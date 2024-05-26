Экскурсии на 1 день в Свияжске

Найдено 9 экскурсий в категории «На весь день» в Свияжске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300 за всё до 6 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
31 отзыв
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
История острова-града Свияжск
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
История острова-града Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Групповая
6 часов
10 отзывов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 900 за человека
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Начало: Свияжск, по договоренности
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 450 за всё до 5 чел.
Великолепие острова-град Свияжск
Индивидуальная
6 часов
Великолепие острова-град Свияжск
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По субботам в 10:30
24 авг в 10:30
31 авг в 10:30
19 500 за всё до 4 чел.
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Начало: Свияжск, По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
  2. Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
  3. Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
  4. История острова-града Свияжск
  5. Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Троицкая деревянная церковь
  2. Успенский Собор
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
Сейчас в Свияжске в категории "На весь день" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 900 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Свияжск на 1 день, гиды Свияжска подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Свияжск так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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