5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборВ сказочный Свияжск с историком (из Казани)
Путешествие на остров Буян
Начало: У вашего отеля
25 июля в 10:00
29 июля в 10:00
16 700₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
28 июля в 09:30
31 июля в 09:30
10 000₽ за экскурсию
7 часов
Водная прогулка
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
28 июля в 09:30
7 авг в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон20 июля 2024Великолепная экскурсия, Александр познакомит с архитектурным ансамблем, расскажет про быт, уклад жизни, историю, и много небанальных фактов, о которых вы нигде не узнаете. Излагает живо, интересно, это не заученный текст, а увлекательная история! Настоятельно рекомендую!
- ЕЕлена14 июля 2024Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости Свияжск, сыгравшего решающую роль
- ZZaynulin4 июля 2024Александр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессии. Хотите узнать историю той Земли, куда вам посчастливилось попасть, то Вам сюда. Александру спасибо за прием и всего самого светлого в ответ за его работу.
- ССветлана11 июня 2024Экскурсию для нас провела Ольга Валентиновна - замечательны, знающий, увлеченный своим делом гид! Кажется, нет такого вопроса, на который она
- ИИнна10 июня 2024Остались в восторге от гида Надежды. Ездили с ней в Свияжск, но было получено инфо и о культуре Татарстана, и
- ЕЕвгения31 мая 2024Хочу поблагодарить Ольгу за экскурсию в Свияжск. Это первый раз знакомства с республикой Татарстан и национальными памятниками культуры. Все очень
- ДДиана17 мая 2024Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
- ММария12 мая 2024Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
- ММаргарита8 мая 2024Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «На выходные»
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