Куршская коса запомнится золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими экомаршрутами. Гид поможет не пропустить главное и расскажет об истории этого места, диких животных и Мюллере. Вы увидите маяк в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные природные объекты
- 📸 Живописные фотозоны
- 🦅 Посещение орнитологической станции
- 🌲 Загадочный Танцующий лес
- 🏖️ Дикий пляж на границе с Литвой
Лучшее время для посещения
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май
июн
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Лучшее время для экскурсии в Куршскую косу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своим разнообразием. В мае и сентябре также можно насладиться красотой, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальное время года, хотя и возможны экскурсии, погодные условия могут быть менее благоприятными, а некоторые объекты - недоступными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Маяк в посёлке Рыбачий
- Танцующий лес
- Орнитологическая станция
- Высота Эфа
- Дикий пляж на границе с Литвой
Описание экскурсии
Чарующая Куршская коса
Вы увидите самые живописные места национального парка и не только. В программе экскурсии:
- Маяк в посёлке Рыбачий — посетим действующий маяк, где можно сделать удивительные по красоте фотографии, ощутить и масштабы Куршского залива. Также при желании посетим один из лучших рыбных ресторанов области, где вы сможете попробовать балтийского угря и купить рыбу с собой.
- Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения.
- Орнитологическая станция — вы посетите полевой стационар кольцевания птиц, образованный здесь первым в мире, узнаете, для чего отлавливают и кольцуют птиц, и посмотрите, как это делают.
- Высота Эфа — мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря.
- Дикий пляж на границе с Литвой — чарующее место, где можно насладиться всей панорамой Балтийского моря, и если посчастливится — найти янтарь.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 450 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно; вход на орнитологическую станцию — 300 руб. взрослый, 100 руб. школьники
- Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Савва — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2055 туристов
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
Очень комфортно:
- никакой топлы;
-на автомобиле нас забрали прямо из дома;
-приятная беседа.
В ходе экскурсии узнали много не только о Куршской косе, но и в целом
Очень комфортно:
- никакой топлы;
-на автомобиле нас забрали прямо из дома;
-приятная беседа.
В ходе экскурсии узнали много не только о Куршской косе, но и в целом
+2
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А
Остались довольны поездкой и своим выбором.
Савва – прекрасный экскурсовод, знает много нетривиальных вещей. Было легко и интересно. Экскурсия была долгой, но ни разу не поймали ощущение скуки или усталости.
Отдельная большая благодарность за наводку на вкуснейшую шаурму и точку, где можно было купить угря.
Последняя точка (пляж после Куршской косы) – это восторг.
Рекомендуем:)
Савва – прекрасный экскурсовод, знает много нетривиальных вещей. Было легко и интересно. Экскурсия была долгой, но ни разу не поймали ощущение скуки или усталости.
Отдельная большая благодарность за наводку на вкуснейшую шаурму и точку, где можно было купить угря.
Последняя точка (пляж после Куршской косы) – это восторг.
Рекомендуем:)
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О
Савва нам понравился!все было будто ты поехал с другом и он все тебе показал,рассказал)все очень интересно,с подробностями и историей.. я многого не знала.. спокойно,с юмором,без лишнего пафоса)нам все очень понравилось!рекомендуем)и будем рекомендовать твоим 🤗
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Т
Благодарим Савву за интересную экскурсию! С удовольствием познакомились с историей и достопримечательностями Куршской косы.
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При просмотре вариантов экскурсий на данном сайте интереснее всего сразу мне показалась: «Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы». Собственно поэтому было решено отправиться на экскурсию не из Калининграда,
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Очень довольны экскурсией. Савва приехал за нами в отель к назначенному времени. Автомобиль комфортабельный. Знает много интересного. Речь поставлена хорошо. Для меня было много открытий. Экскурсия интересная и насыщенная. Всё соответствует описанию. Рекомендую однозначно!
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