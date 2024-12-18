Алексей — ваш гид в Светлогорске

Провёл экскурсии для 1205 туристов

Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей, я родился и живу в прекрасном городе Калининграде. Индивидуальные экскурсии по Куршской косе провожу более четырех лет. С удовольствием покажу вам самые уникальные места, поведаю историю и сделаю все чтобы вам захотелось вернуться к нам снова. Жду вас в Янтарном крае!