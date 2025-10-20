Приглашаем вас на катерную прогулку вдоль берегов Таганрога.
Вы увидите главные набережные города с историческими и современными зданиями, а затем выйдете за пределы порта и посмотрите, как сливаются воедино небо и вода. Полюбуетесь панорамами Петрушинского пляжа и сделаете фото возле загадочного острова Черепаха. Ждём вас на борту!
Вы увидите главные набережные города с историческими и современными зданиями, а затем выйдете за пределы порта и посмотрите, как сливаются воедино небо и вода. Полюбуетесь панорамами Петрушинского пляжа и сделаете фото возле загадочного острова Черепаха. Ждём вас на борту!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание водной прогулки
- Бухта Андреева, откуда открываются потрясающие виды на город и его окрестности.
- Новая набережная. Проплывём мимо современной набережной с яркими зданиями и ухоженными зелёными зонами.
- Пушкинская набережная. Остановимся на набережной, известной исторической архитектурой и культурным наследием.
- Выход за пределы порта. Перед вами откроются завораживающие виды на море и бескрайний горизонт.
- Петрушинский пляж. Сделаем остановку возле него, чтобы полюбоваться пейзажами и насладиться гармонией природы.
- Остров Черепаха. Завершим маршрут на загадочном острове, где вы сможете сделать великолепные фото.
Организационные детали
- Плывём на катере вместимостью 20 чел. со всеми средствами безопасности и спасжилетами на борту. Перед посадкой проведём инструктаж.
- Вам может понадобиться тёплая одежда, особенно если планируется вечерняя экскурсия. Лёгкая куртка или свитер сделают прогулку комфортной.
- С вами будет капитан из нашей команды.
в понедельник, вторник и среду в 16:00, 17:00 и 18:00, в четверг и субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу и воскресенье в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 16:00, 17:00 и 18:00, в четверг и субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу и воскресенье в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Таганроге
Провели экскурсии для 719 туристов
Наша компания — лучший помощник для путешественников и гостей города Таганрога. На борту катеров есть всё необходимое для прекрасного отдыха, а мы с радостью покажем вам самые красивые места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
20 окт 2025
Остались очень довольны экскурсией-прогулкой. Капитан общительный, рассказывал и отвечал на все интересующие вопросы. Получили массу самых наилучших впечатлений, почувствовали морскую качку. Однозначно всем гостям Таганрога рекомендую прокатиться.
Никита
27 авг 2025
Отличная прогулка по заливу. Освежает в жаркую погоду! Довольно увлекательный аудио рассказ про историю города, которую дополнял наш капитан своей непосредственной колоритной подачей.
В
Вера
30 июл 2025
Отличная обзорная экскурсия для тех, кто в городе впервые, с 17:00 солнце уже терпимое, на катере натянут тент от солнца, путешествовать комфортно. В моем случае не было 100% заполненности и
Н
Нежейко
17 июл 2025
На остров нас не повезли, сказали волна, покатали в сторону завода. Экскурсовод разговорчивый, отвечал на наши вопросы, рассказывал про город, про порт. Сама экскурсия в записи. Катались не на этом катере 20тиместном (был занят частным заказом), а на маленьком лимонного цвета. В целом, поездка интересная.
К
Куршева
13 июл 2025
Выбрались на прогулку всей семьёй. Прогулка очень понравилась. Катер чистый, ухоженный. Капитан внимательный. Всем рекомендую.
О
Оксана
6 июл 2025
Организаторам надо в рекламе обязательно написать при каких условиях будет посещение острова Черепаха.,что именно погодные условия влияют на это. Когда подошли к причалу, узнали, что из- за прилива и волн
Юлия
9 июн 2025
Не было экскурсии, сказали не сезон, просто покатались - в принципе тоже хорошо)
Входит в следующие категории Таганрога
Похожие экскурсии из Таганрога
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
Завтра в 06:00
12 ноя в 06:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Развлекательная экскурсия на ретротрамвае
Прокатиться по центру Таганрога, послушать музыку и захватывающие истории из жизни горожан
Начало: Возле Старого вокзала
16 ноя в 14:00
23 ноя в 13:00
1190 ₽
1400 ₽ за человека
Водная прогулка
На катере по Таганрогскому заливу
Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Начало: Пушкинская набережная
Завтра в 16:00
12 ноя в 16:00
4000 ₽ за человека