Куршская коса: волшебство на каждом шагу (из Светлогорска)
Посетить самые живописные места национального парка на авто-пешеходной экскурсии
Куршская коса покорит вас фантастическими видами, романтичными пляжами и необычными деревьями.
Я расскажу, как образовалось это невероятное место, кто жил здесь на протяжении столетий и кому удалось остановить блуждающие дюны. Отвезу вас на лучшие смотровые площадки и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
История и легенды Куршской косы
Вы посетите Королевский бор, прогуляетесь по реликтовому лесу и раскроете, что помогло ему избежать песчаной катастрофы. Оцените самый узкий участок косы, где Балтийское море и Куршский залив разделяют всего 350 метров. А также по желанию заглянете в местный исторический музей, где узнаете о жизни на этих землях римлян, викингов и балтов.
Захватывающие дух виды
На орнитологической станции Фрингилла вы понаблюдаете за кольцеванием птиц. Поднявшись на смотровые площадки высоты Мюллера и дюны Эфа, насладитесь видами на озеро Чайка и Балтийское море. В Танцующем лесу рассмотрите деревья с причудливо изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения. В завершение погуляете по белоснежному пляжу, посетите поселок Морское и увидите береговую батарею Рауль-Пиллкоппен.
Организационные детали
Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Светлогорске и доставлю обратно после экскурсии
Вы можете скорректировать маршрут и добавлять любые интересующие вас объекты в маршрут
Экскурсия проходит на легковом автомобиле (1-4 человека)
Дополнительные расходы:
Экологический сбор — 300 руб. /чел., 450 руб. /авто, обед и входные билеты в музеи (посещение по желанию)
По желанию орнитологическая станция Фрингилла (работает с апреля по октябрь) — 300 р. с человека
За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Светлогорске
Провёл экскурсии для 958 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я провожу индивидуальные экскурсии в прекрасном и бесконечно интересном городе Калининграде и области. С радостью открою богатую историю края, покажу удивительные места и необычные детали всем желающим.