Мои заказы

Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск

Погулять по танцующему лесу, подняться на Высоту Эфа и отдохнуть у моря на групповой экскурсии
Солёный запах волн, блуждающие пески и танцующие деревья — вы увидите самые примечательные локации Куршской косы.

Подниметесь на высоту Эфа и посетите посёлок Лесное, прогуляетесь по удивительному лесу и отдохнёте на берегу Балтийского моря. А мы поделимся любопытными фактами и историями этих заповедных мест!
4.5
7 отзывов
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск

Описание экскурсии

Танцующий лес (60 мин). Стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Вы полюбуетесь этим чудом природы и узнаете его секрет.

Высота Эфа (60 мин). Вы пройдёте по экотропе, увидите сияющие на солнце пески и клетки из хвороста, не дающие им осыпаться. Гид расскажет вам о деятельном немецком учёном и инженере, разработавшем этот метод закрепления дюн. Благодаря ему спасли посёлок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком.

Отдых у моря (40-60 мин). У вас будет свободное время, чтобы перекусить, прогуляться вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и солёным ветром, а ещё устроить мини-фотосессию — ведь декорации для этого здесь самые подходящие!

По дороге гид поделится с вами легендами и мифами древних поселений «куршей» и увлекательными сведениями о пищевых пристрастиях местных жителей. Также вы узнаете историю возникновения Куршской косы.

Пешеходная экскурсия в Зеленоградске. Прогуляемся по бывшему королевскому курорту Кранц и осмотрим многочисленные граффити и арт-объекты, посвящённые усато-полосатым питомцам. Познакомимся с архитектурным достоянием города, сохранившимися фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экосбор — 400 ₽ за чел., детям и пенсионерам — бесплатно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1800 ₽
Школьники1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1342 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
1
2
1
Е
Экскурсия понравилась. Автобус прекрасный, вся дорога сопровождалась рассказами о местах, которые мы проезжали. Нам не повезло с погодой - было холодно и сильный туман. В итоге на дюне не увидели
читать дальшеуменьшить

практически ничего. На Куршской косе хотелось бы провести больше времени - просто погулять у моря. Но с учетом дороги и программы поездки расписание оправданно. Если хочется погулять у моря - надо ехать на Косу самим на машине.
В целом все понравилось.

Экскурсия понравилась. Автобус прекрасный, вся дорога сопровождалась рассказами о местах, которые мы проезжали. Нам не повезло
Экскурсия понравилась. Автобус прекрасный, вся дорога сопровождалась рассказами о местах, которые мы проезжали. Нам не повезло
Экскурсия понравилась. Автобус прекрасный, вся дорога сопровождалась рассказами о местах, которые мы проезжали. Нам не повезло
Экскурсия понравилась. Автобус прекрасный, вся дорога сопровождалась рассказами о местах, которые мы проезжали. Нам не повезло
Экскурсия понравилась. Автобус прекрасный, вся дорога сопровождалась рассказами о местах, которые мы проезжали. Нам не повезло
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Елена, благодарим вас за обратную связь! Приезжайте в Калининград летом, чтобы влюбиться в Куршскую косу!
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Спасибо огромное Константину за интересную эмоциональную экскурсию. Это та локация, которую обязательно надо посетить гостям региона.
Спасибо огромное Константину за интересную эмоциональную экскурсию. Это та локация, которую обязательно надо посетить гостям региона.
Спасибо огромное Константину за интересную эмоциональную экскурсию. Это та локация, которую обязательно надо посетить гостям региона.
Спасибо огромное Константину за интересную эмоциональную экскурсию. Это та локация, которую обязательно надо посетить гостям региона.
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Эльвира, спасибо вам, что нашли время поделиться впечатлениями!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия от начала до конца была максимально познавательной (главное утром выспаться, потому что маршрут достаточно длинный). Экскурсовод Зоя милая, внимательная и максимально осведомленная про свой край женщина, которая никогда и
читать дальшеуменьшить

нигде вас не оставит. Ответит на все вопросы и про все расскажет доступным и ясным языком. Скажу,что мы с женой ни разу ни пожалели, что посетили столь примечательное место в нашей стране! спасибо!

Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Дмитрий, благодарим Вас за такой приятный отклик! Ждем Вас в нашем городе снова!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Рекомендую всем, кто не был. Организация, пунктуальность, комфорт- все соответствовало заявленному. Гид Зоя- умница, красавица, профи!!!!
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Ирина, благодарим вас за высокую оценку! До встречи в Калининграде!
Вам был полезен этот отзыв?
Аня
Нашим гидом была Зоя - очень знающий, обоятельный и позитивный гид. Мы получили много хороших эмоций благодаря этой экскурсии 😍
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Анна, спасибо за высокую оценку!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Для первого раза,норм. Спасибо ✨️
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо вам за обратную связь!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Светлогорска

Похожие экскурсии на «Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск»

Куршская Коса из Светлогорска: от Танцующего леса до Дюны Эфа
На автобусе
7 часов
438 отзывов
Групповая
В тренде
Куршская Коса из Светлогорска: от Танцующего леса до Дюны Эфа
Начало: Отель Универсал ул. Некрасова, д. 3
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
1600 ₽ за человека
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
8 часов
91 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить визитную карточку Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
Начало: Светлогорск
Завтра в 10:00
30 мая в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск из Светлогорска
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск из Светлогорска
Полюбоваться песчаными дюнами, сказочными лесами, морскими просторами и волшебным заливом
Начало: У Ж.Д. станции Светлогорск-2
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
от 17 340 ₽ за человека
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
На машине
10 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске
1800 ₽ за человека