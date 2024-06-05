1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Променад по Светлогорску в мини-группе
Погулять по Раушену и его истории - от рыбацкой деревни до курорта аристократов и статуса Cittaslow
Начало: У здания вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 190₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России
Начало: У озера Тихое
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.
- ММария3 июня 2024Прекрасную экскурсию по Светлогорску провела для нашей семьи Ирина: история города, важные события и имена, любопытные легенды, интересные маршруты, достопримечательности, советы и рекомендации! После этого невозможно не влюбиться в это место, спасибо большое!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия получилась интересная, содержательная. Мария прекрасный гид с четкой и хорошо структурированной подачей информации.
- ННана2 июня 2024Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
- DDenis1 июня 2024Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.
- ЕЕлена1 июня 2024Огромная благодарность! Замечательная экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании.
- ААлёна1 июня 2024Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
- ТТатьяна29 мая 2024Очень знающая и обаятельная гид Кристина провела увлекательную и всестороннюю экскурсию. Мне очень понравилось. Жаль что набережная с променадом были на реконструкции, но помимо этого город прекрасен и интересен.
- ННаталья22 мая 2024Отлично составлен маршрут и рассказ по маршруту. Экскурсовод Мария профессионально провела экскурсию. Было очень интересно и познавательно и незаметно пролетело время на экскурсии. Спасибо огромное!
- ООльга18 мая 2024Очень понравилась пешая экскурсия. Нас провели по красивейшим улицам и местам. Очень интересная и познавательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Водонапорная башня Раушена»
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