Светлогорский художественный музей – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Светлогорский художественный музей» в Светлогорске, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пять городов Калининградской области за один день
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальная экскурсия по Калининградской области: пять городов за день
Откройте для себя Калининград и прибрежные города, узнайте их историю, полюбуйтесь природой и найдите янтарь на пляже за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
25 апр в 08:00
26 апр в 08:00
20 000 ₽ за экскурсию
Чарующая Куршская коса: экскурсия на автомобиле из Светлогорска
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Чарующая Куршская коса: экскурсия на автомобиле из Светлогорска
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00, по договорённости
8 мая в 09:00
16 мая в 09:00
17 100 ₽ за экскурсию
Величественный Кенигсберг из Светлогорска
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Величественный Кенигсберг из Светлогорска
Начало: Ваш отель либо пл. Василевского, 3
Расписание: понедельник, вторник среда, четверг пятница, суббота, воскрес в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
14 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    12 апреля 2025
    Чарующая Куршская коса: экскурсия на автомобиле из Светлогорска
    Ездили семьей из 4-х человек на Куршскую косу с Алексеем. По пути заезжали на орнитологическую станцию. Поездка была познавательной, интересной
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    и комфортной. Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! И отдельное спасибо за предварительно бронированный столик в рыбном ресторане на Куршской косе. Кормят там ОЧЕНЬ вкусно, а самое главное, что всё свежее и по-домашнему вкусно. Вернувшись домой, мы еще долго будем вспоминать эту поездку! Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Чарующая Куршская коса: экскурсия на автомобиле из Светлогорска
    Алексей прекрасный экскурсовод. Много рассказывает как исторических, так и современных фактов. Даёт выбор клиентам в распоряжении временем, делая экскурсию действительно индивидуальной. Нам очень понравилась экскурсия, благодарим за неформальный подход!
  • И
    Ирина
    8 января 2025
    Пять городов Калининградской области за один день
    Спасибо гиду Александру за проведенную экскурсию. Посмотрели всё намеченное, информация была интересной, доступной, да ещё и с элюстрацией архивных фотографий. Никуда не торопились, не бежали. Приятно провели время.
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Пять городов Калининградской области за один день
    Данная экскурсия-уникальный проект с уникальным гидом! Продумано все: хронометраж, маршрут, подача материала-от архивных хроник до посещения самых знаковых и запоминающийся
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    мест. Увидеть за один день столько всего, это надо суметь! Началась экскурсия в Калининграде с экскурса в историю края, прямо в пути нам показали уникальные архивные кадры, которые можно сравнить с современными видами за окном авто. Далее направились в сыроварню подле замка Шаакен. Посетили Зеленоградск с его восхитительными променадом, пирсом, бюветом, городским парком и, конечно же, с вездесущими кошками-на стенах, заборах, люках и вживую). Затем заехали в Светлогорск. Там насладились видами тенистых улиц со сказочными виллами, красивой водонапорной башней с солнечными часами, также погуляли по набережной, прошли через Янтарь холл. Далее мы направились в посёлок Янтарный. Там посетили янтарную мастерскую, где нам показали и объяснили весь процесс обработки янтаря, это было познавательно и крайне интересно. Особый восторг и пиетет у нас вызвал пляж Янтарного!!! Это наши Мальдивы! Песок почти белый, чистый, классная инфраструктура! Следующим был Балтийск. Очень интересно было посмотреть на крупнейшую военно-морскую базу флота России. Завершили день в Калининграде с посещением потрясающей кофейни Элеватор в старинном здании мукомольного завода. И все эти эмоции нам помог почувствовать гид Андрей, знаток своего дела, компетентный, образованный, чуткий, которому бесконечно благодарны! Было круто!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Светлогорский художественный музей»

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  3. Величественный Кенигсберг из Светлогорска
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  2. Куршская Коса
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  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Солнечные часы «Зодиак»
  7. Озеро Тихое
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в апреле 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Светлогорский художественный музей" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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