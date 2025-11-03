Е Елена Великолепная экскурсия! Я просто влюбилась в город Светлогорск! Экскурсовод Мария очень душевно и с вниманием к деталям познакомила с историей города, провела по всем тайным уголкам Светлогорска. Рассказала про старинные виллы и их хозяев. Гуляли даже больше заявленных 2-х часов. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую эту экскурсию.

И Ирина Хорошая экскурсия. Легко, позитивно пролетело время.

Е Елена Экскурсия очень понравилась!!!! Мария - большой профессионал!!!! Несмотря на дождливую погоду мы получили огромное удовольствие. Мария рассказала нам об истории этого места, о трагедии исконных жителей, о развитии курортов, показала старинные виллы и рассказала о жизни их владельцев. Было очень интересно!!!!

С гидом Марией мы познакомились на экскурсии по Зеленоградску.

Первое знакомство с гидом и самим городом оставило приятное впечатление и настроило на дальнейшие положительные ожидания от читать дальше знакомства со Светлогорском.

1. Гид Мария видно, что хорошо знает историю, сертифицированный и владеет хорошими знаниями, много уделяет внимания к историческим деталям.

2. Нас очень впечатлил своей красотой город Светлогорск, ухоженностью ландшафтов, чистотой, эстетикой, до начала экскурсии у нас было время осмотреть окрестности и мы были в предвкушении начала экскурсии, что гид нас еще более удивит.

3. Но увы, удивительно для нас, Марии удалось показать «некрасивый» город, водя нас изнурительными лабиринтами и долгими ненужными излишними рассказами исторических фактов.

Мы так ушатались бегать за гидом, по непродуманному маршруту, что вынуждены были прервать экскурсию.

4. Мария, простите меня! Но Вам не удалось раскрыть красоту города, подарить впечатление гостям, то, за чем мы все едем!

И Ирина Отличная экскурсия, очень много интересного узнала о Светлогорске.

Ю Юлия Были на экскурсии по Светлогорску с Марией. Это восторг! Человек, влюблённый в свою работу, позитивная, энергичная, эрудированная. Мария очень интересно проводит экскурсию, с нами в группе был маленький ребенок и пожилые люди- всем было интересно! С удовольствием бы сходила с Марией по Калининграду и Зеленоградску. Спасибо большое за прекрасные впечатления от шелестящего Раушена!

И Ирина Экскурсию заказывала для мамы и её подруги (дамы 70+). Они остались в полном восторге от посещения данной экскурсии, понравилась подача материала и его объём, высоко оценили и самого экскурсовода. Всё ОТЛИЧНО!

О Ольга Отличная познавательная экскурсия. Экскурсовод Мария провела нас по самым интересным местам Светлогорска. Очень понравилось!

П Полина Посетили экскурсию Шелестящий Раушен 22 августа 2025г. Остались очень довольны, т. к. экскурсовод Мария за 2 с небольшим часа рассказала и показала нам самые основные достопримечательности Светлогорска. Узнали много нового и интересного. Город самобытный, со своей индивидуальностью. Благодаря рассказу Марии захотелось посетить эти места еще раз! Спасибо за экскурсию с душевным подходом! 👍😊❤️

Ю Юлия Шикарная экскурсия по Светлогорску! Экскурсавод Мария познакомила с городом и показала все значимые места в Светлогорске. 2,5 часа пролетели быстро,экскурсия динамичная и познавательная. Огромное спасибо Марии за любовь к своему краю!

Ю Юлия Мария прекрасный рассказчик. Харизматичный, интересный человек. Она представила свою собственную программу с интересными фактами, видами. Вам точно понравится. Отвечает на вопросы, Тактичный душевный человек. Вы увидите красивые дома, соприкоснетесь с историей и проследите судьбы известных людей. Это не экскурсия, а сказка в городок с пряничными домами. Вам понравится.

Н Наталья Шикарная экскурсия-прогулка. Мария прекрасный экскурсовод. Показала интересные виллы, много интересного рассказала. И главное в маленькой группе!

Очень рекомендую, вот к таким экскурсоводам хочется возвращаться!!!

Ю Юлия Мария провела прекрасную экскурсию! Показала виллы известнейших и почетных людей Светлогорска. Подсказала интересные места для самостоятельного посещения. Экскурсия прошла энергично и информативно!

И Ирина