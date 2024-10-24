Душевное путешествие на Куршскую косу (из Светлогорска)

Куршская коса - это удивительное место, где встречаются природа и история. Погрузитесь в атмосферу сказки, наслаждаясь красотой дюн и лесов
Куршская коса привлекает путешественников своими уникальными пейзажами и богатой историей.

Здесь можно прогуляться по уютным улочкам Зеленоградска, насладиться видом на Балтийское море с высоты Эфа и окунуться в мистическую атмосферу Танцующего леса.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать, как люди веками боролись с наступающими песками. Прекрасный выбор для тех, кто ценит природу и историю
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛️ Богатая история региона
  • 🐾 Прогулка по Зеленоградску
  • 📸 Фотосессия на фоне дюн
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  • 🔍 Интересные факты и легенды
    • Душевное путешествие на Куршскую косу (из Светлогорска)
    Душевное путешествие на Куршскую косу (из Светлогорска)
    Душевное путешествие на Куршскую косу (из Светлогорска)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30

    Что можно увидеть

  • Зеленоградск
  • Авандюна
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа

    • Описание экскурсии

    Встреча со сказочным миром

    Я покажу все знаковые места Куршской косы. В программе экскурсии:

    • Зеленоградск — вы пройдёте по узким улочкам, полюбуетесь причудливыми украшениями на фасадах домов и прогуляетесь вдоль моря. Продегустируете лечебную минеральную воду из источника, покормите с руки чаек и поймёте, почему этот уютный курорт называют «городом кошек».
    • Авандюна и выход к Балтийскому морю — главный передовой защитный вал Куршской косы. Я расскажу и покажу, что он собой представляет. Вы полюбуетесь морскими пейзажами с 12-ти метровой высоты и сделаете головокружительные снимки сверху и у самого моря.
    • Танцующий лес — вы окажетесь в окружении деревьев с изогнутыми стволами и услышите, как объясняют этот природный феномен ученые и мистики.
    • Высота Эфа — со смотровой площадки вам откроется один из самых красивых видов Калининградской области: золотистые песчаные дюны, Куршский залив, Балтийское море и уходящая вдаль полоска леса.

    Организационные детали

    • Дополнительно оплачиваются: экологический сбор на въезде на Куршскую косу — 450 руб. за машину и 300 руб. /чел, есть льготные категории (подробности уточняйте в переписке)
    • Еда и напитки не включены в стоимость
    • Экскурсия проходит на автомобиле BAIC X7 2024 года или автомобиле Savana GMC
    • Я могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
    • В дни высокого спроса экскурсию может проводить один из моих коллег-гидов
    • Продолжительность экскурсии указана с учётом времени на дорогу туда и обратно, обед/перекус и прочие остановки. С апреля по октябрь продолжительность экскурсии составляет 8 часов, с ноября по март — 7 часов.
    • Проведение экскурсии для 4-5 человек возможно только по предварительному согласованию

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Карина
    24 окт 2024
    Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.
    Елена заехала за нами в назначенное время и мы отправились в удивительно прекрасное путешествие.
    Зеленоградск очаровал своей архитектурой, маленькими и очень уютными улочками, а самое главное -
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    это очень чистый и ухоженный город, в котором по особенному относятся к семейству кошачьих(о чем свидетельствуют рисунки,орнаменты и статуи кошек на каждом шагу).
    Далее мы отправились по Куршской косе, где любовались песчаными дюнами, танцующим лесом, восходили на высоту Эфа и по согласованию с Еленой посетили Орнитологическую станцию «Фрингилла».
    Экскурсия с Еленой нам очень понравилась, такой маршрут подойдет как для пары туристов, так и для семейной компании с детьми или пожилыми родителями. Я на экскурсии была с бабушкой(80 лет) и дедушкой (83 года), они полноценно прошли маршруты и тоже остались под впечатлением от экскурсии.
    Елена отличный экскурсовод, экскурсия проходила в доступном и приятном ключе.
    Машина вместительная и комфортабельная.
    На заметку всем: лучше очень тепло одеться или взять с собой теплу одежду(шапку, утепленную куртку). Мы этого не учли, а в данный день был сильнейший штормовой ветер, очень сильно продувало.
    Но Елена очень предусмотрительный и опытный экскурсовод,- предложила нам дождевики, чтобы хоть как-то защититься от ветра.
    Спасибо большое! Обязательно вернусь сюда снова!

    Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.Заказывали экскурсию из г. Светлогорск.

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