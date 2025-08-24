Н Наталья читать дальше выбор Шаакен или дегустация, и тем кто едет советую посетить замок, а за сыром потом на 10 минут заглянуть в лавку. Ну или посмотреть побольше на косе. Ездили из Светлогорска, и все время через остановочный пункт в Зеленоградске, стыковки в данном случае прошли на отлично. Организовано все отлично, экскурсовод Ксения замечательная, экскурсия ненапряжная, но сокращенная из-за дегустации. И везде чувствительно мало времени. В итоге поняли, что она того не стоила, как будто можно предложить на

О Ольга Всё прошло нормально, только обидно что на КПП на Куршскую косу простояли в пробке 2 часа. Соответственно дальше время было сильно ограничено. Экскурсия прошла на в быстром темпе, не хватило времени насладиться красотой природы. И ещё хотелось искупаться на Куршской косе, не успели.

С Светлана Замечательная, организация экскурсии, отличный экскурсовод Екатерина, все понравилось, брали экскурсии в Пмтере и Светлогорске, советую

Т Татьяна

А Алевтина

А Анна Все очень понравилось! Очень милая экскурсовод Алена❤️

Д Дмитрий Хорошая программа, удобное время

Ю Юлия

О Оксана

С Сысойкина Экскурсия очень понравилась.

Е Елена Неплохая, вполне увлекательная экскурсия, детям точно понравится. Активный экскурсовод, рассказывает интересно. Очень понравилась дегустация.



К сожалению, не было в описании экскурсии информации о том, что посетим локацию Танцующий лес. За несколько дней до этого посетили его, отметили как самое не интересное место на косе, абсолютно не оправдавшее ожидания.

Е Елена Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Виктории за увлекательную экскурсию с юмором! Благодарю Владимира Владимировича за комфортный трансфер и приятную беседу! Дегустация в Шаакине была не менее интересной и вкусной. Если у кого-то есть сомнения - не сомневайтесь. Берите, не пожалеете!!!

Е Елена Все понравилось. Интересно, вкусно.

М Мария Очень понравилась экскурсия. Знающий экскурсовод Антонина, интересный маршрут, аккуратные водители. Антонина рассказывала практически без отдыха и подсказала место, где можно вкусно пообедать на Косе. Отдельное спасибо туроператору Юноне за индивидуальный трансфер на минивене от Светлогорска до Зеленоградска и обратно.