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Полезная информация о Сыктывкаре

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Местное время в Сыктывкаре
21:3727
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСыктывкар
По-английскиSyktyvkar
Столица регионаСыктывкар является столицей региона
Население города230 139 чел.
АэропортСыктывкар SCW
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота146 м. от уровня моря

Где находится Сыктывкар на карте

Сыктывкар фото города
Сыктывкар

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