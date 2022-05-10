Индивидуальные экскурсии по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга (а также Светлогорск, Янтарный и др. знаменательные места региона) проводятся на комфортабельном автомобиле, группой 1- 4х человек.

Посещение музея-квартиры Altes Haus, в доме, построенном в начале XX века, позволит Вам прочувствовать дух старого Кёнигсберга. Экскурсия на остров Кнайпхоф (нем. Kneiphof), где расположен величественный Кафедральный собор и усыпальница выдающегося философа Иммануила Канта. Рыбная деревня — стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга исторический комплекс, Королевские ворота — одни из семи городских ворот Калининграда. Также сооружения, составляющие 2-ю линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века: Брандебургские, Фриндландские ворота. «Музей Янтаря» (по желанию). Форт № 5 «Фридрих Вильгельм третий» – часть фортификационного пояса «Ночная перина Кёнигсберга». Посещение замка – музея Нессельбек (пос. Орловка), обед (по желанию).