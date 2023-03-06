Экскурсии от вашего отеля в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Светлогорске, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Величественный Кенигсберг из Светлогорска
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Величественный Кенигсберг из Светлогорска
Начало: Ваш отель либо пл. Василевского, 3
Расписание: понедельник, вторник среда, четверг пятница, суббота, воскрес в 10:30
Завтра в 10:30
28 ноя в 10:30
9 500 за всё до 3 чел.
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 537 за всё до 4 чел.
Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Начало: У Вашего отеля в Светлогорске и его окрестностей
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
15 867 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 марта 2023
    По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
    В марте были на экскурсии с замечательным гидом Русланом. Руслан подъехал на комфортабельном автомобиле прямо к дому. Экскурсия прошла на
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    одном дыхании. Гид показал и рассказал о самых популярных и неизведанных уголках Калининградской области. Хотим сказать сказать Большое Спасибо за интересные истории и искромётный юмор.

  • Т
    Тимощенко
    27 января 2022
    Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 день
    Остались только положительные эмоции, супер-экскурсия, очень благодарны гиду Руслану!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Величественный Кенигсберг из Светлогорска
  2. Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
  3. Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Озеро Тихое
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
  10. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в ноябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 21 537. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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