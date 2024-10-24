Куршская коса привлекает путешественников своими уникальными пейзажами и богатой историей.
Здесь можно прогуляться по уютным улочкам Зеленоградска, насладиться видом на Балтийское море с высоты Эфа и окунуться в мистическую атмосферу Танцующего леса.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать, как люди веками боролись с наступающими песками. Прекрасный выбор для тех, кто ценит природу и историю
Здесь можно прогуляться по уютным улочкам Зеленоградска, насладиться видом на Балтийское море с высоты Эфа и окунуться в мистическую атмосферу Танцующего леса.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать, как люди веками боролись с наступающими песками. Прекрасный выбор для тех, кто ценит природу и историю
6 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Встреча со сказочным миром
Я покажу все знаковые места Куршской косы. В программе экскурсии:
- Зеленоградск — вы пройдёте по узким улочкам, полюбуетесь причудливыми украшениями на фасадах домов и прогуляетесь вдоль моря. Продегустируете лечебную минеральную воду из источника, покормите с руки чаек и поймёте, почему этот уютный курорт называют «городом кошек».
- Авандюна и выход к Балтийскому морю — главный передовой защитный вал Куршской косы. Я расскажу и покажу, что он собой представляет. Вы полюбуетесь морскими пейзажами с 12-ти метровой высоты и сделаете головокружительные снимки сверху и у самого моря.
- Танцующий лес — вы окажетесь в окружении деревьев с изогнутыми стволами и услышите, как объясняют этот природный феномен ученые и мистики.
- Высота Эфа — со смотровой площадки вам откроется один из самых красивых видов Калининградской области: золотистые песчаные дюны, Куршский залив, Балтийское море и уходящая вдаль полоска леса.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: экологический сбор на въезде на Куршскую косу — 450 руб. за машину и 300 руб. /чел, есть льготные категории (подробности уточняйте в переписке)
- Еда и напитки не включены в стоимость
- Экскурсия проходит на автомобиле BAIC X7 2024 года или автомобиле Savana GMC
- Я могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- В дни высокого спроса экскурсию может проводить один из моих коллег-гидов
- Продолжительность экскурсии указана с учётом времени на дорогу туда и обратно, обед/перекус и прочие остановки. С апреля по октябрь продолжительность экскурсии составляет 8 часов, с ноября по март — 7 часов.
- Проведение экскурсии для 4-5 человек возможно только по предварительному согласованию
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 1305 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Более 30 лет назад я переехала в Калининград из Белоруссии — и он покорил мое сердце. Все свободное время посвящаю изучению истории, культуры, архитектуры нашего прекрасного края. Три года провожу экскурсии, всегда с радостью и с душой. Очень люблю природу и свою работу. Имею сертификат национального парка «Куршская коса» на проведение экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Карина
24 окт 2024
Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.
Елена заехала за нами в назначенное время и мы отправились в удивительно прекрасное путешествие.
Зеленоградск очаровал своей архитектурой, маленькими и очень уютными улочками, а самое главное -
Елена заехала за нами в назначенное время и мы отправились в удивительно прекрасное путешествие.
Зеленоградск очаровал своей архитектурой, маленькими и очень уютными улочками, а самое главное -
Входит в следующие категории Светлогорска
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