Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы понаблюдаете за красотой песчаных дюн и моря со смотровой площадки на дюне «Эфа», а также посетите замок Нойхаузен или частную сыроварню «Шаакен Дорф» на выбор.
Описание экскурсииНациональный парк «Куршская коса» Вас ждёт путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы найдете невероятные ландшафты и чистейший воздух, познакомитесь с историей рукотворных дюн, а может быть и повстречаете диких зверей, которые не боятся людей (кабанов и лис). Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков. Дополнительно для вас на выбор посещение одного из древнейших замков Восточной Пруссии — Нойхаузен, или частной семейной сыроварни «Шаакен Дорф» с возможностью продегустировать сыры и шоколад. Экскурсия в Замок Нойхаузен Замок Нойхаузен, построенный в XIII веке, хранил секреты рыцарей Тевтонского ордена, герцогов и курфюрстов. После масштабной реставрации замок открылся для гостей летом 2025 года. Здесь вы увидите подлинные готические своды, подвалы, фрагменты оборонительных стен, услышите истории о рыцарях, охотах, старинной библиотеке и дубе-долгожителе, растущем у стен замка уже почти тысячу лет. Дополнят атмосферу современные интерактивные экспозиции. Экскурсия подойдёт тем, кто интересуется средневековой историей и архитектурой, семьям, желающим провести время познавательно и увлекательно вместе с детьми, а также любителям культурных маршрутов и неспешных прогулок. В сочетании с Куршской косой это отличное путешествие для тех, кто хочет открыть для себя Калининградскую область во всей её красе. Экскурсия на частную сыроварню «Шаакен Дорф» В посёлке Некрасово в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф». Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный цех, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Для туристов будет организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина. Важная информация: Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании:
- Калининград, ул. Октябрьская, 8, здание делового центра «На острове» комплекса «Рыбная деревня», 1 этаж, отдельный вход на первом этаже со стороны реки.
- Зеленоградск, Курортный проспект 21, 1 этаж.
По четвергам в 08:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, сувениры)
- Экологический сбор - 400 руб/чел (кроме льготных категорий по критериям Национального парка)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск, ул. Ленина 8а
Завершение: Светлогорск, ул. Ленина, 8а
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 авг 2025
Организовано все отлично, экскурсовод Ксения замечательная, экскурсия ненапряжная, но сокращенная из-за дегустации. И везде чувствительно мало времени. В итоге поняли, что она того не стоила, как будто можно предложить на
О
Ольга
10 авг 2025
Всё прошло нормально, только обидно что на КПП на Куршскую косу простояли в пробке 2 часа. Соответственно дальше время было сильно ограничено. Экскурсия прошла на в быстром темпе, не хватило времени насладиться красотой природы. И ещё хотелось искупаться на Куршской косе, не успели.
С
Светлана
5 авг 2025
Замечательная, организация экскурсии, отличный экскурсовод Екатерина, все понравилось, брали экскурсии в Пмтере и Светлогорске, советую
Т
Татьяна
30 июл 2025
А
Алевтина
20 июл 2025
А
Анна
9 июл 2025
Все очень понравилось! Очень милая экскурсовод Алена❤️
Д
Дмитрий
6 июл 2025
Хорошая программа, удобное время
Ю
Юлия
3 июл 2025
О
Оксана
18 июн 2025
С
Сысойкина
7 июн 2025
Экскурсия очень понравилась.
Е
Елена
6 июн 2025
Неплохая, вполне увлекательная экскурсия, детям точно понравится. Активный экскурсовод, рассказывает интересно. Очень понравилась дегустация.
К сожалению, не было в описании экскурсии информации о том, что посетим локацию Танцующий лес. За несколько дней до этого посетили его, отметили как самое не интересное место на косе, абсолютно не оправдавшее ожидания.
Е
Елена
29 мая 2025
Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Виктории за увлекательную экскурсию с юмором! Благодарю Владимира Владимировича за комфортный трансфер и приятную беседу! Дегустация в Шаакине была не менее интересной и вкусной. Если у кого-то есть сомнения - не сомневайтесь. Берите, не пожалеете!!!
Е
Елена
15 мая 2025
Все понравилось. Интересно, вкусно.
М
Мария
14 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Знающий экскурсовод Антонина, интересный маршрут, аккуратные водители. Антонина рассказывала практически без отдыха и подсказала место, где можно вкусно пообедать на Косе. Отдельное спасибо туроператору Юноне за индивидуальный трансфер на минивене от Светлогорска до Зеленоградска и обратно.
Ж
Жирнов
9 мая 2025
