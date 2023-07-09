Куршская коса запомнится золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими экомаршрутами. Гид поможет не пропустить главное и расскажет об истории этого места, диких животных и Мюллере. Вы увидите маяк в

посёлке Рыбачий, загадочный Танцующий лес, орнитологическую станцию и высоту Эфа. На диком пляже на границе с Литвой можно насладиться панорамой Балтийского моря и, возможно, найти янтарь. Въезд в национальный парк и вход на орнитологическую станцию оплачиваются отдельно. Еда и напитки не включены в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Куршскую косу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своим разнообразием. В мае и сентябре также можно насладиться красотой, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальное время года, хотя и возможны экскурсии, погодные условия могут быть менее благоприятными, а некоторые объекты - недоступными.

Сейчас август — это идеальное время.