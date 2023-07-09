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Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы

Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Куршская коса запомнится золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими экомаршрутами. Гид поможет не пропустить главное и расскажет об истории этого места, диких животных и Мюллере. Вы увидите маяк в
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посёлке Рыбачий, загадочный Танцующий лес, орнитологическую станцию и высоту Эфа.

На диком пляже на границе с Литвой можно насладиться панорамой Балтийского моря и, возможно, найти янтарь. Въезд в национальный парк и вход на орнитологическую станцию оплачиваются отдельно. Еда и напитки не включены в стоимость

4.7
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные объекты
  • 📸 Живописные фотозоны
  • 🦅 Посещение орнитологической станции
  • 🌲 Загадочный Танцующий лес
  • 🏖️ Дикий пляж на границе с Литвой

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
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июн
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сен
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Лучшее время для экскурсии в Куршскую косу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своим разнообразием. В мае и сентябре также можно насладиться красотой, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальное время года, хотя и возможны экскурсии, погодные условия могут быть менее благоприятными, а некоторые объекты - недоступными.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы

Что можно увидеть

  • Маяк в посёлке Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Орнитологическая станция
  • Высота Эфа
  • Дикий пляж на границе с Литвой

Описание экскурсии

Чарующая Куршская коса

Вы увидите самые живописные места национального парка и не только. В программе экскурсии:

  • Маяк в посёлке Рыбачий — посетим действующий маяк, где можно сделать удивительные по красоте фотографии, ощутить и масштабы Куршского залива. Также при желании посетим один из лучших рыбных ресторанов области, где вы сможете попробовать балтийского угря и купить рыбу с собой.
  • Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения.
  • Орнитологическая станция — вы посетите полевой стационар кольцевания птиц, образованный здесь первым в мире, узнаете, для чего отлавливают и кольцуют птиц, и посмотрите, как это делают.
  • Высота Эфа — мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря.
  • Дикий пляж на границе с Литвой — чарующее место, где можно насладиться всей панорамой Балтийского моря, и если посчастливится — найти янтарь.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 450 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно; вход на орнитологическую станцию — 300 руб. взрослый, 100 руб. школьники
  • Еда и напитки не включены в стоимость

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Савва
Савва — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2055 туристов
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!

Очень комфортно:
- никакой топлы;
-на автомобиле нас забрали прямо из дома;
-приятная беседа.

В ходе экскурсии узнали много не только о Куршской косе, но и в целом
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о Калининградской области, природе, иных достопримечательностях, которые можно посмотреть!

Побывали на орнитологической станции, погуляли в танцующем лесу, поднялись на высоту Эфа, дегустировали местную рыбу и релаксировали у моря!

Очень насыщенная программа, мы остались довольны!

Всем большой рекомендасьон.
Немного фото -отзывов

Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!+2
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
Спасибо огромное за проведенную экскурсию гиду Савве!
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А
Остались довольны поездкой и своим выбором.

Савва – прекрасный экскурсовод, знает много нетривиальных вещей. Было легко и интересно. Экскурсия была долгой, но ни разу не поймали ощущение скуки или усталости.

Отдельная большая благодарность за наводку на вкуснейшую шаурму и точку, где можно было купить угря.

Последняя точка (пляж после Куршской косы) – это восторг.

Рекомендуем:)
Остались довольны поездкой и своим выбором.
Остались довольны поездкой и своим выбором.
Остались довольны поездкой и своим выбором.
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О
Савва нам понравился!все было будто ты поехал с другом и он все тебе показал,рассказал)все очень интересно,с подробностями и историей.. я многого не знала.. спокойно,с юмором,без лишнего пафоса)нам все очень понравилось!рекомендуем)и будем рекомендовать твоим 🤗
Савва нам понравился!все было будто ты поехал с другом и он все тебе показал,рассказал)все очень интересно,с
Савва нам понравился!все было будто ты поехал с другом и он все тебе показал,рассказал)все очень интересно,с
Савва нам понравился!все было будто ты поехал с другом и он все тебе показал,рассказал)все очень интересно,с
Савва нам понравился!все было будто ты поехал с другом и он все тебе показал,рассказал)все очень интересно,с
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Т
Благодарим Савву за интересную экскурсию! С удовольствием познакомились с историей и достопримечательностями Куршской косы.
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Екатерина
При просмотре вариантов экскурсий на данном сайте интереснее всего сразу мне показалась: «Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы». Собственно поэтому было решено отправиться на экскурсию не из Калининграда,
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а из Светлогорска. И я очень рада этому! Экскурсия прекрасна! Савва очень интересный, душевный и профессиональный гид! Чувствуется, что отлично подготовлен, много чего нам рассказал из истории, особенностей края, быта, культуры, колорита! Организована экскурсия так же на совесть) показал интересные, знаменитые и самое главное немноголюдные места, благодаря чему имеем прекрасные фото! Отдельное спасибо, что уговорили посетить орнитологическую станцию, т к я планировала убрать ее из маршрута!!! Думала это не мое) Но оказалось ооочень интересно) орнитолог Соколов 👍🏻Очень интересно и юмористично подана информация! От души) Спасибо за прекрасный рыбный ресторан в посёлке Рыбачий! Невероятно вкусно!
Угорь, корюшка. . вкуснятина!
Куршская коса навсегда останется в памяти как прекрасное место на нашей планете, благодаря этой прекрасно организованной экскурсии! Очень рекомендую! Савва спасибо!

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Татьяна
Очень довольны экскурсией. Савва приехал за нами в отель к назначенному времени. Автомобиль комфортабельный. Знает много интересного. Речь поставлена хорошо. Для меня было много открытий. Экскурсия интересная и насыщенная. Всё соответствует описанию. Рекомендую однозначно!
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