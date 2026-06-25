Приглашаем в увлекательное путешествие на восток Калининградской области, за время которого вы познакомитесь с наследием Восточной Пруссии. Мы посетим старинные города Черняховск и Гусев.
В Черняховске вас ждет экскурсия по городу с богатейшей историей: развалины замков Тевтонского ордена, готические кирхи и памятные знаки. Далее отправимся в уютный Гусев, сохранивший очарование довоенной архитектуры.
В Черняховске вас ждет экскурсия по городу с богатейшей историей: развалины замков Тевтонского ордена, готические кирхи и памятные знаки. Далее отправимся в уютный Гусев, сохранивший очарование довоенной архитектуры.
Описание экскурсииОтправляемся в увлекательное путешествие на Восток Калининградской области. Вы увидите небольшие городки восточно-прусской провинции, Инстенбург и Гумбинен, сохранившиеся кирхи и замки Тевтонского ордена и многое другое. Прибытие в г. Черняховск/Инстенбург — третий город по величине в Калининградской области. Город Черняховск был создан немецкими рыцарями Тевтонского ордена в 1336 году. В Инстербурге в 1709 году после победы в Полтавской битве на ночлег останавливался Петр I, а в 1812 году Наполеон Бонапарт, в городе часто бывал Иммануил Кант. Об этих событиях рассказывают памятные знаки и доски. Достопримечательности Черняховска — это развалины рыцарских замков Инстербург и Георгенбург, башня Бисмарка, остатки немецкой городской архитектуры — готический костел, протестантская кирха, виллы и поместья. Экскурсия по городу: центральная площадь, Свято-Михайловский собор, Католический храм Святого Бруно, Горбатый мост, памятник Барклаю-Де-Толли. Комплексный обед во время экскурсии в кафе Винтаж г. Черняховск Прибытие в г. Гусев/Гумбинен, который является одним из самых благоустроенных и уютных городов области, сохранившим свою довоенную архитектуру. Прогулка по центру города, с осмотром памятников, посвященных событиям 1 Мировой войны: «Штыковая Атака», Храм Всем Святым, в котором хранятся частицы мощей Георгия Победоносца, здание администрации Гумбиннена 1911 г., здание Народного банка 1910 г., скульптура лося, а также, стела «Ангел-Хранитель Мира» Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере «Телеграм» или «МАХ».
По вторникам в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Черняховске:
- Католический храм Святого Бруно
- Свято-Михайловский собор
- Памятник Барклаю-Де-Толли
- Замок Инстербург
- В Гусеве:
- Храм Всем Святым
- Гимназия Фридрихшуле
- Здание администрации Гумбиннена
- Здание Народного банка
- Скульптура Лося
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Комплексный обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Некрасова, д. 3 (отель «Универсал»)
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере "Телеграм" или "МАХ"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Раньше думал, что в Калининградской области самое интересное на побережье, а эта поездка всё перевернула. Черняховск и Гусев будто другой мир: довоенная архитектура, столько памятных мест.
Спасибо нашему экскурсоводу за отличное сопровождение и доброжелательную атмосферу. Я очень доволен!
Спасибо нашему экскурсоводу за отличное сопровождение и доброжелательную атмосферу. Я очень доволен!
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К
Отличная поездка, чтобы сменить обстановку. Посмотрели Черняховск с его богатой историей и Гусев, который оказался очень уютным и приятным. Понравилось гулять по центру, смотреть на старую архитектуру. Обед в местном кафе тоже зашёл на ура.
По организации поездки всё отлично, спасибо!
По организации поездки всё отлично, спасибо!
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Л
Потрясающая экскурсия! Очень впечатлили исторические места Черняховска и Гусева, столько интересных фактов и красивых достопримечательностей за один день. Отдельное спасибо за комфорт в дороге. Однозначно рекомендую!
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В
Посетили экскурсию Черняховск+Гусев. Была гид Елена, водитель Андрей - приятные впечатления от общения, Елена интересно рассказывала историю мест, обращала внимание на детали.
Удобно, что выезд был не только из Калининграда, а
Удобно, что выезд был не только из Калининграда, а
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И
Экскурсия 28.04.26 очень понравилась. Спасибо экскурсоводу Ирине (автобус 945). Ее интересный рассказ на протяжении всего пути не давал нам расслабиться. Города с их историей очень красивые и ухоженные. Еще раз спасибо.
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Т
День получился просто чудесный, спасибо вам за такую замечательную экскурсию! Очень тронула история Черняховска и Гусева: рассказывали так душевно, прям заслушалась.
Старинные здания, памятники… Так отрадно видеть, что всё это сохраняется.
Старинные здания, памятники… Так отрадно видеть, что всё это сохраняется.
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