Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальная экскурсия по Калининградской области: пять городов за день
Откройте для себя Калининград и прибрежные города, узнайте их историю, полюбуйтесь природой и найдите янтарь на пляже за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
25 апр в 08:00
26 апр в 08:00
20 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Чарующая Куршская коса: экскурсия на автомобиле из Светлогорска
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00, по договорённости
8 мая в 09:00
16 мая в 09:00
17 100 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Величественный Кенигсберг из Светлогорска
Начало: Ваш отель либо пл. Василевского, 3
Расписание: понедельник, вторник среда, четверг пятница, суббота, воскрес в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
14 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения12 апреля 2025Ездили семьей из 4-х человек на Куршскую косу с Алексеем. По пути заезжали на орнитологическую станцию. Поездка была познавательной, интересной
- ЮЮлия9 января 2025Алексей прекрасный экскурсовод. Много рассказывает как исторических, так и современных фактов. Даёт выбор клиентам в распоряжении временем, делая экскурсию действительно индивидуальной. Нам очень понравилась экскурсия, благодарим за неформальный подход!
- ИИрина8 января 2025Спасибо гиду Александру за проведенную экскурсию. Посмотрели всё намеченное, информация была интересной, доступной, да ещё и с элюстрацией архивных фотографий. Никуда не торопились, не бежали. Приятно провели время.
- ООльга24 мая 2024Данная экскурсия-уникальный проект с уникальным гидом! Продумано все: хронометраж, маршрут, подача материала-от архивных хроник до посещения самых знаковых и запоминающийся
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Светлогорский художественный музей»
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