5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Величественный Кенигсберг из Светлогорска
Начало: Ваш отель либо пл. Василевского, 3
Расписание: понедельник, вторник среда, четверг пятница, суббота, воскрес в 10:30
Завтра в 10:30
28 ноя в 10:30
9 500₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 537₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Начало: У Вашего отеля в Светлогорске и его окрестностей
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
15 867₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 марта 2023По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, СветлогорскВ марте были на экскурсии с замечательным гидом Русланом. Руслан подъехал на комфортабельном автомобиле прямо к дому. Экскурсия прошла на
- ТТимощенко27 января 2022Экскурсия из Калининграда. Три города за 1 деньОстались только положительные эмоции, супер-экскурсия, очень благодарны гиду Руслану!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «От вашего отеля»
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