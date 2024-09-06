Торговые ряды «Раушен» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Торговые ряды «Раушен»» в Светлогорске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Привет из курорта Раушен
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Привет из курорта Раушен
Начало: Калининградский проспект, 35, Светлогорск
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 18:00 по договоренности
Завтра в 11:00
10 окт в 11:00
4 500 за всё до 4 чел.
Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
23 окт в 10:30
24 окт в 10:30
3 900 за всё до 8 чел.
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
5 часов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте
Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом
Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2
Расписание: Каждый день, с 9 до 14
12 окт в 13:00
13 окт в 09:00
16 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ш
    Шенькова
    6 сентября 2024
    Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
    Павел, спасибо большое! Очень познавательная экскурсия.
  • K
    Konstantin
    16 мая 2024
    Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
    Павел великолепный экскурсовод - и маршрут отлично знает и подача материала отличная. Рекомендую, в качестве ознакомления с прошлым Раушена!
  • V
    Vic-uniq
    3 ноября 2023
    Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
    Отличная экскурсия
  • И
    Игорь
    22 августа 2023
    Светлогорск (Раушен): один день на курорте начала XX века
    Экскурсия очень понравилась. Екатерина не только профессионально её провела, но и поделилась своим опытом - ведь она родилась и выросла в этом городе
  • Е
    Елена
    11 августа 2023
    Светлогорск (Раушен): один день на курорте начала XX века
    Прекрасно провели время на экскурсии, узнали много подробностей о Светлогорске
  • A
    Anastasya
    21 сентября 2021
    Привет из курорта Раушен
    Душевная прогулка с мастером своего дела. Замечательная экскурсия! Очень увлекательно, за пару часов посмотрели много красивых зданий и прониклись историей города. Отдельно хочется отметить плюс малой группы - нет столпотворения, давки, спокойно смотрим, Марина готова ответить на все вопросы.
  • n
    naska-li
    3 августа 2021
    Привет из курорта Раушен
    На экскурсии были в компании друзей! Всем очень понравилось! У нас большой опыт посещения индивидуальных экскурсий, с уверенностью можем рекомендовать Марину, как отличного экскурсовода! Человек горит своим делом, увлечён, отлично владеет информацией! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Торговые ряды «Раушен»»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в октябре 2024
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