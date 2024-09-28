Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу Балтийского побережья, исследуйте Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Узнайте секреты янтаря и насладитесь живописными видами
Путешествие по Калининградскому краю предлагает уникальную возможность посетить Балтийск, Янтарный и Светлогорск.

Участники смогут увидеть действующие корабли ВМФ в Балтийске, посетить единственный в мире янтарный карьер в Янтарном и насладиться атмосферой курортного Светлогорска.

Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы, предлагая уникальные виды и возможность приобрести янтарные сувениры
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚓ Посещение самого западного города России
  • 🌊 Живописные виды Филинской бухты
  • 🏖️ Прогулка по пляжу с Голубым флагом
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🛍️ Возможность купить янтарные изделия
    • Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
    Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
    Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30

    Что можно увидеть

  • Елизаветинский форт
  • Русская набережная
  • Прусские дома
  • Лютеранская кирха
  • Пляж с Голубым флагом

    • Описание экскурсии

    Балтийск — город российский, город флотский

    Вы отправитесь с нами в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской город Балтийск. Осмотрите главную набережную с пришвартованными действующими кораблями ВМФ России, полюбуетесь Балтийской косой с Елизаветинского форта и узнаете, почему Великая императрица увековечена в бронзе именно здесь. Прогуляетесь по Русской набережной, прекрасному пляжу, на котором почти круглогодично можно отыскать янтарные слезы подводной богини Юрате. Познакомитесь с величественной крепостью в виде 5-и конечной звезды, построенной в 17 веке шведами и узнаете о целях визита Петра I со свитой Балтийского форпоста.

    Город солнечного камня

    Далее мы отправимся в Янтарный — мировую сокровищницу янтаря. Здесь вы увидите единственный в мире янтарный карьер, посетите настоящее янтарное производство и из первых уст узнаете всё о процессе добычи и обработки янтаря, с возможностью приобрести янтарные изделия и сувениры прямо от производителя. Осмотрите сохранившиеся прусские дома и лютеранскую кирху 19 века. Также мы рассмотрим ландшафтный парк Морица Беккера и его бывший особняк, выйдем на знаменитый пляж, награждённый Голубым флагом. И конечно, поговорим о том, как появился Янтарный и раскроем секреты его главного промысла.

    Балтийские пейзажи — Филинская бухта

    По пути к Светлогорску мы остановимся в одном из самых живописных и фотогеничных мест Калининградской области. Вы полюбуетесь выразительными панорамами Филинской бухты и сделаете отличные кадры с видом на побережье.

    Светлогорск: чудо у моря

    После вы посетите уютный, утопающий в ароматах хвои Светлогорск. Вас встретят улочки одного из красивейших курортов Балтики, маленькие виллы, довоенная архитектура и творения скульптора Брахерта. Прогуливаясь по парку и променаду, мы замерим время по солнечным часам, обратим внимание на детали фасадов, встретим «Нимфу» и дойдём до башни начала 20 века.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне, или автобусе в зависимости от размера группы
      Дополнительно оплачивается вход на смотровую площадку карьера Янтарного комбината (по желанию) и обед в кафе
    • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, мы обязательно ответим в вечернее время
    • Есть возможность прогулки на катере по акватории Балтийска. Стоимость от 600 ₽ с чел.
    • Посещение Филинской бухты возможно только при благоприятной погоде
    • Гид уточнит накануне поездки точный адрес и время отправления, модель, марку и регистрационный номер автомобиля
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

    ежедневно в 08:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По договорённости с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:30
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Яна
    28 сен 2024
    Совершали поездку с гидом Олегом. Отличная машина, маршрут, рассказ. Все было комфортно, душевно. Олег всесторонне эрудирован, грамотен, доброжелателем, знал ответы на все наши вопросы. К тому же и сам всю дорогу рассказывал исторические моменты. Все понравилось
    Совершали поездку с гидом Олегом. Отличная машина, маршрут, рассказ. Все было комфортно, душевно. Олег всесторонне эрудирован,Совершали поездку с гидом Олегом. Отличная машина, маршрут, рассказ. Все было комфортно, душевно. Олег всесторонне эрудирован,Совершали поездку с гидом Олегом. Отличная машина, маршрут, рассказ. Все было комфортно, душевно. Олег всесторонне эрудирован,

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