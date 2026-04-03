Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться шикарными панорамами Балтики, ощутить свежесть моря, прогуляться по чистейшему песку и услышать самые интересные факты о Калининградской области? Тогда эта экскурсия для вас!
Описание экскурсииПрограмма На Куршской косе вы подниметесь на Высоту Мюллера и Высоту Эфа, погуляете по широким безлюдным пляжам с «поющими» песками. По желанию сможете посетить рыбный ресторан и отведать вкуснейшие блюда из свежевыловленной рыбы, а в местном магазине – приобрести копченую рыбную продукцию. Далее мы погуляем по главным улицам атмосферного Зеленоградска, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое. Погуляем и по узким улочкам Светлогорска, увидим старую водонапорную башню, спустимся на променад и поднимемся по серпантинному спуску начала XX века, полюбуемся крутыми склонами Балтийского побережья. В поселке Янтарный побываем в мастерской по производству янтаря (нам покажут, как изготавливают изделия, как отличить настоящий от поддельного и не только), увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье. Организационные детали • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске и в аэропорту "Храброво".
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куршская коса: Высота Мюллера, Высота Эфа
- Зеленоградск: кирха Святого Адальберта, водонапорная башня Кранца
- Светлогорск: старая водонапорная башня, пляж
- Янтарный: производство янтаря, старая немецкая кирха, водонапорная башня Пальмникена, парк Беккера, самый экологически чистый в России пляж
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 400 руб. с человека, в Т.Ч. за гида
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Изумительная экскурсия, отлично подобран маршрут, очень радовал професионализм гида, его рассказ просто влюбил нас в этот край
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О
Экскурсию проводил Вадим, очень интересно и достойно, при том что попали в пробки на заезде и выезде с КК и подустали, Вадим переключил наше внимание на историю края, достал планшет и показал нам очень интересные исторические моменты. Отличная программа, большое спасибо!
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О
24 февраля 2024г. ездили на данную экскурсию с гидом Юрием. Все прошло отлично, экскурсия очень понравилась! Всем рекомендую! Юрий приехал точно по времени, машина чистая, удобная (нас было 4 взрослых).
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Т
Большое спасибо гиду Андрею! Поездка была познавательная, зрелищная, впечатляющая! Андрей очень позитивный молодой человек, рассказывал очень интересно без занудства, отвечал на все вопросы очень подробно! Было интересно общаться! Не первый раз пользуюсь услугами Спутника (в других городах) никогда не подвели! Всегда можно подобрать интересные не сбитые экскурсии! Большое спасибо за вашу работу!
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О
Огромное спасибо Юрию, который провел нам интереснейшую экскурсию. Очень тактичный. воспитанный. терпеливый экскурсовод, который слышит пожелания своих пассажиров. Мы услышали интереснейший рассказ об истории городов, Юрий поделился своими личными воспоминаниями. что придало экскурсии особенную теплоту. На все вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Это была лучшая экскурсия!!! Спасибо огромное.
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Г
На индивидуальном комфортабельном автобусе забрали от подъезда дома в удобное время. Посетили Косу и забрались на Эфу, посетили колоритный городок Зеленоградск, порадовались за преображающийся Светлогорск и лишь локация в Янтарном была малоинтересной, наверное сказалась усталость от длительного 10 часового переезда. Привезли в согласованное с гидом место. Все очень понравилось.
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