башня Пальмникена, парк Беккера, самый экологически чистый в России пляж Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 400 руб. с человека, в Т.Ч. за гида

Обед Место начала и завершения? Ваш адрес Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.