Что вас ожидает:«Фрингилла» — экскурсия ⛳ на орнитологическую станцию, которая исследует миграцию птиц и занимается кольцеванием пернатых. Пройдете по птичьим ловушкам, увидите как кольцуют птиц, послушаете рассказ об особенностях миграции и перелетах.

«Танцующий лес» — любимая остановка наших туристов. Это удивительной красоты хвойный лес 🌳, стволы которого петляют причудливыми зигзагами. Трудно себе представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так танцевать. Куршская коса — это еще и загадочное место, о легендах которого расскажет гид на экскурсии 🧭 «Эфа» на дюне «Ореховой» — одна из самых высоких дюн в Европе. Это популярный пешеходный маршрут национального парка. Находясь на вершине, возможно услышать знаменитые «поющие пески». С обзорной площадки дюны открывается многообразие ландшафтов Куршской косы: море 🌊, залив, пески и леса, уютные домики поселка Морское, побережье Литвы.

Возможно погулять, подышать морским воздухом, приобрести сувениры 🎁, полюбоваться Балтийским морем и Куршским заливом. Пообедать можно в кафе на побережье, в которых предлагают различные рыбные блюда и деликатесы. Возможно полакомиться рыбкой, которая еще вчера плавала в заливе, а так же приобрести с собой.