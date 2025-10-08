Индивидуальная
до 7 чел.
Храмы, которые мы потеряли
Откройте для себя историю исчезнувших храмов Сыктывкара. Прогулка по паркам и площадям города с рассказами о судьбах святынь
Начало: В районе Кировского парка
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Орнамент города: образы коми культуры
Познакомьтесь с уникальными коми орнаментами и советскими панно в Сыктывкаре. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уличное искусство Сыктывкара: индивидуальная экскурсия
Исследуйте уникальные арт-пространства Сыктывкара, где современное искусство живёт и дышит. Погрузитесь в атмосферу творчества и неожиданных открытий
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 октября 2025Дмитрий - замечательный экскурсовод. Чудесный, приятный молодой человек, любящий свой город, свой край. Широчайшие знания о культуре Коми, обаяние Дмитрия,
- ВВладислав7 августа 2025Это была увлекательная экскурсия! Дмитрий отлично владеет материалом и погружен в тему. Мы местные жители, поэтому было интересно посмотреть на
- ППавел5 августа 2025Походили по городу, поговорили о коми культуре (в том числе и современной), увидели много ярких и иногда неочевидных отсылок к национальным или локально историческим мотивам - в общем, здорово и полезно провели время
- ППавел5 августа 2025На экскурсии были не только показаны интересные работы из стрит-арта (и не только его), но и рассказано, какой в них
- ААндрей2 августа 2025Заказали обзорную экскурсию по городу для 2-х человек. Дмитрий оказался очень интересным, эрудированным рассказчиком, знающим город, его историю и с удовольствием отвечал на наши вопросы.
Три часа пролетели не заметно.
- ИИрина8 мая 2025Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий был внимателен к нам и нашим запросам. Приятное общение, позволившее почувствовать чем живет город, увидеть воплощение творческих идей художников и познакомиться с основными историческими вехами.
Ответы на вопросы от путешественников по Сыктывкару в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сыктывкаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сыктывкару в декабре 2025
Сейчас в Сыктывкаре в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Сыктывкаре на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 7 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль