Соберите друзей и отправляйтесь на катере по Таганрогскому заливу.
Прогулка начинается в тихой гавани Таганрога, откуда вы увидите живописный район Богудония, величественный Свято-Никольский храм и набережные Пушкина и Чехова. Если погода
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные виды на Таганрогский залив
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🏖 Купание в открытом море при хорошей погоде
- 🛥 Комфортабельные катера для вашего удобства
- 👨✈️ Опытный капитан всегда рядом
- 🍇 Свобода взять любимые закуски и напитки
Что можно увидеть
- Живописный район Богудония
- Свято-Никольский храм
- Пушкинская набережная
- Набережная имени Чехова
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Путешествие начнётся в тихой гавани Таганрога. Мы проплывем мимо нескольких достопримечательностей, среди которых:
- Живописный район Богудония
- Величественный Свято-Никольский храм, воздвигнутый в честь победы русского флота
- Пушкинская набережная и новая набережная имени Чехова, где современность встречается с природой
Сделаем остановку для фотосессии и, если погода позволит, вы сможете освежиться в воде. А капитан с удовольствием ответит на любые ваши вопросы.
Организационные детали
- На борт можно взять любые закуски и напитки за исключением красного вина
- Мы предлагаем новые катера повышенной комфортности, оснащённые всем необходимым для отдыха и безопасности. Осенью путешествуем на катерах с ветрозащитой
- В случае неблагоприятных погодных условий и закрытия моря мы перенесём прогулку или вернём предоплату в полном объёме
- С вами будет опытный капитан
в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00, в пятницу в 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пушкинская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00, в пятницу в 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Таганроге
Провели экскурсии для 719 туристов
Наша компания — лучший помощник для путешественников и гостей города Таганрога. На борту катеров есть всё необходимое для прекрасного отдыха, а мы с радостью покажем вам самые красивые места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
27 окт 2025
Всё было замечательно, катер вполне устроил
A
Andrei
29 сен 2025
Звоните организаторам, трип просто обкрадывает их на 25%, не за что. Экскурсия отличная, гид красавчик, светлый парень со знанием истории, по желанию, а оно возникло, прокатили с ветерком,))) чуть не обос… … пардон, адреналина получили! Очень понравилось!
Елена
10 авг 2025
Спасибо, очен хорошая тема для прогулки. Нам очень понравилось, было интересно.
Входит в следующие категории Таганрога
