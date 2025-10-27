Мои заказы

На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море

Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Соберите друзей и отправляйтесь на катере по Таганрогскому заливу.

Прогулка начинается в тихой гавани Таганрога, откуда вы увидите живописный район Богудония, величественный Свято-Никольский храм и набережные Пушкина и Чехова. Если погода
позволит, остановитесь для фотосессии и освежитесь в море. На борту вас ждёт комфорт и безопасность, а опытный капитан ответит на все вопросы. Возьмите с собой закуски и напитки, кроме красного вина, и насладитесь отдыхом

5
3 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные виды на Таганрогский залив
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🏖 Купание в открытом море при хорошей погоде
  • 🛥 Комфортабельные катера для вашего удобства
  • 👨‍✈️ Опытный капитан всегда рядом
  • 🍇 Свобода взять любимые закуски и напитки
На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море© Дмитрий
Что можно увидеть

  • Живописный район Богудония
  • Свято-Никольский храм
  • Пушкинская набережная
  • Набережная имени Чехова

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

Путешествие начнётся в тихой гавани Таганрога. Мы проплывем мимо нескольких достопримечательностей, среди которых:

  • Живописный район Богудония
  • Величественный Свято-Никольский храм, воздвигнутый в честь победы русского флота
  • Пушкинская набережная и новая набережная имени Чехова, где современность встречается с природой

Сделаем остановку для фотосессии и, если погода позволит, вы сможете освежиться в воде. А капитан с удовольствием ответит на любые ваши вопросы.

Организационные детали

  • На борт можно взять любые закуски и напитки за исключением красного вина
  • Мы предлагаем новые катера повышенной комфортности, оснащённые всем необходимым для отдыха и безопасности. Осенью путешествуем на катерах с ветрозащитой
  • В случае неблагоприятных погодных условий и закрытия моря мы перенесём прогулку или вернём предоплату в полном объёме
  • С вами будет опытный капитан

в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00, в пятницу в 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пушкинская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00, в пятницу в 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Таганроге
Провели экскурсии для 719 туристов
Наша компания — лучший помощник для путешественников и гостей города Таганрога. На борту катеров есть всё необходимое для прекрасного отдыха, а мы с радостью покажем вам самые красивые места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Максим
27 окт 2025
Всё было замечательно, катер вполне устроил
A
Andrei
29 сен 2025
Звоните организаторам, трип просто обкрадывает их на 25%, не за что. Экскурсия отличная, гид красавчик, светлый парень со знанием истории, по желанию, а оно возникло, прокатили с ветерком,))) чуть не обос… … пардон, адреналина получили! Очень понравилось!
Елена
Елена
10 авг 2025
Спасибо, очен хорошая тема для прогулки. Нам очень понравилось, было интересно.
Спасибо, очен хорошая тема для прогулки. Нам очень понравилось, было интересно.

Входит в следующие категории Таганрога

