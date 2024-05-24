Экскурсии к водонапорной башне

Найдено 4 экскурсии в категории «Водонапорная башня» в Светлогорске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пять городов Калининградской области за один день
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Уникальная экскурсия по Калининградской области: пять городов за день
Откройте для себя Калининград и прибрежные города, узнайте их историю, полюбуйтесь природой и найдите янтарь на пляже за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по сказочному Светлогорску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по сказочному Светлогорску: от памятников до морских пейзажей
Приглашаем на уникальную прогулку по Светлогорску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ж/Д вокзал Светлогорск-2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
19 июня в 19:00
3 900 за всё до 7 чел.
Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
6 июля в 10:30
7 июля в 10:30
3 900 за всё до 8 чел.
Фотопутешествие в сказочный Светлогорск и Филинскую бухту
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие по сказочному Светлогорску и живописной Филинской бухте
Откройте для себя красоту Светлогорска и Филинской бухты в уникальной фотопрогулке с профессиональным фотографом
Начало: Калининград, ул. Октябрьская, 2
Расписание: Каждый день, с 9 до 14
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Пять городов Калининградской области за один день
    Данная экскурсия-уникальный проект с уникальным гидом! Продумано все: хронометраж, маршрут, подача материала-от архивных хроник до посещения самых знаковых и запоминающийся
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    мест. Увидеть за один день столько всего, это надо суметь! Началась экскурсия в Калининграде с экскурса в историю края, прямо в пути нам показали уникальные архивные кадры, которые можно сравнить с современными видами за окном авто. Далее направились в сыроварню подле замка Шаакен. Посетили Зеленоградск с его восхитительными променадом, пирсом, бюветом, городским парком и, конечно же, с вездесущими кошками-на стенах, заборах, люках и вживую). Затем заехали в Светлогорск. Там насладились видами тенистых улиц со сказочными виллами, красивой водонапорной башней с солнечными часами, также погуляли по набережной, прошли через Янтарь холл. Далее мы направились в посёлок Янтарный. Там посетили янтарную мастерскую, где нам показали и объяснили весь процесс обработки янтаря, это было познавательно и крайне интересно. Особый восторг и пиетет у нас вызвал пляж Янтарного!!! Это наши Мальдивы! Песок почти белый, чистый, классная инфраструктура! Следующим был Балтийск. Очень интересно было посмотреть на крупнейшую военно-морскую базу флота России. Завершили день в Калининграде с посещением потрясающей кофейни Элеватор в старинном здании мукомольного завода. И все эти эмоции нам помог почувствовать гид Андрей, знаток своего дела, компетентный, образованный, чуткий, которому бесконечно благодарны! Было круто!

  • А
    Александра
    22 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Обожаем индивидуальные экскурсии, в этот раз совпало все: Зоя прекрасный экскурсовод, приятная речь, знание материала, наличие фотографий как было и
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    как стало, ответы на все вопросы. Прошли весь Светлогорск, городок замечательный, зеленый и уютный. Впитали всю атмосферу, всем советуем данную экскурсию

  • K
    Konstantin
    16 мая 2024
    Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
    Павел великолепный экскурсовод - и маршрут отлично знает и подача материала отличная. Рекомендую, в качестве ознакомления с прошлым Раушена!
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Зоя прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывает. Нам очень понравилось, доброжелательная, живая, много нового узнали, рекомендуем!
  • В
    Вячеслав
    8 мая 2024
    Прогулка по сказочному Светлогорску
    Увлекательная экскурсия! . Пролетело на одном дыхании Спасибо!
  • V
    Vic-uniq
    3 ноября 2023
    Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
    Отличная экскурсия
  • И
    Игорь
    22 августа 2023
    Светлогорск (Раушен): один день на курорте начала XX века
    Экскурсия очень понравилась. Екатерина не только профессионально её провела, но и поделилась своим опытом - ведь она родилась и выросла в этом городе
  • Е
    Елена
    11 августа 2023
    Светлогорск (Раушен): один день на курорте начала XX века
    Прекрасно провели время на экскурсии, узнали много подробностей о Светлогорске
  • A
    Anastasya
    21 сентября 2021
    Привет из курорта Раушен
    Душевная прогулка с мастером своего дела. Замечательная экскурсия! Очень увлекательно, за пару часов посмотрели много красивых зданий и прониклись историей города. Отдельно хочется отметить плюс малой группы - нет столпотворения, давки, спокойно смотрим, Марина готова ответить на все вопросы.
  • n
    naska-li
    3 августа 2021
    Привет из курорта Раушен
    На экскурсии были в компании друзей! Всем очень понравилось! У нас большой опыт посещения индивидуальных экскурсий, с уверенностью можем рекомендовать Марину, как отличного экскурсовода! Человек горит своим делом, увлечён, отлично владеет информацией! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Водонапорная башня»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Водонапорная башня" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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