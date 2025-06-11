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своими навыками управления…. Что эмоции зашкаливают до сих пор!!! Это было не забываемо! Опыт в прогулках большой, но эта прогулка осталось в самом сердечке! В Таганроге бываю часто, непременно вернемся и именно к Вам!