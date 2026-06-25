Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем в увлекательное путешествие на восток Калининградской области, за время которого вы познакомитесь с наследием Восточной Пруссии. Мы посетим старинные города Черняховск и Гусев.



В Черняховске вас ждет экскурсия по городу с богатейшей историей: развалины замков Тевтонского ордена, готические кирхи и памятные знаки. Далее отправимся в уютный Гусев, сохранивший очарование довоенной архитектуры. 5 17 отзывов

Универсал-Тур Ваш гид в Светлогорске Задать вопрос Групповая экскурсия 3100 ₽ за человека 5 17 отзывов 10 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Отправляемся в увлекательное путешествие на Восток Калининградской области. Вы увидите небольшие городки восточно-прусской провинции, Инстенбург и Гумбинен, сохранившиеся кирхи и замки Тевтонского ордена и многое другое. Прибытие в г. Черняховск/Инстенбург — третий город по величине в Калининградской области. Город Черняховск был создан немецкими рыцарями Тевтонского ордена в 1336 году. В Инстербурге в 1709 году после победы в Полтавской битве на ночлег останавливался Петр I, а в 1812 году Наполеон Бонапарт, в городе часто бывал Иммануил Кант. Об этих событиях рассказывают памятные знаки и доски. Достопримечательности Черняховска — это развалины рыцарских замков Инстербург и Георгенбург, башня Бисмарка, остатки немецкой городской архитектуры — готический костел, протестантская кирха, виллы и поместья. Экскурсия по городу: центральная площадь, Свято-Михайловский собор, Католический храм Святого Бруно, Горбатый мост, памятник Барклаю-Де-Толли. Комплексный обед во время экскурсии в кафе Винтаж г. Черняховск Прибытие в г. Гусев/Гумбинен, который является одним из самых благоустроенных и уютных городов области, сохранившим свою довоенную архитектуру. Прогулка по центру города, с осмотром памятников, посвященных событиям 1 Мировой войны: «Штыковая Атака», Храм Всем Святым, в котором хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, здание администрации Гумбиннена 1911 г., здание Народного банка 1910 г., скульптура лося, а также, стела «Ангел-Хранитель Мира» Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере «Телеграм» или «МАХ».

По вторникам в 09:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? В Черняховске:

Католический храм Святого Бруно

Свято-Михайловский собор

Памятник Барклаю-Де-Толли

Замок Инстербург

В Гусеве:

Храм Всем Святым

Гимназия Фридрихшуле

Здание администрации Гумбиннена

Здание Народного банка

Скульптура Лося Что включено Услуги гида

Транспорт

Комплексный обед Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ул. Некрасова, д. 3 (отель «Универсал») Когда и сколько длится? Когда: По вторникам в 09:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек. Важная информация Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере "Телеграм" или "МАХ" Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.