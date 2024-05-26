Р Расим Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.

Д Диана Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!

М Мария Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))

Б Буткова Старинный Свияжск и Юный Иннополис Спасибо гидам за экскурсию. Экскурсия прям на контрасте. Духовность и прогресс. Познавательно, интересно, хочется вернуться.

С Софья Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.

И Игорь Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле) Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

М Маргарита Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.

В Виктор Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!

Н Николай Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле) Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!