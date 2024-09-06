Ш Шенькова Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей Павел, спасибо большое! Очень познавательная экскурсия.

K Konstantin Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей Павел великолепный экскурсовод - и маршрут отлично знает и подача материала отличная. Рекомендую, в качестве ознакомления с прошлым Раушена!

V Vic-uniq Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей Отличная экскурсия

И Игорь Светлогорск (Раушен): один день на курорте начала XX века Экскурсия очень понравилась. Екатерина не только профессионально её провела, но и поделилась своим опытом - ведь она родилась и выросла в этом городе

Е Елена Светлогорск (Раушен): один день на курорте начала XX века Прекрасно провели время на экскурсии, узнали много подробностей о Светлогорске

A Anastasya Привет из курорта Раушен Душевная прогулка с мастером своего дела. Замечательная экскурсия! Очень увлекательно, за пару часов посмотрели много красивых зданий и прониклись историей города. Отдельно хочется отметить плюс малой группы - нет столпотворения, давки, спокойно смотрим, Марина готова ответить на все вопросы.