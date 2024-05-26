1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
История острова-града Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Начало: Свияжск, по договоренности
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 450₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великолепие острова-град Свияжск
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По субботам в 10:30
24 авг в 10:30
31 авг в 10:30
19 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Начало: Свияжск, По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРасим26 мая 2024Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.
- ДДиана17 мая 2024Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
- ММария12 мая 2024Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
- ББуткова12 мая 2024Спасибо гидам за экскурсию. Экскурсия прям на контрасте. Духовность и прогресс. Познавательно, интересно, хочется вернуться.
- ССофья11 мая 2024Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.
- ИИгорь9 мая 2024Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ММаргарита8 мая 2024Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
- ВВиктор2 мая 2024Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!
- ННиколай27 апреля 2024Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
- ТТатьяна25 апреля 2024Экскурсовод просто супер, прекрасная эрудиция, подача материала,, пунктульность, доброжелательность, впечатления самые лучшие
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «На весь день»
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