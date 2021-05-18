Полезная информация о Сыктывкаре
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Местное время в Сыктывкаре
21:3727
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Сыктывкар
|По-английски
|Syktyvkar
|Столица региона
|Сыктывкар является столицей региона
|Население города
|230 139 чел.
|Аэропорт
|Сыктывкар SCW
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|146 м. от уровня моря
Где находится Сыктывкар на карте
Сыктывкар
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