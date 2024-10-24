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это очень чистый и ухоженный город, в котором по особенному относятся к семейству кошачьих(о чем свидетельствуют рисунки,орнаменты и статуи кошек на каждом шагу).

Далее мы отправились по Куршской косе, где любовались песчаными дюнами, танцующим лесом, восходили на высоту Эфа и по согласованию с Еленой посетили Орнитологическую станцию «Фрингилла».

Экскурсия с Еленой нам очень понравилась, такой маршрут подойдет как для пары туристов, так и для семейной компании с детьми или пожилыми родителями. Я на экскурсии была с бабушкой(80 лет) и дедушкой (83 года), они полноценно прошли маршруты и тоже остались под впечатлением от экскурсии.

Елена отличный экскурсовод, экскурсия проходила в доступном и приятном ключе.

Машина вместительная и комфортабельная.

На заметку всем: лучше очень тепло одеться или взять с собой теплу одежду(шапку, утепленную куртку). Мы этого не учли, а в данный день был сильнейший штормовой ветер, очень сильно продувало.

Но Елена очень предусмотрительный и опытный экскурсовод,- предложила нам дождевики, чтобы хоть как-то защититься от ветра.

Спасибо большое! Обязательно вернусь сюда снова!