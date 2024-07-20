Экскурсии выходного дня в Свияжске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Свияжске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
На машине
18 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
Путешествие на остров Буян
Начало: У вашего отеля
25 июля в 10:00
29 июля в 10:00
16 700 за всё до 8 чел.
Остров-град Свияжск
На машине
50 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
28 июля в 09:30
31 июля в 09:30
10 000 за экскурсию
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
На машине
На теплоходе
12 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
28 июля в 09:30
7 авг в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    20 июля 2024
    Остров-град Свияжск
    Великолепная экскурсия, Александр познакомит с архитектурным ансамблем, расскажет про быт, уклад жизни, историю, и много небанальных фактов, о которых вы нигде не узнаете. Излагает живо, интересно, это не заученный текст, а увлекательная история! Настоятельно рекомендую!
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Остров-град Свияжск
    Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости Свияжск, сыгравшего решающую роль
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    в Казанском походе Ивана Грозного в 1552г., и посетить древнейшие в Казанском крае каменные православные храмы – Никольскую церковь и Успенский собор, сохранившие уникальные росписи и фрески эпохи Ивана Грозного, а также Иоанно-Предтеченский монастырь с древнейшей в Поволжье деревянной Троицкой церковью и величественным собором в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». Нас очаровали старинные улицы и площади Свияжска, где сохранились постройки и дома жителей дореволюционного времени. В заключении экскурсии впечатлили открывающиеся панорамные виды на место слияния трех рек: Волги, Свияги и Щуки, а также вид на Макарьевскую пустынь и Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь. Отдельное спасибо водителю Дмитрию за наш комфортный и безопасный трансфер!

    Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепостиАлександр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости
  • Z
    Zaynulin
    4 июля 2024
    Остров-град Свияжск
    Александр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессии. Хотите узнать историю той Земли, куда вам посчастливилось попасть, то Вам сюда. Александру спасибо за прием и всего самого светлого в ответ за его работу.
    Александр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессииАлександр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессииАлександр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессииАлександр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессии
  • С
    Светлана
    11 июня 2024
    В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
    Экскурсию для нас провела Ольга Валентиновна - замечательны, знающий, увлеченный своим делом гид! Кажется, нет такого вопроса, на который она
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    не знала бы ответа! Большое спасибо за доброжелательность, тонкий юмор, интересное изложение материала, за учет всех наших пожеланий!!! Очень довольны экскурсией! Рекомендуем.

  • И
    Инна
    10 июня 2024
    В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
    Остались в восторге от гида Надежды. Ездили с ней в Свияжск, но было получено инфо и о культуре Татарстана, и
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    о некоторых достопримечательностях Казани. С нами были маленькие дети, она старалась их так же привлечь к рассказу. Красивая речь, отсутствие пауз. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельное спасибо за предоставленный вэн и отличного водителя. Буду с радостью рекомендовать Ольгу и её команду

  • Е
    Евгения
    31 мая 2024
    В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
    Хочу поблагодарить Ольгу за экскурсию в Свияжск. Это первый раз знакомства с республикой Татарстан и национальными памятниками культуры. Все очень
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    понравилось. Организация и пунктуальность, индивидуальный подход. Отличное сочетание исторических и культурных фактов, много дополнительных фото-материалов. Очень советую. Благодаря экскурсии создалось полноценное впечатление о Свияжске, в который хочется снова вернуться. Рекомендую

    Хочу поблагодарить Ольгу за экскурсию в Свияжск. Это первый раз знакомства с республикой Татарстан и национальными
  • Д
    Диана
    17 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 мая
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
  2. Остров-град Свияжск
  3. Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор
  2. Троицкая деревянная церковь
  3. Храм Всех Религий
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июле 2024
Сейчас в Свияжске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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