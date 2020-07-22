На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю острова Кнайпхоф, прогуляемся по комплексу «Рыбная деревня» и замку-музею Нессельбек. По желанию гостей мы можем заглянуть в калининградский Музей Янтаря и пообедать в стилизованном под Средневековье ресторане с собственной пивоварней.
Описание экскурсииИндивидуальные экскурсии по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга (а также Светлогорск, Янтарный и др. знаменательные места региона) проводятся на комфортабельном автомобиле, группой 1- 4х человек. Посещение музея-квартиры Altes Haus, в доме, построенном в начале XX века, позволит Вам прочувствовать дух старого Кёнигсберга. Экскурсия на остров Кнайпхоф (нем. Kneiphof), где расположен величественный Кафедральный собор и усыпальница выдающегося философа Иммануила Канта. Рыбная деревня — стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга исторический комплекс, Королевские ворота — одни из семи городских ворот Калининграда. Также сооружения, составляющие 2-ю линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века: Брандебургские, Фриндландские ворота. «Музей Янтаря» (по желанию). Форт № 5 «Фридрих Вильгельм третий» – часть фортификационного пояса «Ночная перина Кёнигсберга». Посещение замка – музея Нессельбек (пос. Орловка), обед (по желанию).
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные для вас дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-квартира Altes Haus
- Остров Кнайпхоф
- Рыбная деревня
- Королевские ворота
- Россгартенские, Закхаймские ворота
- Форт № 5 «Фридрих Вильгельм Третий»
- Парк и кирха Королевы Луизы
- Озеро Обертайх
- Амалиенау
- Хуфен
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные для вас дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия познавательная, интересная, увлекательная, как по местам, так в частности и из-за Влада. Гид сам по себе очень приятный, как встретились, так сразу появилось ощущение, что знакомы с ним не
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Н
Много можно успеть посмотреть, хоть и снаружи, на выбор несколько музеев. Настоятельно рекомендую тем, что хочет увидеть как можно больше за одни день, но не хочет самостоятельно планировать маршруты.
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Т
Экскурсия очень понравилась. Спасибо за внимательное отношение, интересную подачу фактов и легенд. Фотографии получились отличные.
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Е
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В
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Е
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