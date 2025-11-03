Мои заказы

Эта экскурсия — не просто прогулка, а путешествие во времени, которое позволит вам ощутить атмосферу старинного европейского курорта, увидеть, как прошлое и настоящее гармонично сосуществуют в одном месте, насладиться красотой природы и архитектуры Светлогорска.
Описание экскурсии

Дорогие путешественники и любители истории! Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по Светлогорску — городу, который некогда носил имя Раушен, что в переводе с немецкого означает «шуметь, шелестеть». Это название как нельзя лучше отражает дух города, окружённого зелёными кронами деревьев, чей шелест листвы создаёт неповторимую атмосферу уюта и спокойствия. Что вас ждёт на экскурсии?
  • Погружение в историю. Вы узнаете, как в XIII веке рыцари Тевтонского ордена основали Раушен, заложив фундамент будущего курорта. Мы расскажем о ключевых событиях, которые сформировали облик города, и о том, почему в 1946 году он получил своё современное название — Светлогорск.
    • Курортная слава. Прогуляйтесь по улочкам, где в XIX веке зародилась слава Раушена как модного морского курорта. Вы увидите сохранившиеся виллы и здания в прусском стиле, которые до сих пор хранят очарование той эпохи.
    • Медленный город. Светлогорск — единственный в России «медленный город» (Cittaslow), где время словно замедляет свой бег. Мы расскажем, что делает этот город особенным и почему он идеально подходит для тех, кто ценит неспешный ритм жизни.
    • Природная гармония. Погрузитесь в атмосферу «шелестящего» Раушена, где шум моря и шёпот деревьев создают уникальный природный аккомпанемент. Вы почувствуете, как природа и история сливаются в единое целое.
    • Архитектурные сокровища. Познакомьтесь с уникальными зданиями в прусском стиле, которые придают Светлогорску особый шарм, и узнаете их истории.
Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам с 11:00 до 15:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск-2, ул. Ленина, Жанровая Скульптура «Царевна Лягушка»
Завершение: Светлогорск, ул. Октябрьская, 36, Курхаус
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам с 11:00 до 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Я просто влюбилась в город Светлогорск! Экскурсовод Мария очень душевно и с вниманием к деталям познакомила с историей города, провела по всем тайным уголкам Светлогорска. Рассказала про старинные виллы и их хозяев. Гуляли даже больше заявленных 2-х часов. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую эту экскурсию.
И
Ирина
15 окт 2025
Хорошая экскурсия. Легко, позитивно пролетело время.
Е
Елена
9 окт 2025
Экскурсия очень понравилась!!!! Мария - большой профессионал!!!! Несмотря на дождливую погоду мы получили огромное удовольствие. Мария рассказала нам об истории этого места, о трагедии исконных жителей, о развитии курортов, показала старинные виллы и рассказала о жизни их владельцев. Было очень интересно!!!!
А
Алина
28 сен 2025
Приветствую всех гостей! Меня зовут Алина.
С гидом Марией мы познакомились на экскурсии по Зеленоградску.
Первое знакомство с гидом и самим городом оставило приятное впечатление и настроило на дальнейшие положительные ожидания от
читать дальше

знакомства со Светлогорском.
Но:
1. Гид Мария видно, что хорошо знает историю, сертифицированный и владеет хорошими знаниями, много уделяет внимания к историческим деталям.
2. Нас очень впечатлил своей красотой город Светлогорск, ухоженностью ландшафтов, чистотой, эстетикой, до начала экскурсии у нас было время осмотреть окрестности и мы были в предвкушении начала экскурсии, что гид нас еще более удивит.
3. Но увы, удивительно для нас, Марии удалось показать «некрасивый» город, водя нас изнурительными лабиринтами и долгими ненужными излишними рассказами исторических фактов.
Мы так ушатались бегать за гидом, по непродуманному маршруту, что вынуждены были прервать экскурсию.
4. Мария, простите меня! Но Вам не удалось раскрыть красоту города, подарить впечатление гостям, то, за чем мы все едем!
5. Ставлю 5 звезд за очень красивый город!

И
Ирина
27 сен 2025
Отличная экскурсия, очень много интересного узнала о Светлогорске.
Ю
Юлия
27 сен 2025
Были на экскурсии по Светлогорску с Марией. Это восторг! Человек, влюблённый в свою работу, позитивная, энергичная, эрудированная. Мария очень интересно проводит экскурсию, с нами в группе был маленький ребенок и пожилые люди- всем было интересно! С удовольствием бы сходила с Марией по Калининграду и Зеленоградску. Спасибо большое за прекрасные впечатления от шелестящего Раушена!
И
Ирина
17 сен 2025
Экскурсию заказывала для мамы и её подруги (дамы 70+). Они остались в полном восторге от посещения данной экскурсии, понравилась подача материала и его объём, высоко оценили и самого экскурсовода. Всё ОТЛИЧНО!
О
Ольга
5 сен 2025
Отличная познавательная экскурсия. Экскурсовод Мария провела нас по самым интересным местам Светлогорска. Очень понравилось!
П
Полина
3 сен 2025
Посетили экскурсию Шелестящий Раушен 22 августа 2025г. Остались очень довольны, т. к. экскурсовод Мария за 2 с небольшим часа рассказала и показала нам самые основные достопримечательности Светлогорска. Узнали много нового и интересного. Город самобытный, со своей индивидуальностью. Благодаря рассказу Марии захотелось посетить эти места еще раз! Спасибо за экскурсию с душевным подходом! 👍😊❤️
Ю
Юлия
27 авг 2025
Шикарная экскурсия по Светлогорску! Экскурсавод Мария познакомила с городом и показала все значимые места в Светлогорске. 2,5 часа пролетели быстро,экскурсия динамичная и познавательная. Огромное спасибо Марии за любовь к своему краю!
Ю
Юлия
3 авг 2025
Мария прекрасный рассказчик. Харизматичный, интересный человек. Она представила свою собственную программу с интересными фактами, видами. Вам точно понравится. Отвечает на вопросы, Тактичный душевный человек. Вы увидите красивые дома, соприкоснетесь с историей и проследите судьбы известных людей. Это не экскурсия, а сказка в городок с пряничными домами. Вам понравится.
Н
Наталья
24 июл 2025
Шикарная экскурсия-прогулка. Мария прекрасный экскурсовод. Показала интересные виллы, много интересного рассказала. И главное в маленькой группе!
Очень рекомендую, вот к таким экскурсоводам хочется возвращаться!!!
Ю
Юлия
24 июл 2025
Мария провела прекрасную экскурсию! Показала виллы известнейших и почетных людей Светлогорска. Подсказала интересные места для самостоятельного посещения. Экскурсия прошла энергично и информативно!
И
Ирина
24 июл 2025
М
Марина
14 июл 2025
Отличная подача материала,грамотно подобранный маршрут. Эрудированный. внимательный и очень доброжелательный экскурсовод.

Входит в следующие категории Светлогорска

