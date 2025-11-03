Эта экскурсия — не просто прогулка, а путешествие во времени, которое позволит вам ощутить атмосферу старинного европейского курорта, увидеть, как прошлое и настоящее гармонично сосуществуют в одном месте, насладиться красотой природы и архитектуры Светлогорска.
Описание экскурсииДорогие путешественники и любители истории! Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по Светлогорску — городу, который некогда носил имя Раушен, что в переводе с немецкого означает «шуметь, шелестеть». Это название как нельзя лучше отражает дух города, окружённого зелёными кронами деревьев, чей шелест листвы создаёт неповторимую атмосферу уюта и спокойствия. Что вас ждёт на экскурсии?
- Погружение в историю. Вы узнаете, как в XIII веке рыцари Тевтонского ордена основали Раушен, заложив фундамент будущего курорта. Мы расскажем о ключевых событиях, которые сформировали облик города, и о том, почему в 1946 году он получил своё современное название — Светлогорск.
- Курортная слава. Прогуляйтесь по улочкам, где в XIX веке зародилась слава Раушена как модного морского курорта. Вы увидите сохранившиеся виллы и здания в прусском стиле, которые до сих пор хранят очарование той эпохи.
- Медленный город. Светлогорск — единственный в России «медленный город» (Cittaslow), где время словно замедляет свой бег. Мы расскажем, что делает этот город особенным и почему он идеально подходит для тех, кто ценит неспешный ритм жизни.
- Природная гармония. Погрузитесь в атмосферу «шелестящего» Раушена, где шум моря и шёпот деревьев создают уникальный природный аккомпанемент. Вы почувствуете, как природа и история сливаются в единое целое.
- Архитектурные сокровища. Познакомьтесь с уникальными зданиями в прусском стиле, которые придают Светлогорску особый шарм, и узнаете их истории.
Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам с 11:00 до 15:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск-2, ул. Ленина, Жанровая Скульптура «Царевна Лягушка»
Завершение: Светлогорск, ул. Октябрьская, 36, Курхаус
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам с 11:00 до 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Я просто влюбилась в город Светлогорск! Экскурсовод Мария очень душевно и с вниманием к деталям познакомила с историей города, провела по всем тайным уголкам Светлогорска. Рассказала про старинные виллы и их хозяев. Гуляли даже больше заявленных 2-х часов. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую эту экскурсию.
И
Ирина
15 окт 2025
Хорошая экскурсия. Легко, позитивно пролетело время.
Е
Елена
9 окт 2025
Экскурсия очень понравилась!!!! Мария - большой профессионал!!!! Несмотря на дождливую погоду мы получили огромное удовольствие. Мария рассказала нам об истории этого места, о трагедии исконных жителей, о развитии курортов, показала старинные виллы и рассказала о жизни их владельцев. Было очень интересно!!!!
А
Алина
28 сен 2025
Приветствую всех гостей! Меня зовут Алина.
С гидом Марией мы познакомились на экскурсии по Зеленоградску.
Первое знакомство с гидом и самим городом оставило приятное впечатление и настроило на дальнейшие положительные ожидания от
С гидом Марией мы познакомились на экскурсии по Зеленоградску.
Первое знакомство с гидом и самим городом оставило приятное впечатление и настроило на дальнейшие положительные ожидания от
И
Ирина
27 сен 2025
Отличная экскурсия, очень много интересного узнала о Светлогорске.
Ю
Юлия
27 сен 2025
Были на экскурсии по Светлогорску с Марией. Это восторг! Человек, влюблённый в свою работу, позитивная, энергичная, эрудированная. Мария очень интересно проводит экскурсию, с нами в группе был маленький ребенок и пожилые люди- всем было интересно! С удовольствием бы сходила с Марией по Калининграду и Зеленоградску. Спасибо большое за прекрасные впечатления от шелестящего Раушена!
И
Ирина
17 сен 2025
Экскурсию заказывала для мамы и её подруги (дамы 70+). Они остались в полном восторге от посещения данной экскурсии, понравилась подача материала и его объём, высоко оценили и самого экскурсовода. Всё ОТЛИЧНО!
О
Ольга
5 сен 2025
Отличная познавательная экскурсия. Экскурсовод Мария провела нас по самым интересным местам Светлогорска. Очень понравилось!
П
Полина
3 сен 2025
Посетили экскурсию Шелестящий Раушен 22 августа 2025г. Остались очень довольны, т. к. экскурсовод Мария за 2 с небольшим часа рассказала и показала нам самые основные достопримечательности Светлогорска. Узнали много нового и интересного. Город самобытный, со своей индивидуальностью. Благодаря рассказу Марии захотелось посетить эти места еще раз! Спасибо за экскурсию с душевным подходом! 👍😊❤️
Ю
Юлия
27 авг 2025
Шикарная экскурсия по Светлогорску! Экскурсавод Мария познакомила с городом и показала все значимые места в Светлогорске. 2,5 часа пролетели быстро,экскурсия динамичная и познавательная. Огромное спасибо Марии за любовь к своему краю!
Ю
Юлия
3 авг 2025
Мария прекрасный рассказчик. Харизматичный, интересный человек. Она представила свою собственную программу с интересными фактами, видами. Вам точно понравится. Отвечает на вопросы, Тактичный душевный человек. Вы увидите красивые дома, соприкоснетесь с историей и проследите судьбы известных людей. Это не экскурсия, а сказка в городок с пряничными домами. Вам понравится.
Н
Наталья
24 июл 2025
Шикарная экскурсия-прогулка. Мария прекрасный экскурсовод. Показала интересные виллы, много интересного рассказала. И главное в маленькой группе!
Очень рекомендую, вот к таким экскурсоводам хочется возвращаться!!!
Очень рекомендую, вот к таким экскурсоводам хочется возвращаться!!!
Ю
Юлия
24 июл 2025
Мария провела прекрасную экскурсию! Показала виллы известнейших и почетных людей Светлогорска. Подсказала интересные места для самостоятельного посещения. Экскурсия прошла энергично и информативно!
И
Ирина
24 июл 2025
М
Марина
14 июл 2025
Отличная подача материала,грамотно подобранный маршрут. Эрудированный. внимательный и очень доброжелательный экскурсовод.
Входит в следующие категории Светлогорска
Похожие экскурсии из Светлогорска
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
22 ноя в 12:00
24 ноя в 11:15
2000 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборОгни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Светлогорск, как истинный любимец королей, элегантен в любое время суток. Стать частью его истории и главным героем фотопрогулки - незабываемое приключение
Начало: У водонапорной башни
Сегодня в 09:30
21 ноя в 09:30
6555 ₽
6900 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 850 ₽
23 000 ₽ за всё до 4 чел.