Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 48 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
6370.40 ₽
7963 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Замечательный день в Таганроге
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
6500 ₽ за всё до 25 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Отправляйтесь на прогулку по Таганрогу и узнайте о его богатой истории. За 2,5 часа вы увидите лучшие достопримечательности и услышите интересные факты
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
6800 ₽
8500 ₽ за всё до 3 чел.
