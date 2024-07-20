А Антон Остров-град Свияжск Великолепная экскурсия, Александр познакомит с архитектурным ансамблем, расскажет про быт, уклад жизни, историю, и много небанальных фактов, о которых вы нигде не узнаете. Излагает живо, интересно, это не заученный текст, а увлекательная история! Настоятельно рекомендую!

Е Елена Остров-град Свияжск читать дальше в Казанском походе Ивана Грозного в 1552г., и посетить древнейшие в Казанском крае каменные православные храмы – Никольскую церковь и Успенский собор, сохранившие уникальные росписи и фрески эпохи Ивана Грозного, а также Иоанно-Предтеченский монастырь с древнейшей в Поволжье деревянной Троицкой церковью и величественным собором в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». Нас очаровали старинные улицы и площади Свияжска, где сохранились постройки и дома жителей дореволюционного времени. В заключении экскурсии впечатлили открывающиеся панорамные виды на место слияния трех рек: Волги, Свияги и Щуки, а также вид на Макарьевскую пустынь и Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь. Отдельное спасибо водителю Дмитрию за наш комфортный и безопасный трансфер! Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости Свияжск, сыгравшего решающую роль

Z Zaynulin Остров-град Свияжск Александр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессии. Хотите узнать историю той Земли, куда вам посчастливилось попасть, то Вам сюда. Александру спасибо за прием и всего самого светлого в ответ за его работу.

С Светлана В сказочный Свияжск с историком (из Казани) читать дальше не знала бы ответа! Большое спасибо за доброжелательность, тонкий юмор, интересное изложение материала, за учет всех наших пожеланий!!! Очень довольны экскурсией! Рекомендуем. Экскурсию для нас провела Ольга Валентиновна - замечательны, знающий, увлеченный своим делом гид! Кажется, нет такого вопроса, на который она

И Инна В сказочный Свияжск с историком (из Казани) читать дальше о некоторых достопримечательностях Казани. С нами были маленькие дети, она старалась их так же привлечь к рассказу. Красивая речь, отсутствие пауз. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельное спасибо за предоставленный вэн и отличного водителя. Буду с радостью рекомендовать Ольгу и её команду Остались в восторге от гида Надежды. Ездили с ней в Свияжск, но было получено инфо и о культуре Татарстана, и

Е Евгения В сказочный Свияжск с историком (из Казани) читать дальше понравилось. Организация и пунктуальность, индивидуальный подход. Отличное сочетание исторических и культурных фактов, много дополнительных фото-материалов. Очень советую. Благодаря экскурсии создалось полноценное впечатление о Свияжске, в который хочется снова вернуться. Рекомендую Хочу поблагодарить Ольгу за экскурсию в Свияжск. Это первый раз знакомства с республикой Татарстан и национальными памятниками культуры. Все очень

Д Диана Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!

М Мария Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))