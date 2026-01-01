Мои заказы

Развлечения в Таганроге

Найдено 6 экскурсий в категории «Развлечения» в Таганроге, цены от 5000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
Пешая
На автобусе
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 48 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
На машине
2 часа
-
20%
13 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
6370.40 ₽7963 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Замечательный день в Таганроге
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Замечательный день в Таганроге
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
6500 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Пешая
2 часа
-
20%
8 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Отправляйтесь на прогулку по Таганрогу и узнайте о его богатой истории. За 2,5 часа вы увидите лучшие достопримечательности и услышите интересные факты
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
6800 ₽8500 ₽ за всё до 3 чел.

