Танцующий лес (60 мин). Стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Вы полюбуетесь этим чудом природы и узнаете его секрет.
Высота Эфа (60 мин). Вы пройдёте по экотропе, увидите сияющие на солнце пески и клетки из хвороста, не дающие им осыпаться. Гид расскажет вам о деятельном немецком учёном и инженере, разработавшем этот метод закрепления дюн. Благодаря ему спасли посёлок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком.
Отдых у моря (40-60 мин). У вас будет свободное время, чтобы перекусить, прогуляться вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и солёным ветром, а ещё устроить мини-фотосессию — ведь декорации для этого здесь самые подходящие!
По дороге гид поделится с вами легендами и мифами древних поселений «куршей» и увлекательными сведениями о пищевых пристрастиях местных жителей. Также вы узнаете историю возникновения Куршской косы.
Пешеходная экскурсия в Зеленоградске. Прогуляемся по бывшему королевскому курорту Кранц и осмотрим многочисленные граффити и арт-объекты, посвящённые усато-полосатым питомцам. Познакомимся с архитектурным достоянием города, сохранившимися фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей.
Организационные детали
Дополнительные расходы: экосбор — 400 ₽ за чел., детям и пенсионерам — бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1342 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
Экскурсия понравилась. Автобус прекрасный, вся дорога сопровождалась рассказами о местах, которые мы проезжали. Нам не повезло с погодой - было холодно и сильный туман. В итоге на дюне не увидели читать дальшеуменьшить
практически ничего. На Куршской косе хотелось бы провести больше времени - просто погулять у моря. Но с учетом дороги и программы поездки расписание оправданно. Если хочется погулять у моря - надо ехать на Косу самим на машине. В целом все понравилось.
Руслан
Ответ организатора:
Елена, благодарим вас за обратную связь! Приезжайте в Калининград летом, чтобы влюбиться в Куршскую косу!
Эльвира
Спасибо огромное Константину за интересную эмоциональную экскурсию. Это та локация, которую обязательно надо посетить гостям региона.
Руслан
Ответ организатора:
Эльвира, спасибо вам, что нашли время поделиться впечатлениями!
Дмитрий
Экскурсия от начала до конца была максимально познавательной (главное утром выспаться, потому что маршрут достаточно длинный). Экскурсовод Зоя милая, внимательная и максимально осведомленная про свой край женщина, которая никогда и читать дальшеуменьшить
нигде вас не оставит. Ответит на все вопросы и про все расскажет доступным и ясным языком. Скажу,что мы с женой ни разу ни пожалели, что посетили столь примечательное место в нашей стране! спасибо!
Руслан
Ответ организатора:
Дмитрий, благодарим Вас за такой приятный отклик! Ждем Вас в нашем городе снова!
Ирина
Рекомендую всем, кто не был. Организация, пунктуальность, комфорт- все соответствовало заявленному. Гид Зоя- умница, красавица, профи!!!!
Руслан
Ответ организатора:
Ирина, благодарим вас за высокую оценку! До встречи в Калининграде!
Аня
Нашим гидом была Зоя - очень знающий, обоятельный и позитивный гид. Мы получили много хороших эмоций благодаря этой экскурсии 😍
Руслан
Ответ организатора:
Анна, спасибо за высокую оценку!
Татьяна
Для первого раза,норм. Спасибо ✨️
Руслан
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо вам за обратную связь!
