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Куршская коса — чудо природы

Ангелс-тур
Ангелс-тур – Гид из Светлогорска
В этой поездке вы посетите заповедную зону Калининградской области, прочувствуете сказочную атмосферу Куршской косы, узнаете любопытные факты о кольцевании птиц, увидите «танцующие» сосны, поднимитесь на смотровую площадку дюны «Ореховой», подышите необыкновенным, целебным воздухом с запахами моря 🌊 и соснового леса.
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Куршская коса — чудо природы
Куршская коса — чудо природы

Что вы увидите

  • Куршская коса
  • орнитологическая станция "Фрингилла"
  • "танцующий" лес
  • высота "Эфа" дюны "Ореховой".
Что вас ожидает:«Фрингилла» — экскурсия ⛳ на орнитологическую станцию, которая исследует миграцию птиц и занимается кольцеванием пернатых. Пройдете по птичьим ловушкам, увидите как кольцуют птиц, послушаете рассказ об особенностях миграции и перелетах.
«Танцующий лес» — любимая остановка наших туристов. Это удивительной красоты хвойный лес 🌳, стволы которого петляют причудливыми зигзагами. Трудно себе представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так танцевать. Куршская коса — это еще и загадочное место, о легендах которого расскажет гид на экскурсии 🧭 «Эфа» на дюне «Ореховой» — одна из самых высоких дюн в Европе. Это популярный пешеходный маршрут национального парка. Находясь на вершине, возможно услышать знаменитые «поющие пески». С обзорной площадки дюны открывается многообразие ландшафтов Куршской косы: море 🌊, залив, пески и леса, уютные домики поселка Морское, побережье Литвы.
Возможно погулять, подышать морским воздухом, приобрести сувениры 🎁, полюбоваться Балтийским морем и Куршским заливом. Пообедать можно в кафе на побережье, в которых предлагают различные рыбные блюда и деликатесы. Возможно полакомиться рыбкой, которая еще вчера плавала в заливе, а так же приобрести с собой.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Въезд в национальный парк - 300 руб. за автомобиль плюс 150 руб/чел. Дети, инв. 1 и 2 гр. - бесплатно. Дети с 12 до 17 л - 50 руб/чел. Пенсионеры - 75 руб/чел.
  • Посещение орнитологической станции - 150 руб/взр, 50 руб/ детск.
  • Обед в кафе - 500-700 руб/чел. (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 место проживания туриста
Куршская коса — чудо природы
Куршская коса — чудо природы
Куршская коса — чудо природы
Куршская коса — чудо природы
Куршская коса — чудо природы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ангелс-тур
Ангелс-тур
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