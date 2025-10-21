Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей.
Вы увидите Танцующий лес, поднимитесь на высоту Эфа и побываете на орнитологической станции «Фрингилла».
Описание экскурсииНа экскурсии вы попадете в Танцующий лес. Узкий песчаный хвостик отделяет залив от Балтийского моря. Прогуливаясь мимо скрученных спиралевидных сосен, вы узнаете несколько версий происхождения этого феномена — научных, мистических и забавных. Мы с вами поднимемся на Высоту Эфа — самую высокую точку Куршской косы, откуда открывается прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, лес и уютные домики посёлка Морское. Высота названа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков На орнитологической станции «Фрингилла» вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом. Вам расскажут о миграции птиц, проведут вдоль ловушек. Также продемонстрируют процесс кольцевания птиц, который приводит в восторг как детей, так и взрослых! Внимание! Посещение орнитологической станции «Фрингилла» доступно на экскурсии с началом в 8:50. На экскурсии вы узнаете:
- Чем отличаются белые, серые и зелёные дюны.
- Каким способом укреплялись кочующие пески и что привело к песчаной катастрофе на Куршской косе, в результате которой из 14-ти посёлков осталось только 7.
- Как возникла Куршская коса и образовалось Балтийское море.
- Как долгая дорога в дюнах стала почтовым трактом от Санкт-Петербурга до Парижа.
- Почему эту дорогу любили русские князья, короли и императоры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высота Эфа
- Высота Мюллера
- Куршский залив
- Танцующий лес
- Орнитологическая станция «Фрингилла» (только на экскурсии с началом в 8:50)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание (предоставляется свободное время на высоте Эфа)
- Орнитологическая станция «Фрингилла» (400 р. - взрослые, 200 р. - пенсионеры и дети)
- Экологический сбор на Куршской косе (400 р. /чел., кроме льготных категорий по критериям Национального парка)
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина 8а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
21 окт 2025
В
Василий
19 окт 2025
A
Anastasia
11 окт 2025
С
Светлана
10 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно! Гид рассказывала увлекательно и познавательно
Т
Трошина
14 сен 2025
Е
Елена
11 сен 2025
М
Мария
21 авг 2025
Е
Екатерина
21 авг 2025
Организация понравилась. Четкие трансферы туда-обратно до Зеленоградска из Светлогорска. Гид был замечательный, интересно и с юмором преподносил информацию. Сама поездка конечно галопам по Европам, все очень быстро. Но с маленьким
М
Марина
20 авг 2025
Е
Елена
9 авг 2025
Очень хорошая экскурсия. Подача информации гидом Алексеем Алехиным- отдельный бонус экскурсии. Искала поездку на Куршскую косу с посещением орнитологической станции, и нисколько не пожалела. Познавательно, интересно, часть экскурсии по станции
С
Светлана
6 авг 2025
Экскурсия понравилась, посмотрели ориентологическую станцию, околцовку синички, интересно рассказывает сотрудник станции. Далее танцующий лес и со смотровых площадок высоту Эфа. Чистый воздух, аромат хвои, красивые виды. Гид профессионального ведёт экскурсию, интересно, доходчиво. Организация понравилась, брали через интернет, всё чётко. Рекомендую!
К
Карпова
2 авг 2025
Если есть возможность самим добраться до этих мест, на такси или автобусе- не выбрасывайте деньги на экскурсию, а главное, время. Ни о чем экскурсия. Поставите галочку, что съездили на косу и все. Самостоятельно гораздо продуктивнее и результативнее.
И
Ирина
2 авг 2025
Очень все понравилось, особенно орнитологическая станция и гид с прекрасным чувством юмора!!!! Чудесный день!!!! Спасибо
Д
Диана
1 авг 2025
В
Виктория
30 июл 2025
Благодарим за экскурсионное сопровождение туроператора "Юнона" и гида Викторию. Экскурсия очень понравилась, потрясающие виды с высоты Эфа на дюны и море, воздух чистейший, запах сосен! Очень интересно было на орнитологической
