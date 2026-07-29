Описание экскурсии
- Бухта Андреева, откуда открываются потрясающие виды на город и его окрестности
- Новая набережная. Проплывём мимо современной набережной с яркими зданиями и ухоженными зелёными зонами
- Пушкинская набережная. Остановимся на набережной, известной исторической архитектурой и культурным наследием
- Выход за пределы порта. Перед вами откроются завораживающие виды на море и бескрайний горизонт
- Петрушинский пляж. Сделаем остановку возле него, чтобы полюбоваться пейзажами и насладиться гармонией природы
- Остров Черепаха. Завершим маршрут на загадочном острове, где вы сможете сделать великолепные фото
Программа экскурсии
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Пирс компании ЛюксКарЧто вас ожидает Бухта Андреева, откуда открываются потрясающие виды на город и его окрестности Новая набережная. Проплывём мимо современной набережной с яркими зданиями и ухоженными зелёными зонами Пушкинская набережная. Остановимся на набережной, известной исторической архитектурой и культурным наследием Выход за пределы порта. Перед вами откроются завораживающие виды на море и бескрайний горизонт Петрушинский пляж. Сделаем остановку возле него, чтобы полюбоваться пейзажами и насладиться гармонией природы Остров Черепаха. Завершим маршрут на загадочном острове, где вы сможете сделать великолепные фото
Место встречи
🚩Начало: Пушкинская Набережная улица, 1, Таганрог, Россия
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|для всех
|2000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Luxcar Tour — Организатор в Таганроге
Организатор данного мероприятия
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Компания «LUXCAR» — Ваш надежный партнер по аренде катеров в Таганроге! С 2013 года мы уверенно занимаем лидирующие позиции в сфере проката катеров, предоставляя нашим клиентам высококачественные услуги и незабываемые впечатления.
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