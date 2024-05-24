1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Уникальная экскурсия по Калининградской области: пять городов за день
Откройте для себя Калининград и прибрежные города, узнайте их историю, полюбуйтесь природой и найдите янтарь на пляже за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей
Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
19 июня в 19:00
3 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
6 июля в 10:30
7 июля в 10:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте
Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом
Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2
Расписание: Каждый день, с 9 до 14
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 мая 2024Данная экскурсия-уникальный проект с уникальным гидом! Продумано все: хронометраж, маршрут, подача материала-от архивных хроник до посещения самых знаковых и запоминающийся
- ААлександра22 мая 2024Обожаем индивидуальные экскурсии, в этот раз совпало все: Зоя прекрасный экскурсовод, приятная речь, знание материала, наличие фотографий как было и
- KKonstantin16 мая 2024Павел великолепный экскурсовод - и маршрут отлично знает и подача материала отличная. Рекомендую, в качестве ознакомления с прошлым Раушена!
- ЕЕлена11 мая 2024Зоя прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывает. Нам очень понравилось, доброжелательная, живая, много нового узнали, рекомендуем!
- ВВячеслав8 мая 2024Увлекательная экскурсия! . Пролетело на одном дыхании Спасибо!
- VVic-uniq3 ноября 2023Отличная экскурсия
- ИИгорь22 августа 2023Светлогорск (Раушен): один день на курорте начала XX векаЭкскурсия очень понравилась. Екатерина не только профессионально её провела, но и поделилась своим опытом - ведь она родилась и выросла в этом городе
- ЕЕлена11 августа 2023Светлогорск (Раушен): один день на курорте начала XX векаПрекрасно провели время на экскурсии, узнали много подробностей о Светлогорске
- AAnastasya21 сентября 2021Привет из курорта РаушенДушевная прогулка с мастером своего дела. Замечательная экскурсия! Очень увлекательно, за пару часов посмотрели много красивых зданий и прониклись историей города. Отдельно хочется отметить плюс малой группы - нет столпотворения, давки, спокойно смотрим, Марина готова ответить на все вопросы.
- nnaska-li3 августа 2021Привет из курорта РаушенНа экскурсии были в компании друзей! Всем очень понравилось! У нас большой опыт посещения индивидуальных экскурсий, с уверенностью можем рекомендовать Марину, как отличного экскурсовода! Человек горит своим делом, увлечён, отлично владеет информацией! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Водонапорная башня»
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