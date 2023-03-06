По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск

читать дальше одном дыхании. Гид показал и рассказал о самых популярных и неизведанных уголках Калининградской области. Хотим сказать сказать Большое Спасибо за интересные истории и искромётный юмор.

В марте были на экскурсии с замечательным гидом Русланом. Руслан подъехал на комфортабельном автомобиле прямо к дому. Экскурсия прошла на